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Новини Війна
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У жовтні середньодобові втрати РФ на полі бою в Україні досягли нового максимуму, - міністр оборони Британії Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Жовтень 2024 року став для російської армії найбільшим за загальною кількістю втрат від початку повномасштабної війни проти України – ліквідовано 41 980 окупантів. 

Про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив у інтерв’ю The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останні дані британської військової розвідки показують, що середньодобові втрати росіян (вбитими й пораненими) в Україні у жовтні досягли нового максимуму - 1 354 особи за добу. 

Видання пише, що це вже другий місяць поспіль, коли війська РФ зазнають високих середньодобових втрат. 

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Зазначається, що жовтень цього року став для російських загарбників найбільшим за загальною кількістю втрат від початку повномасштабної війни – 41 980 осіб.

За даними військової розвідки Великої Британії, попередній максимум був зафіксований у травні 2024 року і становив 39 110 осіб за місяць.

Загалом же, за оцінкою Британії, з 24 лютого 2024 року орієнтовні втрати росіян у живій силі становлять понад 696 тисяч.

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Гілі зазначив, що на сьогодні Росія витрачає 40% свого бюджету на оборону, і це не є вигідним для країни.

Багато аналітиків вважають, що Путіну буде важко підтримувати такий рівень витрат після 2025 року.

На запитання про те, чи переможе Україна та Захід війну РФ на виснаження, Гілі відповів ствердно, наголосивши, що "Захід може і повинен".

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Він також вважає, що попри переобрання Дональда Трампа на пост президента США, Британія не змінить свої стратегічні розрахунки, водночас фокус уваги Штатів, швидше за все, зміститься.

"Я також визнаю, що незалежно від того, хто обраний - Гарріс чи Трамп, Америка зміщує свої стратегічні пріоритети й фокус, і буде робити це і надалі в бік Індо-Тихоокеанського регіону. Це реальність, яку мають визнати усі країни НАТО", - додав британський міністр.

Гілі також заявив, що Україні має бути надана "свобода вирішувати, як балансувати між війною і переговорами", та відкинув припущення про те, що поточні успіхи Росії на полі бою означають, що її вже не зупинити.

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Автор: 

армія рф (17302) Велика Британія (5569) втрати (4394) Гілі Джон (45)


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1.5mln bydla eto poteri kacapov ubitimi i ranynami.poxoze byla i Finskoj vojne.Primerno 1 k 8 idut poteri
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09.11.2024 13:51 Відповісти
складається таке враження, що британські військові переконані, що надаючі статистичні данні - це вже достатня військова допомога
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09.11.2024 15:15 Відповісти
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09.11.2024 13:54 Відповісти
якщо схожість по лисині то така...
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09.11.2024 14:13 Відповісти
І саме тому UK припинила виробництво ракет Шторм шедоу?
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09.11.2024 13:55 Відповісти
"Відносини між Україною та Британією значно погіршилися від моменту приходу до влади лейбористів на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером в липні цього року.

Про це https://www.theguardian.com/world/2024/nov/08/relationship-between-uk-and-ukraine-has-worsened-since-labour-won-election пише The Guardian.

Українська сторона висловлює незадоволення через те, що Британія не надала нові поставки Storm Shadow, що могли б бути використані для ударів по стратегічних цілях в окупованому Криму та на інших територіях, захоплених Росією від 2014 року, а також для оборони від російських військ.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", - сказав The Guardian неназваний український посадовець.

Українські офіційні особи також зазначають, що візит британського прем'єра Кіра Стармера до Києва буде неактуальним без конкретних рішень щодо постачання необхідної зброї.

Видання вважає, що саме питання постачання ракет Storm Shadow є причиною того, чому прем'єр досі не відвідав Україну.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти заявив про "непохитну підтримку" України з боку Великої Британії. Однак, за інформацією з Києва, під час зустрічі не було досягнуто жодних суттєвих результатів, зокрема щодо постачання Storm Shadow."

Скрізь, де до влади приходять ліві, як у Польщі, військова допомога припиняється/обмежується
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09.11.2024 13:56 Відповісти
Може з 22 лютого 2022 року?
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09.11.2024 14:00 Відповісти
І що з того. Гинуть наші мирні жителі
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09.11.2024 14:14 Відповісти
 
 