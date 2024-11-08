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Новини
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НАТО засудив пряму участь військ КНДР у війні проти України, - заява

НАТО

Північноатлантична рада рішуче засудила дії лідерів Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) щодо небезпечного розширення російської неспровокованої агресивної війни проти України, за рахунок направлення бойових військ КНДР у зону конфлікту.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"На додаток до вже й без того суттєвої підтримки з боку КНДР воєнних зусиль Росії шляхом поставок мільйонів одиниць боєприпасів та балістичних ракет, тисячі бойових військ, що застосовані КНДР, представляють собою небезпечне розширення її триваючої підтримки для російської злочинної агресивної війни проти України. Розширення військового співробітництва між Росією і КНДР глибоко вражає Євроатлантичну безпеку, а також має наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону", - йдеться у заяві.

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Союзники по НАТО наголосили, що таке посилення військового співробітництва між Росією і КНДР є порушенням багатьох резолюцій ради Безпеки ООН, включаючи 2270 (2016), 1718 (2006), та 1874 (2009).

"Це є особливо кричущим, враховуючи статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо Росію повернутися до виконання цих резолюцій, та виконувати власні міжнародні зобов’язання", - наголошується у документі.

Як зазначається, заява Росії від 26-го вересня про те, що денуклеаризація КНДР "не є на столі переговорів", є неприйнятною, вона підриває глобальний режим нерозповсюдження та прямо суперечить відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН, надалі посилює регіональну напругу. Російська заява є частиною її ширших спроб підірвати глобальний режим нерозповсюдження та зруйнувати санкції ООН.

"Ми закликаємо всі країни не надавати будь-якої підтримки для російської агресії, та засуджуємо всіх, хто їй сприяє, і тим продовжує російську злочинну війну проти України", - наголошується в заяві.

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Союзники по Альянсу зазначили, що НАТО продовжуватиме роботу разом із партнерами, зокрема, в Індо-Тихоокеанському регіоні, для просування миру й стабільності, щоб запобігти спробам Росії та тих країн, які підтримують її воєнні дії, підірвати регіональну та глобальну стабільність. Вони продовжують зміцнювати системи стримування й оборони проти всіх загроз та викликів, у всіх просторах та стратегічних напрямках у Євроатлантичному регіоні.

"Союзники залишаються рішучими у підтримці України, так довго, як буде необхідним для перемоги України. Союзники й партнери продовжують нарощувати життєво важливу політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу для України, яка реалізовує законне право на самооборону, як це прописано в статті 51 Хартії ООН. Союзники мають намір підтримати Україну у розбудові сил, здатних завдавати поразки російській агресії, у відповідності із визначеною довгостроковою безпековою допомогою для України", - підкреслюється в заяві НАТО.

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У повідомленні зазначається, що до заяви Північноатлантичної Ради приєдналися Австралія, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея й Україна.

Автор: 

КНДР (1276) НАТО (6641)


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Топ коментарі
+19
Рішуче засудив!!!!!!
Це вам не якесь там звичайне глибоке занепокоєння!
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08.11.2024 23:13 Відповісти
+13
Ця заява прям душу гріє своєю рішучостю!
А Шахеди злякались та назад полетіли!
А корейці злякались та розбіглись по болотах!
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08.11.2024 23:17 Відповісти
+11
Тобто, теоретично, одного Орбана чи Фіцо достатньо щоб усе декалькасотмільйонне натівське товариство з безмежними фінансовими і технічними ресурсами віддалось на поталу любого східного диктатора.
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08.11.2024 23:23 Відповісти
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НАТО засудив

А який вирок? І строк?
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08.11.2024 23:10 Відповісти
це той випадок, коли, як кажуть кацапи своїм кострубатим новоязом:

"Все, что нужно знать о НАТО"

.
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08.11.2024 23:26 Відповісти
ЗаЯва.....
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08.11.2024 23:11 Відповісти
Куколдизм
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08.11.2024 23:12 Відповісти
потужна відповідь
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08.11.2024 23:13 Відповісти
Рішуче засудив!!!!!!
Це вам не якесь там звичайне глибоке занепокоєння!
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08.11.2024 23:13 Відповісти
Без глибокого занепокоєння нє тот калінкор...
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08.11.2024 23:43 Відповісти
Ця заява прям душу гріє своєю рішучостю!
А Шахеди злякались та назад полетіли!
А корейці злякались та розбіглись по болотах!
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08.11.2024 23:17 Відповісти
Шахеди полетіли назад... Не бачу ні одного шахеда зараз Слава НАТОООООО!
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08.11.2024 23:28 Відповісти
Якщо би ще раз було голосування за вступ до НАТО, я би був проти.
Гарантую, що якби мордор напав на прикордонні країни (в першу чергу - Прибалтика і Польща), то ніяких військ НАТО там би не було - давали б зброю, вказували, куди стріляти, санкції, санкції, санкції.....ну і звичайно - потужне засудження.
Вони мабуть спецом такий статут прийняли - один голос проти - і все - стаття 5 до побачення.
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08.11.2024 23:18 Відповісти
Тобто, теоретично, одного Орбана чи Фіцо достатньо щоб усе декалькасотмільйонне натівське товариство з безмежними фінансовими і технічними ресурсами віддалось на поталу любого східного диктатора.
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08.11.2024 23:23 Відповісти
А осьо десь на межі 2014 чи перед війною "поважна" преса видавала статті штибу "стоіт лі умірать раді Нарви?" . Звичайно то був проплачений рух московських наративів АЛЕ КукалдоНато проковтнуло! І промовчало!
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08.11.2024 23:34 Відповісти
Ви правильно примітили.....
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08.11.2024 23:35 Відповісти
Так і я ж про це...
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09.11.2024 01:00 Відповісти
Я декілька днів тому радив їм користуватися взуттям для степдансу. Щоб окрім рішучих заяв ще й грізно тупати каблуками.
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08.11.2024 23:19 Відповісти
Не НАТО, а клуб сцикунів!
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08.11.2024 23:20 Відповісти
Черговий потужний пшик у калюжу...
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08.11.2024 23:22 Відповісти
у шановних дописувачів є які інші пропозиції крім вступу до НАТО?
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08.11.2024 23:24 Відповісти
є
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08.11.2024 23:29 Відповісти
як то...
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08.11.2024 23:30 Відповісти
мої консультації платні -
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08.11.2024 23:31 Відповісти
мої поради безкоштовні - треба знайти меч Джідая!
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08.11.2024 23:33 Відповісти
мені Ваші поради не потрібні
І Україні теж....
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08.11.2024 23:36 Відповісти
а я і не вам їх давав.
і до речі ви отожнюєте самого себе зі всією Україною? - шо за самовпенненість...
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08.11.2024 23:39 Відповісти
прапор зміни - потім будеш щось про громадян України теревенити....
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08.11.2024 23:41 Відповісти
ви як панама в наступній новині.
як нема відповіді можна і ти перейти за прапорці зачепитися...
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08.11.2024 23:47 Відповісти
Будеш в Україні - свиснеш.... Зустріну!
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08.11.2024 23:49 Відповісти
о, пішли погрози !
тобто стадія потужного стурбовання успішно пройдена! 🤣
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08.11.2024 23:51 Відповісти
зустріну
а раптом там гаряча кава?
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08.11.2024 23:53 Відповісти
пардонірую, але я стомився, чомусь завжди від недолугих швидко стомлююся.
тобто bye...
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08.11.2024 23:55 Відповісти
.... - ПНХ
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08.11.2024 23:56 Відповісти
Це жирна крапка на світовому порядку. Тепер світом будуть керувати рішучі дебіли. Амінь!
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08.11.2024 23:24 Відповісти
Ну прямо аж незручно!!!! Вони так Потужно це зробили, аж шалений вид допомоги!! Тепер скілька разів Дякую тре сказати??
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08.11.2024 23:31 Відповісти
Хотілося б запитати *****: ти ж не сподівався, недомірку, що НАТО отак позорно спростує твої лякалки про його агресивність та бажання напасти на тебе, га?
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08.11.2024 23:37 Відповісти
Позорище.
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08.11.2024 23:55 Відповісти
В ********* світі з великим асортиментом політтехнологій, втрата авторитету не є проблемою.
Це раніше втрата репутації була катастрофою, а зараз це не проблема.
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09.11.2024 00:01 Відповісти
Міцно! Хай знають!

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09.11.2024 00:12 Відповісти
Потужно!
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09.11.2024 00:50 Відповісти
сс*кливі потвори
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09.11.2024 01:13 Відповісти
В даний час до складу НАТО входять 32 країни . Від чого ***** почало валити болт на НАТО, він усе зрозумів, крім осуду, і обурення більше ні куя не зробить НАТО... Ось і вся відповідь НАТО...
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09.11.2024 01:31 Відповісти
НАТО, не Україна. НАТО себе не зможе захищати.
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09.11.2024 03:19 Відповісти
А, знову найпотужніший військовий блок круто обісцявся і виражає чергову потужну стурбованість. А ви туди лізете. Не будуть вони ніколи виконувать свою ж 5-ту статтю.
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09.11.2024 03:30 Відповісти
лізьте в одекабу!
з якої її члени вже не знають як i вилезти
втім діло ваше... 😂
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09.11.2024 06:53 Відповісти
Нарешті!!! засудив!!
дуже і дуже..
Тепер через три місяці можно занепокоїтись
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09.11.2024 07:03 Відповісти
Потужно!!!
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09.11.2024 07:40 Відповісти
Корейці є на теріторії України - нема. На курщині ЗСУ - як окупанти. Ну хтож розробляв операцію - міг розробляти з урахуванням можливостей рашки. Якшо - ні, то хтож йьому доктор. Про.....б.
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09.11.2024 07:42 Відповісти
в кіма аж пар з памперса пішов.
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09.11.2024 08:49 Відповісти
Зайшли зразу з козирєй...)
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09.11.2024 09:07 Відповісти
Ната в черговий раз рішуче обісралась та обурливо обіссалась
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09.11.2024 09:39 Відповісти
НАТО засудив
*******
Абревіатура НАТО, - жіночого роду, бо це "Організація Північноатлантичного договору".
Якби написали "блок НАТО", або "альянс НАТО", тоді було б правильно.
Але нашим журналістам можна писати, як завгодно, - адже вони "акадємійов нє кончалі". )))
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09.11.2024 10:21 Відповісти
НАТО не является общественно-политической организацией. Это именно военный альянс, направленный на обеспечение коллективной обороны и безопасности, а также на поддержание стабильности среди стран-участниц. В основе его деятельности лежат военные и стратегические задачи, а не политическая или общественная работа.

НАТО осудило прямое участие войск КНДР в войне против Украины, - заявление Источник:

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЛА ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОПЛЕЖУЕВ
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09.11.2024 10:27 Відповісти
Повна,блискавична,безкомпромісна,рішуча,засуджуюча озабоченність
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09.11.2024 10:45 Відповісти
НАТО рішуче перднуло в черговий раз
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09.11.2024 12:36 Відповісти
 
 