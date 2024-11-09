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Новини Допомога Україні
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США негайно відправлять до України понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS, - WSJ

США негайно відправлять до України понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS

Найближчими тижнями в Україну прибудуть понад 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot i NASAMS від Сполучених Штатів, які мають задовольнити потреби Києва до кінця 2024 року.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваного посадовця адміністрації Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, допомога від США надається через збільшення масованих атак російських дронів по Україні.

Очікується, що ракети надійдуть найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні прокоментували темпи надходжень ЗРК Patriot до України

Один з американських чиновників заявив, що ця допомога повинна задовольнити потребу в посиленні української ППО до кінця 2024 року.

Видання також пише, що наразі у США залишаються 7 млрд доларів, які передбачені на надання Україні військової допомоги, але досі невитрачені, а також понад 2 мільярди доларів на фінансування довгострокових контрактів на постачання обладнання для Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО NASAMS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні пріоритет перед іншими країнами у постачанні ракет для систем ППО Patriot і NASAMS, - Білий Дім

Автор: 

ППО (3172) США (22685) NASAMS (41) Patriot (305)


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Топ коментарі
+9
тільки трубити в усі фанфари було б не обовязково , хочаб до тієї пори поки вони не прибудуть ... дєрьмак і ко нікуди не поділись..
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09.11.2024 13:35
+8
Якщо це правда, то це гарна новина для нас! 👍
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09.11.2024 13:21
+8
Ще будемо жалкувати за Президентом Джо Байденом ,
тому що його політика і дії були напралені на пользу Украіни ,
хотя не так швидко , як це хотілося !!
А що буде сьогодні , ніхто не знає , на жаль 🙁
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09.11.2024 13:36
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Ось і ясно коли крайній строк у бубона.
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09.11.2024 13:20 Відповісти
І не міг Трамп в космонавти записатися.
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09.11.2024 13:22 Відповісти
Якщо це правда, то це гарна новина для нас! 👍
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09.11.2024 13:21 Відповісти
тільки трубити в усі фанфари було б не обовязково , хочаб до тієї пори поки вони не прибудуть ... дєрьмак і ко нікуди не поділись..
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09.11.2024 13:35 Відповісти
Ти глянь як роздуплились.
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09.11.2024 13:21 Відповісти
Діду скидає рештки грошей Україні перед приходом Ідіота

.
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09.11.2024 13:43 Відповісти
https://t.me/apwagner/30802 Alex Parker Returns

Массированных ракетных ударов по территории Украины больше не будет. Разве что если х..лы сделают что-нибудь уже совсем эдакое, как последний ответный аргумент. Так же возможен массированный удар если х...лы откажутся садиться за стол переговоров тоже в качестве аргумента. Стратегической авиации сказали выдохнуть и расслабиться. Концерты - все. Это какой-то позор!
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09.11.2024 13:23 Відповісти
А хто такий Алекс Паркер?
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09.11.2024 13:41 Відповісти
Алекс Паркер (англ. Alex Parker; 2 лютого 1935, Ірвін - 7 січня 2010) - шотландський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри - тренер.
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09.11.2024 13:49 Відповісти
Це шотландському футболісту ***** особисто сказав шо не буде більше робити масованих атак по Україні?
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09.11.2024 14:30 Відповісти
Виходить що так. 🤔
Це при тому, що той футболіст уже помер.
Тревожно як мінімум...
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09.11.2024 14:37 Відповісти
Шо куриш?
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09.11.2024 14:40 Відповісти
"не задавай дурних питань не отримаєш дурних відповідей" - українська народна мудрість
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09.11.2024 14:46 Відповісти
Ще б 1млн касетних снарядів
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09.11.2024 13:26 Відповісти
Про це Байдану порадили його друзі, Альцгеймер і Паркінсон !
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09.11.2024 13:32 Відповісти
значить є інфа, що кацапи найближчим часом готують маований ракетний удар.
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09.11.2024 13:33 Відповісти
так це навіть дурням зрозуміло.
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09.11.2024 13:38 Відповісти
Ще будемо жалкувати за Президентом Джо Байденом ,
тому що його політика і дії були напралені на пользу Украіни ,
хотя не так швидко , як це хотілося !!
А що буде сьогодні , ніхто не знає , на жаль 🙁
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09.11.2024 13:36 Відповісти
Час покаже, ким він був. А також наскільки корисними для були його невиконані обіцянки (наприклад той самий ленд-ліз) та політика "занепокоєнь та стурбованностей", аби нічого не сталося та не було ескалації...
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09.11.2024 13:52 Відповісти
Очікується, що ракети надійдуть найближчим часом.

обов'язково це було писати перед прибуттям, чи краще після ???
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09.11.2024 13:38 Відповісти
Найкраще - не писати зовсім. Нехай експерти підраховують "за фактом використання".
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09.11.2024 13:41 Відповісти
та ні, з практики відомо, що "найближчим часом" в повідомленням Держдепу і Пентагону "з-за Байдена" означає, що пускові установки в Україні вже заряжені цим БК.
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09.11.2024 14:04 Відповісти
а що байдену не давало робити це раніше а не підігрувати пуйлу він робив усе можливе щоб ми програли
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09.11.2024 14:13 Відповісти
За дев'ять мільярдів Стерненко організував би такий москворіз, що ванюшки ще сто років здригалися б. І корейці з комуністичного бараку .
Мрії...
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09.11.2024 14:15 Відповісти
тільки стерненко навіть дані не оновив в тцк, і штраф заплатив.
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09.11.2024 14:24 Відповісти
Стерненко в Україні ??чмо писати? їні? ,мабуть ні!! Нх це прізвище рекламувати? Платить тобі?
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09.11.2024 15:11 Відповісти
faust7808
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09.11.2024 15:13 Відповісти
Все в часі майбутньому. Надіюсь, що вже прибули.
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09.11.2024 14:54 Відповісти
Відповідно вони вже у нас або нх це писати для. рашпідорів?
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09.11.2024 15:09 Відповісти
Треба буде економити і збивати тільки пріоритетні цілі!!!
І старатися шукати по світу ракети до Назамз, просити у німців більше ракет до Іріс -Т
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09.11.2024 18:00 Відповісти
Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ Источник:

США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ Источник:

ВЫБИРАЙ КАКИЕ НОВОСТИ ХОЧЕШЬ ОБСУДИТЬ
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09.11.2024 19:36 Відповісти
Дякуємо!
Інша справа, що це останні безкоштовні ракети.
Потрібно буде скорочувати крадійство на " великому фортифікаційництву", дебіломарафоні, утриманні Зеленьського.
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09.11.2024 20:42 Відповісти
 
 