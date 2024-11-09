За відсутності реагування вже у 2025 році РФ буде спроможна виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС, - Сибіга
Без відповідного реагування чи запобігання Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж країни Європейського союзу, вже наступного року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга,
"За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті", - сказав Сибіга.
За його словами, уже зараз треба стратегічно осмислювати це та стратегічно запобігати. Він уточнив, що насамперед має на увазі так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою.
"Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті", - додав Сибіга.
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08.11.2024 На стройплощадке седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань», которая возводится в Китае по российскому проекту, успешно и в срок завершено одно из ключевых событий - сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Работы проводились под надзором и при технической поддержке специалистов представительства АО «АСЭ» в Китае (г. Ляньюнган, Инжиниринговый дивизион «Росатома») и НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома»).
а насамперед потрібно в Украіні виробляти все , що потрібно для
оборони своєї краіни , а не дивитись на кляту москальню 😡
може сибіга все життя мріяв стати токарем фрезерувальником. болванки на станку пиляти.
а призначили, бути нікчемним дипломатом, дупу зе!лідору вилизувати.
Одна ракета повітря земля зробить набагато більше чим десяток снарядів.
А до чого приводить перевага в повітрі уже самі відчули по Кабам на лінії зіткнення, причому орківська авіація це четверте покоління а ППО все у нас західне.
То вона воює?
А що Україні перешкоджає виробляти на 30% більше?