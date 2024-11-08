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Новини
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У Києві кажуть про погіршення відносин з Британією після зміни уряду в Лондоні, - The Guardian

Стармер і Зеленський

Українська сторона вважає, що відносини з Великою Британією погіршились після того, як у липні 2024 року в результаті виборів до влади прийшов уряд лейбористів на чолі з Кіром Стармером.

Про це йдеться в публікації The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За інформацією видання, розчарування Києва британським урядом стало наслідком дискусії між Стармером і Володимиром Зеленським під час зустрічі у жовтні.

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Тоді Зеленський представив свій "план перемоги", але, за словами джерела The Guardian у Києві, план не викликав "великої реакції". Воно припустило, що Стармер не бажає ухвалювати стратегічні рішення без схвалення США – хоча в приватному порядку це заперечував.

Як ідеться в публікації, основна претензія України полягає в тому, що після приходу лейбористів до влади Британія не надала жодних додаткових далекобійних ракет Storm Shadow.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", – сказав The Guardian анонімний український посадовець.

Ці занепокоєння Зеленський порушив під час зустрічі з британським прем’єром на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але в Києві заявили, що зустріч не призвела до "жодного прогресу" в питанні надання Storm Shadow.

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Як випливає зі слів джерел The Guardian, "ракетне" питання є причиною того, що Кір Стармер досі не відвідав Україну з моменту вступу на посаду прем’єра.

"Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати. Стармер кілька разів його переносив. Йому немає сенсу приїжджати як туристу. На даний момент він не готовий ухвалювати рішення, які необхідні", – сказав співрозмовник видання.

Велика Британія є третім за величиною донором військової техніки Києву після США та Німеччини та з 2022 року надала або пообіцяла надати Україні 12,8 мільярда фунтів стерлінгів допомоги.

Автор: 

Велика Британія (5688) Зеленський Володимир (24607) крилаті ракети (1082) Стармер Кір (232)


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Топ коментарі
+17
А що? ********* гроші не дають просто так? Ну вофка ізвіняй ******* не мішкі ворочати.
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08.11.2024 22:30 Відповісти
+17
Вони повинні знати, що мають справу з тупим, брехливим мудаком на посту президента України.

І, відповідно, мають змогу обирати методи, як саме взаємодіяти з таким ******, щоб не годувати зелену корупцію але допомагати Україні.
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08.11.2024 22:49 Відповісти
+14
Тобто, всі, хто вважає план ЗЄ дурнею, погані.

Ну да. У нас же не дурачок якийсь. Він не міг ***** написати.
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08.11.2024 22:38 Відповісти
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А що? ********* гроші не дають просто так? Ну вофка ізвіняй ******* не мішкі ворочати.
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08.11.2024 22:30 Відповісти
Де було про гроші? Не дають РАКЕТ. Чи просто маєш бажання щось прокукарікать?
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08.11.2024 22:56 Відповісти
Йди падоляка дасть тобі карбованця.
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08.11.2024 23:38 Відповісти
Тобі рублями платять за безмежний піпьож. Я це давно бачу.
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08.11.2024 23:46 Відповісти
З ким ще поср-тись.
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08.11.2024 22:34 Відповісти
А де ж хенерал, котрий перетворився на посла? чи відвідини футболу з олігархами не дають дипломатичного прориву?
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08.11.2024 22:37 Відповісти
Пише мабуть докторську, буде захищати у Підрахуя.
Британські ракети- не на часі у хенерала.
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08.11.2024 22:44 Відповісти
підрахуяки
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09.11.2024 08:31 Відповісти
Бо генерал має бути генералом, а не послом. Ще й під час війни.
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08.11.2024 22:55 Відповісти
100%, не аспірантом під час війни ))
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08.11.2024 23:15 Відповісти
Краще під час війни , як твоє ЗЕ&Ерачидло МАРОДЕРИТИ мільярди , кришувати АГЕНТІВ ФСБ( Баканов з синком, Татаров, ………… ) віддавати злочинні накази , підручним кацапам бити Шторм Шедел по горобцям , а не по КРУПНИМ ООБЬЄКТАМ неокупованій терріторіі ЦЄ Є САБОТАЖ КРОТІВНІ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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09.11.2024 07:05 Відповісти
Де? Якщо зєльцман звільнив і нової посади не пропонував по профілю?
Поки не ясно чи хотять генерали/полковники рятувати країну від квагталу?!!!!!
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09.11.2024 00:02 Відповісти
Тобто, всі, хто вважає план ЗЄ дурнею, погані.

Ну да. У нас же не дурачок якийсь. Він не міг ***** написати.
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08.11.2024 22:38 Відповісти
А може британці консультуються з Залужним щодо того, як сприймати фонтан маячні з Банкової.
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08.11.2024 22:43 Відповісти
"На зло бабусі відморожу вуха"?
Таким чином проходила консультація?
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08.11.2024 22:46 Відповісти
Вони повинні знати, що мають справу з тупим, брехливим мудаком на посту президента України.

І, відповідно, мають змогу обирати методи, як саме взаємодіяти з таким ******, щоб не годувати зелену корупцію але допомагати Україні.
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08.11.2024 22:49 Відповісти
А як годується корупція ракетами Storm Shadow?
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08.11.2024 23:11 Відповісти
Щодо ракет все було сказано ще попередньою владою - тілтки консолідоване рішення разом з США.

А ракети нічого не коштують і лежать нікому не потрібні?

От наробили ракет чисто на випадок, якщо якесь чмо їх попросить сусідню країну побомбити.
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08.11.2024 23:14 Відповісти
Не зрозумів відповіді .
Повторюю повільно, по складах "Як ра-ке- та-ми Storm Shadow годується коррупция?
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08.11.2024 23:18 Відповісти
Буває...

Ви досі не можете зрозуміти, чому все, що стосується компетенцій ЗЄ йде через сраку.

От все просто кричить та блимає, що причина у ньому, а ви не розумієте.
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08.11.2024 23:20 Відповісти
100% і н@срав тобі вчора у тапки- саме він
Далі не продовжуй, все зрозуміло.
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08.11.2024 23:23 Відповісти
Ну я ж кажу - тупе бидло обрало у президенти тупе бидло і не розуміє, що тепер не так. 😁

Мабутт вся справа у тому, що хтось комусь у штани насрав...
Таке ви розумієте бо це ваш рівень сприйняття.
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08.11.2024 23:34 Відповісти
Хтось не розуміє що Storm Shadow дають народу України, а всі виявляється тупі ))
Ну вибач.
Треба пігулки не забувати приймати, як лікар призначив
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08.11.2024 23:40 Відповісти
А "план" писав та привозив народ України?
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08.11.2024 23:47 Відповісти
послухай, кацапе, наявність корупції (українською - з однією "р") влади зеленого ******** унеможливлює виробництво власних ракет. до речі, власні ракети усувають необхідінсть виклянчувати ракети західні та дозволи на удари вглиб твоєї "родіни". й так - корупція зеленого ублюдка робить мою (!!) країну слабшою, а твою "родіну" сильнішою.
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08.11.2024 23:44 Відповісти
Їх використовує агент ФСБ не раціонально , бьє по горобцям , не консультуючись з ти , хто надав , як це було з аферою на Курськ! Використали новітнє озброєння не на ВИГНАННЯ ОРКІВ з Півдня, а виконали договорняк з кремлядями , щоб загубити в кацапських ****** НАЙКРАЩИХ БІЙЦІВ І ОЗБРОЕННЯ
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09.11.2024 07:10 Відповісти
Не паліть Залужного, бо буде те, що з Пристайком.
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09.11.2024 07:54 Відповісти
Ну він же не ЛОХ....
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08.11.2024 22:53 Відповісти
Та от схоже, що Захід вже вважає інакше.
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08.11.2024 22:55 Відповісти
дЄрмак дав команду ....
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08.11.2024 22:42 Відповісти
ОП російського шпигуна на Банковій ще не Україна.
___________________

Зеленого гадьониша геть. Вибори
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08.11.2024 22:53 Відповісти
Так він же не для себе ті ракети просить. Бачу ви цій ситуації радієте не меньше ніж кацапи..
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08.11.2024 22:59 Відповісти
Ти приходиш у банк і просиш грошей.

Тобі їх повинні дати тільки тому, що ти просиш?

Чи вони вивчать твою платеспроможність, кредитну історію і тільки
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08.11.2024 23:07 Відповісти
Ракети і гроші це як важке та мокре ))
Чи в тебе ніколи розділяти?
Аби щось написати ...?
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08.11.2024 23:13 Відповісти
Підхід той же.

Якщо перед тобою шахрай та мудак, ти йому навіть носовий платок не даш, не те, що гроші або зброю.
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08.11.2024 23:17 Відповісти
Гроші ніхто не обговорює.
І допомога українському народу ракетами Storm Shadow, а не персонально комусь.
Ти це розумієш?
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08.11.2024 23:20 Відповісти
По-перше, ракети коштують грошей.
по-друге, що він з ними буде робити, якщо він не може спланувати застосування вже наявних ресурсів.
Пік популярності блазня минув, нажаль для українців, він так нічого не здобув.
Його починають ігнорувати, бо його бездарність помножена на зухвалість стала вже давно токсичною.
Найкраще, що він може зробити - піти
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09.11.2024 01:14 Відповісти
недорозвинутий примітивний 🦠🤢🤡🤥 виборець «буратінки « , а ракети не за кошти робляться ? І потім їх можно просто використати , тільки , щоб утілізувати, а не виганяти РуссоФАШИСТІВ! Чому і до сіх пір НЕ ДАЄ ПОКАЗИ МРАЗОТА, яка ЗЛИЛА КОНТРНАСТУП???Зничить ця огидна шакаліна потрібна ЗЕЛЕНСЬКОМУ, якщо Цє не він! АЛЕ ЦЄ ОДНЄ ТЕ САМЄ‼️
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09.11.2024 07:16 Відповісти
потім приймуть рішення, виходячи не з твоїх хотєлок, а з своїх інтересів.
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08.11.2024 23:08 Відповісти
Зуйло зустрівся з випускником Оксфорду і той був вражений його тупістю.
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08.11.2024 23:02 Відповісти
Адекватнi украiнцi без Оксфорду давно знают, що Зе тупе та недолуге, а ще злопам'ятне та жадiбне хамло!😏😠
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09.11.2024 09:16 Відповісти
Відносини не погіршилися - українці просто перестали самообманюватися.
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08.11.2024 23:09 Відповісти
це не є добре, на самому ділі.
але спроможність буби посваритися з ким завгодно і справді вражає.
потужно-незмламний талант...
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08.11.2024 23:09 Відповісти
А який інший має бути результат хамсько-квартальної дипломатії у виконанні бидловатих персонажів, які не мають уявлення про етику спілкування з елітою західних країн, тим самим до болю нагадуючи малолосвічену зухвалу чернь, яка дорвалася до влади у двадцятих роках минулого століття. Викладене не відноситься до ген. В.Залужного та В.Пристайко, а також до інших професійних дипломатів, які виявилися непотрібними зеленій владі
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08.11.2024 23:29 Відповісти
Це такий дуже мирний план...
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08.11.2024 23:35 Відповісти
До вашого комента можна додати ще один важливий момент - ішака хрипатого з Україною нічого не пов'язує, ні повага до країни і народу, ні менталітет, який у ньго формувався у єврейській совковій сімейці та на московських сценах, ні бізнес в Україні. Немає у нього стимулу цю країну захищати, та й сімейка у безпечних краях. Ото ж і бикує воно, не задумуючись про наслідки. Втім, там і задумуватись нічим.
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09.11.2024 08:03 Відповісти
ОПа успішно розгавкується з усіма, хто заважає підписати капітуляцію.
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08.11.2024 23:35 Відповісти
Звісно погіршились, і не тільки з Британцями, а з усім світом- тому що ти Володенька вже
3 роки потужно звинувачуєш весь світ, що він не зробив те, що мав зробити ти!
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09.11.2024 00:40 Відповісти
мабуть завдяки залужному. Недарма ж він там посол.
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09.11.2024 01:15 Відповісти
Відверто кажучи я взагалі не розумію як цього бомжару сприймати серйозно. Уряд британії очікує на вибори в Україні. І коли до влади прийде людина достойна, тоді будуть нормальні відносини. А з цією гопотою ніхто не хоче мати справу. Все як в прірву. Стільки грошей дали, гуманітарної допомоги, і де це все? Не рахуючи скільки ми допомагаємо, звичайні люди.
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09.11.2024 06:18 Відповісти
👍🤝
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09.11.2024 09:19 Відповісти
Тому що він всіх вже за... з своїми нездійсненними планами
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09.11.2024 07:55 Відповісти
З ішаком ніхто не хоче мати жодних справ, особливо після розрекламованї ішаком міфічної туфти, яку воно називає "планами". Безтолковий ішак є головним болем не тільки для України, але й для союзників.
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09.11.2024 07:58 Відповісти
Не для Києва погіршуються стосунки із Великобританією, а навпаки Великобританія за Україну, за нас, погіршуються стосунки із зеленою ригівською, воровитою шоблою.
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09.11.2024 09:56 Відповісти
Звичайно- Єрмак до цього ніякого відношення не має.
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09.11.2024 10:04 Відповісти
 
 