США негайно відправлять до України понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS, - WSJ
Найближчими тижнями в Україну прибудуть понад 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot i NASAMS від Сполучених Штатів, які мають задовольнити потреби Києва до кінця 2024 року.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваного посадовця адміністрації Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, допомога від США надається через збільшення масованих атак російських дронів по Україні.
Очікується, що ракети надійдуть найближчим часом.
Один з американських чиновників заявив, що ця допомога повинна задовольнити потребу в посиленні української ППО до кінця 2024 року.
Видання також пише, що наразі у США залишаються 7 млрд доларів, які передбачені на надання Україні військової допомоги, але досі невитрачені, а також понад 2 мільярди доларів на фінансування довгострокових контрактів на постачання обладнання для Сил оборони.
Раніше повідомлялося, що Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО NASAMS.
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Массированных ракетных ударов по территории Украины больше не будет. Разве что если х..лы сделают что-нибудь уже совсем эдакое, как последний ответный аргумент. Так же возможен массированный удар если х...лы откажутся садиться за стол переговоров тоже в качестве аргумента. Стратегической авиации сказали выдохнуть и расслабиться. Концерты - все. Это какой-то позор!
Це при тому, що той футболіст уже помер.
Тревожно як мінімум...
тому що його політика і дії були напралені на пользу Украіни ,
хотя не так швидко , як це хотілося !!
А що буде сьогодні , ніхто не знає , на жаль 🙁
обов'язково це було писати перед прибуттям, чи краще після ???
Мрії...
І старатися шукати по світу ракети до Назамз, просити у німців більше ракет до Іріс -Т
США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ Источник:
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Інша справа, що це останні безкоштовні ракети.
Потрібно буде скорочувати крадійство на " великому фортифікаційництву", дебіломарафоні, утриманні Зеленьського.