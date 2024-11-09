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Трамп розуміє, що не зможе підштовхнути Україну до поступок Росії без нічого натомість, - Bloomberg

Дональд Трамп

Республіканець Дональд Трамп, який уже оголосив про свою перемогу на виборах президента США, усвідомлює, що не може просто так підштовхнути Україну до поступок Росії.

Про це Bloomberg повідомив анонімний високопосадовець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Повідомляється, що Трамп розпочав перший раунд телефонних розмов із європейськими лідерами, не чекаючи січневої інавгурації. В одній із таких розмов, за словами чиновника, обговорювався його підхід до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

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У розмові Трамп дав зрозуміти, що усвідомлює той факт, що не може просто підштовхнути Україну до поступок Путіну. Влада країни не погодиться на це, якщо не отримає аналогічних поступок з російського боку, додав анонімний чиновник.

Загалом представники країн ЄС на другому раунді зустрічі у Будапешті продовжили висловлювати побоювання, що Трамп може припинити підтримку України та покласти це зобов'язання на Європу. За словами неназваних співрозмовників, питання не стільки у фінансуванні, скільки у військових ресурсах США.

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Автор: 

Трамп Дональд (6326) переговори з Росією (1322)


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Топ коментарі
+10
а не дуже великий кредіт дає трампу анонімний високопосадовець?
не впевнений що трамп щось розуміє крім того що він переміг на перегонах і знову "пуп" землі!
чий він вирок - покаже тільки чяс...
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09.11.2024 00:22 Відповісти
+9
Українцями НІХТО НЕ керує !
крім єрмака з татаровим.
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09.11.2024 00:43 Відповісти
+6
Українцями НІХТО НЕ керує !

У цьому наша сила і слабкість, але такі ми вже є
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09.11.2024 00:22 Відповісти
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09.11.2024 00:13 Відповісти
Партизани - наше все!
Трамп ними не зможе керувати!
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09.11.2024 00:16 Відповісти
Українцями НІХТО НЕ керує !

У цьому наша сила і слабкість, але такі ми вже є
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09.11.2024 00:22 Відповісти
Українцями НІХТО НЕ керує !
крім єрмака з татаровим.
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09.11.2024 00:43 Відповісти
ці керують ЗЄмалоросами "какая разніца", а не Українцями

та й то тимчасово.
скільки їх вже було, януковичів, яких ганяли як собак паршивих від Харкова аж до Криму
.
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09.11.2024 01:53 Відповісти
Ой, вашими б вустами та мед пити у Трускавці під шашлічьок!
Нами керує влада із сумнівною легітімностю і з мінімальним суспільним авторитетом.
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09.11.2024 09:30 Відповісти
а не дуже великий кредіт дає трампу анонімний високопосадовець?
не впевнений що трамп щось розуміє крім того що він переміг на перегонах і знову "пуп" землі!
чий він вирок - покаже тільки чяс...
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09.11.2024 00:22 Відповісти
Вирок Америки, Світу і України.

але тільки після ЗЄлі, звісно

.
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09.11.2024 00:24 Відповісти
Припинити наступ на українські землі і вбивства українців це не вигідна Україні поступка?
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09.11.2024 00:24 Відповісти
і попасти в кацапське ярмо?
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09.11.2024 00:26 Відповісти
припинення боротьби це й є ярмо

.
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09.11.2024 00:32 Відповісти
Ви аннушка, вибачаюсь, рівняєте х..ло із пальцем - розумний переможець робить із переможеного партнера, союзника і навіть конкурента, як Японію чи Німеччину, а не заклятого ворога, як рашка.

Рашка воює на Кавказі вже більше ніж 200 років !
І що, вони підкорили чи знищили горців?

.
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09.11.2024 00:40 Відповісти
японців рашка не завойовувала -

окупаційні війська були американські, і досі бази на Окінаві мають, і стали кращими союзниками один одному

.
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09.11.2024 01:56 Відповісти
На Курильських островах чиї війська?
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09.11.2024 11:16 Відповісти
Мишкевич - ви супер демагог!
Назвіть незалежну від Росії націю горців на Кавказі. Грузини, армяни і азербайджанці не входять до цього списку, тому що ДОБРОВІЛЬНО приєдналися до російської імперії.
А також назвіть і ще якогось президента України крім Януковича, "яких ганяли як собак паршивих від Харкова аж до Криму"...
Єх, вам би на броньовик біля Київського вокзалу та толькнуть речь пролетаріям України... Але жаль - броньовика нету!
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09.11.2024 09:36 Відповісти
А, що не підкорила? Де зараз чечня? Хто воює зараз проти України країни? Що зараз тієюж Грузією?
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09.11.2024 10:42 Відповісти
здається мені, шановна, ви плутаєте Америку,
капітуляцію з якою підписала Японія і та ж Америка її відновила до стану,
в якому Японія зараз.
i кацапією, з якою, боже збав, доведеться підписувати капітуляцію Україні...
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09.11.2024 00:43 Відповісти
валенкоголовий, а не кацапський чи ти троль?
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09.11.2024 08:16 Відповісти
Розкажіть нам деталі, як цього уникнути у разі віддачі кацапні третини нашої території.
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09.11.2024 00:33 Відповісти
в тебе ще є час відвоювати все до кордонів 91 року. а, так, я й забув, що з твого дивану це неможливо.
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09.11.2024 00:44 Відповісти
ніхто НЕ припинить вбивства українців крім нас самих, українців !

скільки можна заглядати в рота мацкві та вашингтону!?

Україна НЕ пропала 24.02.2022 не дякуючи вашингтону чи Європам, а лише нам самим !

і зараз воюють та гинуть не джи-ай чи зольдатен, а Українські Воїни !

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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09.11.2024 00:31 Відповісти
Воїн диванно-штурмових військ?
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09.11.2024 07:44 Відповісти
Слава Господу, Слава Украiнi, Героям Слава! 🙏🙏🙏❤️
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09.11.2024 08:54 Відповісти
,То єсть Украина должна полстраны отдать что бы перестали убивать украинцев? А когда снова начнут убивать, чем Украине расплачиваться придется? Талонами на использование твоего причинного места?
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09.11.2024 00:55 Відповісти
західні (європейці) НЕ дурні і НЕ хотять верещати на Пікаділі.

саме тому й допоможуть Україні, яка захищає їх

.
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09.11.2024 00:35 Відповісти
Ваші слова та прямо до Бога, пане Алексе. Але чомусь поки що дії не збігаються із риторикою ,,партнерів,,.
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09.11.2024 00:39 Відповісти
бо поки п'яти не горять

.
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09.11.2024 00:42 Відповісти
справа у тому, що плани трампа співпадають з планами ***** і єрмака.
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09.11.2024 08:43 Відповісти
Война законичлась уже?
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09.11.2024 00:37 Відповісти
Ага, сьогодні вночі в Одеси вже це відчули
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09.11.2024 08:39 Відповісти
Трамп запропонує хуьлу забрати Крим як втішний приз, а все інше віддати назад. Хуьло відмовиться - ось тут усе й почнеться...
Трамп скаже - я пропонував хуьлу почесний мир, але він відмовився і вибрав війну...
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09.11.2024 00:48 Відповісти
Тому що Байден/Обама здають Україну починаючи з 2014 р. А ще точніше з 2009 р. - коли обама запропонував хуьлу "перезавантаження" в нагороду за окупацію Грузії
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09.11.2024 02:36 Відповісти
Чого б це йому пропонувати своєму господарю щось віддавать назад? Він не для того зроблений президентом
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09.11.2024 01:03 Відповісти
а Трампу ще раніше скажуть, що торгувати українськими територіями - то дуже ху йова політика, яка буде стартом для інших диктаторів чинити подібне із своїми слабшими сусідами. тому навряд чи будуть щось там передавати ху йлу. може будуть пробувати заморозити війну, а окуповані території не визнаватимуть за кацапами. хоча й тут для Рудого - це буде як слабкість. тепер будуть вже його ху єсосити, що він слабак, ще слабший за Байдена.
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09.11.2024 01:53 Відповісти
Нічого йому не скажуть - тому що така пропозиція хуьлу буде для хуьла свідомо нездійсненною. Якщо хуьло забере тільки Крим, то йому доведеться відрікатися від престолу. З іншого боку, Трамп повинен для початку щось запропонувати, щоб зобразити компромісне рішення. Тільки щоб сказати, - Бачите, хуьло не залишив мені вибору! Я хотів миру, я хотів припинити кровопролиття, але цей тип вибрав війну.
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09.11.2024 02:43 Відповісти
питання не в реакції ху йла на таку пропозицію. а питання в самій пропозиції. таку пропозицію робити ху йлу неприпустимо. це Рудий повинен усвідомлювати. воно то легко бути в опозиції чи в статусі кандидата в президенти і обсирати конкурента, називати його слабаком і нікчемою. а от коли ти вже на такому відповідальному посту, то потрібно тут уже фільтрувати не те, що кожну дію, а навіть кожне сказане слово та ще й інтонацію цього сказаного слова.
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09.11.2024 02:54 Відповісти
Заморожування конфлікту - це і є вчинок слабака.
Це просто відкладена війна і можливість для гітлера підготуватися до наступної атаки.
Сильний президент має вести до покрокової поразки і що головне, до приниження хуьла. А для цього треба робити хуьлу хитрі пропозиції.
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09.11.2024 13:02 Відповісти
ти очі розкрий. хитра пропозиція... ці "хитрі" пропозиції уже сиплються кожен день в маси типу від імені радників Трампа... все йде до заморозки війни по лінії боєзіткнення.. якби сам Трамп думав не так, то ті наближені його радники такої ху йні не ******* би зараз.
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09.11.2024 19:44 Відповісти
Дочекайся того, що скаже сам Трамп, а не його радники. Його радники говорять всяку маячню не тільки про Україну, а й про Ізраїль - а це повністю суперечить його поглядам. Заморозки не буде.
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10.11.2024 00:40 Відповісти
а що буде?
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10.11.2024 01:16 Відповісти
війна
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10.11.2024 03:12 Відповісти
У Трампа нема жодного Криму. Х-ло вже забрало Крим де-факто, а де-юре це не визнає весь світ і Трамп із цим нічого поробити не може.
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09.11.2024 09:14 Відповісти
цікаво, з ким це він теревенить з числа "європейських лідерів"?
Якщо з Дудою, Макроном, Рютте - то це ще може бути...
Але, скоріш за все - з Орбаном, Фіцо, Стармером, Шольцем...
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09.11.2024 01:02 Відповісти
сьогодні з Урсулою говорив. А у цієї дамочки таки є яйця. Друга Тетчер.
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09.11.2024 02:58 Відповісти
За словами неназваних співрозмовників, питання не стільки у фінансуванні, скільки у військових ресурсах США. Джерело:
Тобто військові ресурси США настільки малі, що не можуть зрівнятися з військовими ресурсами кацапстану? Самім не смішно? Куда ж тоді тратяться $886 млрд у 2024 році?
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09.11.2024 01:06 Відповісти
Of course, the US spends on defense more than anybody. But the comparison is not linear as everything is hugely overpriced. There are some objective reasons for that, e.g., high labor costs. But a huge part of the reason why the US-made weapons are so expensive is the simple price-gouging by the defense industry executives. Simple greed. Since the 1980's, the number of defense contractors has gone down dramatically. They are wielding almost monopolistic power and milking the US government like there is no tomorrow. Obviously, it is very dangerous. But it can only be changed if the whole system changes, with the country becoming more like one big corporation, which is Trump's plan.
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09.11.2024 01:31 Відповісти
прикинь, киця, там встановлення унітазів, це ручна робота американця, яка коштує великі тисячі доларів. Сервісні послуги, тобто праця американців - це найдорожче в США.
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09.11.2024 09:06 Відповісти
Каждый год аудиторы разводят руками, мы не знаем куда подевались сколько-то миллиардов. И все. Никому это не интересно. Берни Сандерс перед каждыми выборами рассказывающий про коррупцию в Пентагоне похож на деревенского дурачка.
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09.11.2024 03:43 Відповісти
взагалі-то аудітори надають обширні reports із вказанням що куди і як) як тільки хтось десь розводить - там велика фінансова відповідальність починається.
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09.11.2024 09:34 Відповісти
«Думає», «розуміє»… Чи не забагато комплементів для egocentrico homo erectus
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09.11.2024 02:47 Відповісти
Путин недоговоспособен. Ничего он не сделает.
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09.11.2024 02:50 Відповісти
Вообще мой прогноз.
1. Трамп попробует чего-то добиться с наскока.
2. Ничего не получится. Может это компенсируют каким-то символическим действием.
3. Администрация Трампа переключится на какие-то другие дела. У него их много и без Украины.
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09.11.2024 06:18 Відповісти
ПОЛУЧИТСЯ !
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09.11.2024 07:25 Відповісти
Что получится?
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09.11.2024 12:57 Відповісти
Получится всё то ,что по-Вашему- "Ничего не получится. "
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09.11.2024 14:05 Відповісти
Конкретно что получится?
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09.11.2024 14:06 Відповісти
Мир через силу .
Читайте Майка Помпео .
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09.11.2024 14:13 Відповісти
И как ты заставишь тех кто не хотят?
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09.11.2024 14:29 Відповісти
3. Трампу не сподобається, що путлєр відкинув його вказівку і бахне томагавком по складу ЯЗ в Білорусі, без порушення кордонів рашки))
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09.11.2024 09:17 Відповісти
Навіщо Європі Трамп, коли їй надійніше і ближче домовитись з Китаєм, 100 років стояв і буде, а де буде Трамп. Покінчити з Америкою як з геополітичним гравцем, геній..
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09.11.2024 08:04 Відповісти
Китай стоїть за рахунок торгівлі з Америкою. Нема Америки, як "геополітичного гравця" = нема Китаю, як "геополітичного гравця".
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09.11.2024 09:20 Відповісти
Трамп почне економічну війну з Китаєм, та ладно, коли він не з ким не хоче воювати, Європа збільшить співробітництво з Китаєм
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09.11.2024 09:43 Відповісти
Головна задача для Трампа це перебити цю суцільну обоюдопрограшну війскову істерію з обох боків. У запада тепер головне слово повинно бути-МИР. Вже повоювали нашіми тілами на проксі теріторії-досить. Немає війскового рішення цієї війни і ресурсів вести у України її теж нема. Сідайте і вірішуйте свої геополітичні суперечки, але не нашими тілами. Все настають часи неприємних компромісів та переговорів які будуть жорсткі та болючі як не крути. Не вмієте в структурну та глубоку дипломатію-дайте тим хто вміє.
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09.11.2024 08:09 Відповісти
вся суть цієї геополітичної суперечки, це як вивести москалів з Криму і Донбасу, Херсонщини і Запоріжчини з Харківщиною, а з іншого боку - як знищити етнічність і державність українців і України. Домовитись з такими полярними позиціями неможливо.
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09.11.2024 09:23 Відповісти
Так шо кордони 91 року отменяются?!
Неужели клятий Трамп будет добиваться прекращения огня?! Оце діло ((
А то судя по картам Дипстейт перемога была уже близко...
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09.11.2024 09:00 Відповісти
Сьогодні відміняються, завтра, або через 5-10-15 років знов повертаються. Визнавати тимчасово окуповані території російськими усе ж одне ніхто не збирається.
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09.11.2024 09:28 Відповісти
Досить слухати вухами, дивіться на дії.
Якби хотіли перемоги України, то партнери завалили б зброєю.
Захід не хоче повністю віддавати рфіюКитаю. Й звісно ядерна війна теж нікому не потрібна.
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09.11.2024 09:21 Відповісти
Скільки зброї Захід дав Україні можна подивитися в Курвській області. Вистачило б на десять армій.
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09.11.2024 09:36 Відповісти
Зброю дали! Багато, чи мало, але дали.
А от мозків у голову Зеленого Прізідента Слуги народів не змогли - вона вся забита гівном Єрмака!
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09.11.2024 09:40 Відповісти
Великий бос сказав: Україні - мир! Все-ніякої зброї!
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09.11.2024 15:28 Відповісти
 
 