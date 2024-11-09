Світовий банк, Єврокомісія та ООН готують оновлену оцінку потреб України на відновлення та відбудову

Світовий банк, Єврокомісія та ООН розпочали підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення та відбудову.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Разом зі Світовим банком, Єврокомісією, ООН розпочали підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення та відбудову – RDNA4", – зазначив він.

За його словами, документ міститиме верифіковані дані щодо втрат України внаслідок війни в усіх секторах економіки та стане основою для формування пріоритетних проєктів відбудови і розвитку, із залученням державного та приватного фінансування.

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"Це необхідно для ефективної та підзвітної відбудови. Довіра донорів та громадян до процесу відновлення залежить від перевірених цифр", – додав Кулеба.

Серед пріоритетів він назвав житло, соціальну сферу, розмінування, енергетику, зокрема теплопостачання, укриття. Особливу увагу буде приділено захисту енергетичних об'єктів.

Також зазначається, що RDNA4 буде опубліковано на початку 2025 року.

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