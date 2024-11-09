Трамп розуміє, що не зможе підштовхнути Україну до поступок Росії без нічого натомість, - Bloomberg
Республіканець Дональд Трамп, який уже оголосив про свою перемогу на виборах президента США, усвідомлює, що не може просто так підштовхнути Україну до поступок Росії.
Про це Bloomberg повідомив анонімний високопосадовець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Повідомляється, що Трамп розпочав перший раунд телефонних розмов із європейськими лідерами, не чекаючи січневої інавгурації. В одній із таких розмов, за словами чиновника, обговорювався його підхід до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
У розмові Трамп дав зрозуміти, що усвідомлює той факт, що не може просто підштовхнути Україну до поступок Путіну. Влада країни не погодиться на це, якщо не отримає аналогічних поступок з російського боку, додав анонімний чиновник.
Загалом представники країн ЄС на другому раунді зустрічі у Будапешті продовжили висловлювати побоювання, що Трамп може припинити підтримку України та покласти це зобов'язання на Європу. За словами неназваних співрозмовників, питання не стільки у фінансуванні, скільки у військових ресурсах США.
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Трамп ними не зможе керувати!
У цьому наша сила і слабкість, але такі ми вже є
крім єрмака з татаровим.
та й то тимчасово.
скільки їх вже було, януковичів, яких ганяли як собак паршивих від Харкова аж до Криму
.
Нами керує влада із сумнівною легітімностю і з мінімальним суспільним авторитетом.
не впевнений що трамп щось розуміє крім того що він переміг на перегонах і знову "пуп" землі!
чий він вирок - покаже тільки чяс...
але тільки після ЗЄлі, звісно
.
.
Рашка воює на Кавказі вже більше ніж 200 років !
І що, вони підкорили чи знищили горців?
.
окупаційні війська були американські, і досі бази на Окінаві мають, і стали кращими союзниками один одному
.
Назвіть незалежну від Росії націю горців на Кавказі. Грузини, армяни і азербайджанці не входять до цього списку, тому що ДОБРОВІЛЬНО приєдналися до російської імперії.
А також назвіть і ще якогось президента України крім Януковича, "яких ганяли як собак паршивих від Харкова аж до Криму"...
Єх, вам би на броньовик біля Київського вокзалу та толькнуть речь пролетаріям України... Але жаль - броньовика нету!
капітуляцію з якою підписала Японія і та ж Америка її відновила до стану,
в якому Японія зараз.
i кацапією, з якою, боже збав, доведеться підписувати капітуляцію Україні...
скільки можна заглядати в рота мацкві та вашингтону!?
Україна НЕ пропала 24.02.2022 не дякуючи вашингтону чи Європам, а лише нам самим !
і зараз воюють та гинуть не джи-ай чи зольдатен, а Українські Воїни !
Слава ЗСУ!
Героям Слава!
саме тому й допоможуть Україні, яка захищає їх
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Трамп скаже - я пропонував хуьлу почесний мир, але він відмовився і вибрав війну...
Це просто відкладена війна і можливість для гітлера підготуватися до наступної атаки.
Сильний президент має вести до покрокової поразки і що головне, до приниження хуьла. А для цього треба робити хуьлу хитрі пропозиції.
Якщо з Дудою, Макроном, Рютте - то це ще може бути...
Але, скоріш за все - з Орбаном, Фіцо, Стармером, Шольцем...
Тобто військові ресурси США настільки малі, що не можуть зрівнятися з військовими ресурсами кацапстану? Самім не смішно? Куда ж тоді тратяться $886 млрд у 2024 році?
1. Трамп попробует чего-то добиться с наскока.
2. Ничего не получится. Может это компенсируют каким-то символическим действием.
3. Администрация Трампа переключится на какие-то другие дела. У него их много и без Украины.
Читайте Майка Помпео .
Неужели клятий Трамп будет добиваться прекращения огня?! Оце діло ((
А то судя по картам Дипстейт перемога была уже близко...
Якби хотіли перемоги України, то партнери завалили б зброєю.
Захід не хоче повністю віддавати рфіюКитаю. Й звісно ядерна війна теж нікому не потрібна.
А от мозків у голову Зеленого Прізідента Слуги народів не змогли - вона вся забита гівном Єрмака!