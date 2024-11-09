У жовтні середньодобові втрати РФ на полі бою в Україні досягли нового максимуму, - міністр оборони Британії Гілі

Жовтень 2024 року став для російської армії найбільшим за загальною кількістю втрат від початку повномасштабної війни проти України – ліквідовано 41 980 окупантів.

Про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив у інтерв’ю The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останні дані британської військової розвідки показують, що середньодобові втрати росіян (вбитими й пораненими) в Україні у жовтні досягли нового максимуму - 1 354 особи за добу.

Видання пише, що це вже другий місяць поспіль, коли війська РФ зазнають високих середньодобових втрат.

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Зазначається, що жовтень цього року став для російських загарбників найбільшим за загальною кількістю втрат від початку повномасштабної війни – 41 980 осіб.

За даними військової розвідки Великої Британії, попередній максимум був зафіксований у травні 2024 року і становив 39 110 осіб за місяць.

Загалом же, за оцінкою Британії, з 24 лютого 2024 року орієнтовні втрати росіян у живій силі становлять понад 696 тисяч.

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Гілі зазначив, що на сьогодні Росія витрачає 40% свого бюджету на оборону, і це не є вигідним для країни.

Багато аналітиків вважають, що Путіну буде важко підтримувати такий рівень витрат після 2025 року.

На запитання про те, чи переможе Україна та Захід війну РФ на виснаження, Гілі відповів ствердно, наголосивши, що "Захід може і повинен".

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Він також вважає, що попри переобрання Дональда Трампа на пост президента США, Британія не змінить свої стратегічні розрахунки, водночас фокус уваги Штатів, швидше за все, зміститься.

"Я також визнаю, що незалежно від того, хто обраний - Гарріс чи Трамп, Америка зміщує свої стратегічні пріоритети й фокус, і буде робити це і надалі в бік Індо-Тихоокеанського регіону. Це реальність, яку мають визнати усі країни НАТО", - додав британський міністр.

Гілі також заявив, що Україні має бути надана "свобода вирішувати, як балансувати між війною і переговорами", та відкинув припущення про те, що поточні успіхи Росії на полі бою означають, що її вже не зупинити.

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