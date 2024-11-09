США негайно відправлять до України понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS, - WSJ

Найближчими тижнями в Україну прибудуть понад 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot i NASAMS від Сполучених Штатів, які мають задовольнити потреби Києва до кінця 2024 року.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваного посадовця адміністрації Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, допомога від США надається через збільшення масованих атак російських дронів по Україні.

Очікується, що ракети надійдуть найближчим часом.

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Один з американських чиновників заявив, що ця допомога повинна задовольнити потребу в посиленні української ППО до кінця 2024 року.

Видання також пише, що наразі у США залишаються 7 млрд доларів, які передбачені на надання Україні військової допомоги, але досі невитрачені, а також понад 2 мільярди доларів на фінансування довгострокових контрактів на постачання обладнання для Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО NASAMS.

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