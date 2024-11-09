УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10552 відвідувача онлайн
Новини
2 850 22

За відсутності реагування вже у 2025 році РФ буде спроможна виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС, - Сибіга

Сибігапро виробництво РФ артснарядів

Без відповідного реагування чи запобігання Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж країни Європейського союзу, вже наступного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга,

"За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті", - сказав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі співвідношення артилерійських снарядів України та РФ на фронті становить 1:2, - Міноборони

За його словами, уже зараз треба стратегічно осмислювати це та стратегічно запобігати. Він уточнив, що насамперед має на увазі так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою.

"Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті", - додав Сибіга.

Читайте: Більшість використовуваних окупантами на Харківщині снарядів - північнокорейські та іранські, - ОТУ "Харків"

Автор: 

боєприпаси (2266) Євросоюз (13381) Сибіга Андрій (393)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Не погано пристроїлися зелені мародери, вони тут все завалили, розікрали, а дають рознарядки ЄС, що вони мають робити і аналітику, що ЄС погано працюють, бо кацапи будуть виготовляти більше снарядів. Просте запитання, а навіщо снаряди ЄС? Здається Україна має виготовляти снаряди, бо на нас напали.
показати весь коментар
09.11.2024 16:32
+13
Зелені дегенерати працюють ким завгодно - підрах@ями, констататарами, статистиками, клованами..ким завгодно..і жодне падло не виконує посадових обов'язків..
показати весь коментар
09.11.2024 16:40
+9
А ми що наростили? Зелені як зажди когось крайніми роблять
показати весь коментар
09.11.2024 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реагувати потрібно негайно. Вдаримо стурбованістю по заводах рф.
показати весь коментар
09.11.2024 16:30 Відповісти
Не погано пристроїлися зелені мародери, вони тут все завалили, розікрали, а дають рознарядки ЄС, що вони мають робити і аналітику, що ЄС погано працюють, бо кацапи будуть виготовляти більше снарядів. Просте запитання, а навіщо снаряди ЄС? Здається Україна має виготовляти снаряди, бо на нас напали.
показати весь коментар
09.11.2024 16:32 Відповісти
2025 рік вже через шість тижнів, чи встигнемо?!
показати весь коментар
09.11.2024 16:32 Відповісти
Залякувати партнерів московією ідея непогана, але ніякого 30% нарощування не буде, бо парк обладнання московитів ВЖЕ дихає на ладан, а китайщина не дасть їм піднятися
показати весь коментар
09.11.2024 16:33 Відповісти
Звичайно не дасть. Треба вірити.
08.11.2024 На стройплощадке седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань», которая возводится в Китае по российскому проекту, успешно и в срок завершено одно из ключевых событий - сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Работы проводились под надзором и при технической поддержке специалистов представительства АО «АСЭ» в Китае (г. Ляньюнган, Инжиниринговый дивизион «Росатома») и НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома»).
показати весь коментар
09.11.2024 16:40 Відповісти
Звідки такі дані? А я й не знав. Дякувати Богу, в Україні все чікі-пікі. Економіка аж б'є ключем та все по голові.
показати весь коментар
09.11.2024 16:41 Відповісти
Зелень звертає увагу на кацапів і їх виробноцтво ,
а насамперед потрібно в Украіні виробляти все , що потрібно для
оборони своєї краіни , а не дивитись на кляту москальню 😡
показати весь коментар
09.11.2024 16:34 Відповісти
А ми що наростили? Зелені як зажди когось крайніми роблять
показати весь коментар
09.11.2024 16:37 Відповісти
Пане Сибіга, а що ж ваші посли роблять. Це ж їхня справа по всіх країнах кричати про знищення Української ержави. А так: ніхто не кричить, нідокого не звертається, то чому нам турбуватись. "Їхні ж самі посли мовчать значить їх все влаштовує"- ось та і думає Захід. А про бездіяльність ваших послів ви самі ж самі говорили в попередх своїх виступах. То до кого ж претензії?
показати весь коментар
09.11.2024 16:39 Відповісти
Нє нагнєтайтє
показати весь коментар
09.11.2024 16:41 Відповісти
"Нє нагнєтайтє, а то путін нападйот". Я зрозумів вас. Дякую за підтримку.
показати весь коментар
09.11.2024 16:46 Відповісти
Зелені дегенерати працюють ким завгодно - підрах@ями, констататарами, статистиками, клованами..ким завгодно..і жодне падло не виконує посадових обов'язків..
показати весь коментар
09.11.2024 16:40 Відповісти
ну, чого ви так?
може сибіга все життя мріяв стати токарем фрезерувальником. болванки на станку пиляти.
а призначили, бути нікчемним дипломатом, дупу зе!лідору вилизувати.
показати весь коментар
09.11.2024 17:00 Відповісти
Марино, знаєте чого я боюсь найбільше? Біда в цьому, український народ думає, що в уряді (на чолі з президентом) дурні та остолопи. Ой, все це не так. Вони косять під дурників, а насправді вони старанно виконують всі вказівки, які їм приходять з кацапії. Хто встав боронити Україну 24 лютого 2022? Народ та армія. Влада нічого не робила. Та ні робила: розмінувала Чонгар та відвела війська з півдня, надала наказ відвести 72-гу бригаду з північної частини Київщини, надала кацапам можливість без боїв вивести війська назад в Білорусь з Київщини, ввела самі мотивовані частини в курську западню для їх знищення, остійно робить усякі провокації проти Західних партнерів, щоби ці роззлились і перестали допомогати Україні. Це влада, яка прийшла знищити Українську державість та її народ. Ось цього розуміння немає в більшості українського суспільства.
показати весь коментар
09.11.2024 17:05 Відповісти
жиробасіна єлдаковська, а за величезної дпомоги заходу на скільки більше наша країна вироблятиме артснарядів 2025 року?!
показати весь коментар
09.11.2024 16:52 Відповісти
гадаю, що 2025 року кацапи будуть на 30% більше виробляти артснарядів, а зелений ******** на 30% збільшить обсяги корупції у країні - благо помічники у цій відповідальній справі всі, як на підбір, - єлдак, татаров, портнов. ані нє падвєдут!! я в них вірю.
показати весь коментар
09.11.2024 17:06 Відповісти
Як казав мікола азіров, рос. агент, а за сумісництвом прем'єр-міністр України за часів януковоща: "досіть скіліті, кравасісі"...
показати весь коментар
09.11.2024 17:18 Відповісти
Ага...якщо вибирати між росією і Євросоюзом...
показати весь коментар
09.11.2024 17:19 Відповісти
Заходу не потрібно стільки снарядів вони ставку роблять на виробництво авіації та ракети, а тут як не крути вони виграють як в раші так і в Китаю.

Одна ракета повітря земля зробить набагато більше чим десяток снарядів.

А до чого приводить перевага в повітрі уже самі відчули по Кабам на лінії зіткнення, причому орківська авіація це четверте покоління а ППО все у нас західне.
показати весь коментар
09.11.2024 17:20 Відповісти
Байден, де реакція???
показати весь коментар
09.11.2024 18:54 Відповісти
А про своє виробництво цнотливо промовчав г-н!
показати весь коментар
09.11.2024 19:11 Відповісти
Яка вона погана та ЄС!
То вона воює?
А що Україні перешкоджає виробляти на 30% більше?
показати весь коментар
09.11.2024 21:32 Відповісти
 
 