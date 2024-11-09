За відсутності реагування вже у 2025 році РФ буде спроможна виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС, - Сибіга

Без відповідного реагування чи запобігання Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж країни Європейського союзу, вже наступного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга,

"За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті", - сказав Сибіга.

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За його словами, уже зараз треба стратегічно осмислювати це та стратегічно запобігати. Він уточнив, що насамперед має на увазі так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою.

"Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті", - додав Сибіга.

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