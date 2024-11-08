У Києві кажуть про погіршення відносин з Британією після зміни уряду в Лондоні, - The Guardian
Українська сторона вважає, що відносини з Великою Британією погіршились після того, як у липні 2024 року в результаті виборів до влади прийшов уряд лейбористів на чолі з Кіром Стармером.
Про це йдеться в публікації The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За інформацією видання, розчарування Києва британським урядом стало наслідком дискусії між Стармером і Володимиром Зеленським під час зустрічі у жовтні.
Тоді Зеленський представив свій "план перемоги", але, за словами джерела The Guardian у Києві, план не викликав "великої реакції". Воно припустило, що Стармер не бажає ухвалювати стратегічні рішення без схвалення США – хоча в приватному порядку це заперечував.
Як ідеться в публікації, основна претензія України полягає в тому, що після приходу лейбористів до влади Британія не надала жодних додаткових далекобійних ракет Storm Shadow.
"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", – сказав The Guardian анонімний український посадовець.
Ці занепокоєння Зеленський порушив під час зустрічі з британським прем’єром на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але в Києві заявили, що зустріч не призвела до "жодного прогресу" в питанні надання Storm Shadow.
Як випливає зі слів джерел The Guardian, "ракетне" питання є причиною того, що Кір Стармер досі не відвідав Україну з моменту вступу на посаду прем’єра.
"Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати. Стармер кілька разів його переносив. Йому немає сенсу приїжджати як туристу. На даний момент він не готовий ухвалювати рішення, які необхідні", – сказав співрозмовник видання.
Велика Британія є третім за величиною донором військової техніки Києву після США та Німеччини та з 2022 року надала або пообіцяла надати Україні 12,8 мільярда фунтів стерлінгів допомоги.
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Британські ракети- не на часі у хенерала.
Поки не ясно чи хотять генерали/полковники рятувати країну від квагталу?!!!!!
Ну да. У нас же не дурачок якийсь. Він не міг ***** написати.
Таким чином проходила консультація?
І, відповідно, мають змогу обирати методи, як саме взаємодіяти з таким ******, щоб не годувати зелену корупцію але допомагати Україні.
А ракети нічого не коштують і лежать нікому не потрібні?
От наробили ракет чисто на випадок, якщо якесь чмо їх попросить сусідню країну побомбити.
Повторюю повільно, по складах "Як ра-ке- та-ми Storm Shadow годується коррупция?
Ви досі не можете зрозуміти, чому все, що стосується компетенцій ЗЄ йде через сраку.
От все просто кричить та блимає, що причина у ньому, а ви не розумієте.
Далі не продовжуй, все зрозуміло.
Мабутт вся справа у тому, що хтось комусь у штани насрав...
Таке ви розумієте бо це ваш рівень сприйняття.
Ну вибач.
Треба пігулки не забувати приймати, як лікар призначив
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Зеленого гадьониша геть. Вибори
Тобі їх повинні дати тільки тому, що ти просиш?
Чи вони вивчать твою платеспроможність, кредитну історію і тільки
Чи в тебе ніколи розділяти?
Аби щось написати ...?
Якщо перед тобою шахрай та мудак, ти йому навіть носовий платок не даш, не те, що гроші або зброю.
І допомога українському народу ракетами Storm Shadow, а не персонально комусь.
Ти це розумієш?
по-друге, що він з ними буде робити, якщо він не може спланувати застосування вже наявних ресурсів.
Пік популярності блазня минув, нажаль для українців, він так нічого не здобув.
Його починають ігнорувати, бо його бездарність помножена на зухвалість стала вже давно токсичною.
Найкраще, що він може зробити - піти
але спроможність буби посваритися з ким завгодно і справді вражає.
потужно-незмламний талант...
3 роки потужно звинувачуєш весь світ, що він не зробив те, що мав зробити ти!