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Новини
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Міністр оборони Польщі про озвучений ЗМІ "мирний план" Трампа: На мою думку, ще немає жодного рішення і дискусія триває

Владислав Косіняк-Камиш

Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що, наскільки йому відомо, Дональд Трамп ще не прийняв жодного рішення щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Американська газета Wall Street Journal написала, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

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"Наскільки мені відомо, президент Трамп не прийняв жодного рішення, не повідомив жодного рішення щодо дій, пов'язаних з Україною. Я дуже просив би вас бути обачними щодо цієї інформації, бути обачними у використанні інформації про те, що хтось із радників президента Трампа, хтось із його оточення без прізвища запропонував те чи інше рішення. На мою думку, ще триває дискусія", – сказав Косіняк-Камиш на пресконференції, відповідаючи на запитання про повідомлення WSJ.

Міністр підкреслив, що Трамп не буде приведений до присяги до 20 січня 2025 року, і підготовка нової адміністрації, ймовірно, триватиме до цього часу. "Ми готові до співпраці, ми чекаємо, але сьогодні я прошу всіх до стриманості. Давайте звертатися до декларацій, до пропозицій, до того, що є на столі, а не до спекуляцій. Тим більше на таку чутливу тему, як війна в Україні", – сказав він.

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Очільник Міноборони додав, що для Польщі зараз важливо мати якнайкращу позицію в Північноатлантичному альянсі. "І ми реалізуємо це, витрачаючи 4,7% ВВП на оборону, будуючи третю за величиною армію в НАТО на даний момент, відразу після США і Туреччини, нарощуючи свої оперативні сили", – зазначив він.

"Це наші завдання сьогодні, і якщо ми їх виконаємо, я думаю, що в наших контактах з адміністрацією президента Трампа наш голос буде важливим, в тому числі і в питанні України. І це сенс існування Польщі, це наша стратегія", – підкреслив Косіняк-Камиш.

Автор: 

Польща (8670) Трамп Дональд (6326) переговори з Росією (1322) Косіняк-Камиш Владислав (50)


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Раніше січня і не потрібно очікувати! Слова на вітер вкидує....
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08.11.2024 22:18 Відповісти
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08.11.2024 22:58 Відповісти
Нагло кинули... надули... на три кулачка! 😁
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08.11.2024 23:11 Відповісти
Ну а тут стратегія побільше здати до січня.
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08.11.2024 22:59 Відповісти
Зараз європейська, мать її їті, спільнота чекає на відмашку з Вашингтону. Чи гавкать на *****, чи махати хвостиком.
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08.11.2024 22:59 Відповісти
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08.11.2024 23:00 Відповісти
Валинская рєзня ууууууу польша нє даст уууу бпндєровци. Зачіпав той мініст
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08.11.2024 23:43 Відповісти
По мнєеію пшеків в мирному плані Трампона ,чомусь немає пунктіка про те,що Галичину не мішало би передати під юрисдикцію Жечі Посполитой...
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09.11.2024 09:22 Відповісти
 
 