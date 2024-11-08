НАТО засудив пряму участь військ КНДР у війні проти України, - заява

Північноатлантична рада рішуче засудила дії лідерів Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) щодо небезпечного розширення російської неспровокованої агресивної війни проти України, за рахунок направлення бойових військ КНДР у зону конфлікту.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"На додаток до вже й без того суттєвої підтримки з боку КНДР воєнних зусиль Росії шляхом поставок мільйонів одиниць боєприпасів та балістичних ракет, тисячі бойових військ, що застосовані КНДР, представляють собою небезпечне розширення її триваючої підтримки для російської злочинної агресивної війни проти України. Розширення військового співробітництва між Росією і КНДР глибоко вражає Євроатлантичну безпеку, а також має наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону", - йдеться у заяві.

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Союзники по НАТО наголосили, що таке посилення військового співробітництва між Росією і КНДР є порушенням багатьох резолюцій ради Безпеки ООН, включаючи 2270 (2016), 1718 (2006), та 1874 (2009).

"Це є особливо кричущим, враховуючи статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо Росію повернутися до виконання цих резолюцій, та виконувати власні міжнародні зобов’язання", - наголошується у документі.

Як зазначається, заява Росії від 26-го вересня про те, що денуклеаризація КНДР "не є на столі переговорів", є неприйнятною, вона підриває глобальний режим нерозповсюдження та прямо суперечить відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН, надалі посилює регіональну напругу. Російська заява є частиною її ширших спроб підірвати глобальний режим нерозповсюдження та зруйнувати санкції ООН.

"Ми закликаємо всі країни не надавати будь-якої підтримки для російської агресії, та засуджуємо всіх, хто їй сприяє, і тим продовжує російську злочинну війну проти України", - наголошується в заяві.

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Союзники по Альянсу зазначили, що НАТО продовжуватиме роботу разом із партнерами, зокрема, в Індо-Тихоокеанському регіоні, для просування миру й стабільності, щоб запобігти спробам Росії та тих країн, які підтримують її воєнні дії, підірвати регіональну та глобальну стабільність. Вони продовжують зміцнювати системи стримування й оборони проти всіх загроз та викликів, у всіх просторах та стратегічних напрямках у Євроатлантичному регіоні.

"Союзники залишаються рішучими у підтримці України, так довго, як буде необхідним для перемоги України. Союзники й партнери продовжують нарощувати життєво важливу політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу для України, яка реалізовує законне право на самооборону, як це прописано в статті 51 Хартії ООН. Союзники мають намір підтримати Україну у розбудові сил, здатних завдавати поразки російській агресії, у відповідності із визначеною довгостроковою безпековою допомогою для України", - підкреслюється в заяві НАТО.

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У повідомленні зазначається, що до заяви Північноатлантичної Ради приєдналися Австралія, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея й Україна.