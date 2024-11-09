Серед країн ЄС досі немає консенсусу щодо відправки в Україну інструкторів для навчання військових ЗСУ, - Боррель

Наразі серед країн Європейського Союзу все ще немає консенсусу щодо питання відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України.

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві в суботу, 9 листопада, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо навчальної місії, яка діяла б на українській території іще немає консенсусу держав-членів, щоб досягти цього рішення. Але навчальна місія може продовжувати свою роботу (на території країн ЄС, - ред.), - сказав Боррель.

Він також зазначив, що до кінця цього року військова навчальна місія ЄС для України підготує вже 75 тисяч українських військових.

"Ми намагаємося навчати українських солдатів якомога ближче до українського кордону, але це не оборонна місія як така... Наразі немає консенсусу щодо того, щоб робити це на українській території. Я не можу виключити, що це станеться. Але моє завдання - постаратися, щоб місія працювала і збільшувала кількість українських солдатів, яких навчають", - сказав шеф європейської дипломатії.

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