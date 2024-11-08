Міністр оборони Польщі про озвучений ЗМІ "мирний план" Трампа: На мою думку, ще немає жодного рішення і дискусія триває

Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що, наскільки йому відомо, Дональд Трамп ще не прийняв жодного рішення щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Американська газета Wall Street Journal написала, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

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"Наскільки мені відомо, президент Трамп не прийняв жодного рішення, не повідомив жодного рішення щодо дій, пов'язаних з Україною. Я дуже просив би вас бути обачними щодо цієї інформації, бути обачними у використанні інформації про те, що хтось із радників президента Трампа, хтось із його оточення без прізвища запропонував те чи інше рішення. На мою думку, ще триває дискусія", – сказав Косіняк-Камиш на пресконференції, відповідаючи на запитання про повідомлення WSJ.

Міністр підкреслив, що Трамп не буде приведений до присяги до 20 січня 2025 року, і підготовка нової адміністрації, ймовірно, триватиме до цього часу. "Ми готові до співпраці, ми чекаємо, але сьогодні я прошу всіх до стриманості. Давайте звертатися до декларацій, до пропозицій, до того, що є на столі, а не до спекуляцій. Тим більше на таку чутливу тему, як війна в Україні", – сказав він.

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Очільник Міноборони додав, що для Польщі зараз важливо мати якнайкращу позицію в Північноатлантичному альянсі. "І ми реалізуємо це, витрачаючи 4,7% ВВП на оборону, будуючи третю за величиною армію в НАТО на даний момент, відразу після США і Туреччини, нарощуючи свої оперативні сили", – зазначив він.

"Це наші завдання сьогодні, і якщо ми їх виконаємо, я думаю, що в наших контактах з адміністрацією президента Трампа наш голос буде важливим, в тому числі і в питанні України. І це сенс існування Польщі, це наша стратегія", – підкреслив Косіняк-Камиш.