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Новини
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Серед країн ЄС досі немає консенсусу щодо відправки в Україну інструкторів для навчання військових ЗСУ, - Боррель

боррель про навчальну місію для ЗСУ

Наразі серед країн Європейського Союзу все ще немає консенсусу щодо питання відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України.

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві в суботу, 9 листопада, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо навчальної місії, яка діяла б на українській території іще немає консенсусу держав-членів, щоб досягти цього рішення. Але навчальна місія може продовжувати свою роботу (на території країн ЄС, - ред.), - сказав Боррель.

Він також зазначив, що до кінця цього року військова навчальна місія ЄС для України підготує вже 75 тисяч українських військових.

"Ми намагаємося навчати українських солдатів якомога ближче до українського кордону, але це не оборонна місія як така... Наразі немає консенсусу щодо того, щоб робити це на українській території. Я не можу виключити, що це станеться. Але моє завдання - постаратися, щоб місія працювала і збільшувала кількість українських солдатів, яких навчають", - сказав шеф європейської дипломатії.

Читайте також: Рада ЄС продовжила на два роки місію із навчання українських військових

Автор: 

військові навчання (2775) Євросоюз (13381) ЗСУ (7528) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Поки збираються інструктори,то вже корейці до москалів десятками тисяч приперлися(
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09.11.2024 18:45
+4
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09.11.2024 18:47
+4
Зе це паталогічна катастрофа для України-українцям необхідно самим закінчувати цю війну без зе влади.
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09.11.2024 18:50
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И надо же было так спрятать КОНСЕНСУС
Три года практически найти не могут
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09.11.2024 18:44 Відповісти
Поки збираються інструктори,то вже корейці до москалів десятками тисяч приперлися(
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09.11.2024 18:45 Відповісти
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09.11.2024 18:47 Відповісти
Зе це паталогічна катастрофа для України-українцям необхідно самим закінчувати цю війну без зе влади.
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09.11.2024 18:50 Відповісти
Яким чином?
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09.11.2024 18:53 Відповісти
2014 - 2019
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09.11.2024 18:58 Відповісти
Вологі мрії.
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09.11.2024 19:23 Відповісти
Вологі мрії перемогли у 2019.
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09.11.2024 21:13 Відповісти
Кацапи з вузькоокими відправлять до вас своїх інструкторів, навчати вас воювати проти США
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09.11.2024 18:51 Відповісти
Ланза не ходив охиляса - сказав за Крим забудьте - і ви кажіть - інструкторів в Украіні не буде
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09.11.2024 19:08 Відповісти
Це їхні інструктори будуть у ЗСУ досвід переймати?
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09.11.2024 19:14 Відповісти
Можно было давно принять решение, что кто хочет - пусть отправляет, кто не хочет - не отправляет.
Не нужно никого напрягать.
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09.11.2024 19:29 Відповісти
Трамп скоро їх змусить ввести миротворців, а це придурошне про інструкторів белькоче.
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09.11.2024 20:13 Відповісти
Змусить? Ну-ну 😊
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09.11.2024 20:56 Відповісти
Какой бред, пурга и чушь!? Ну пусть так ляпать в 22 г или в начале 23 г, логично! Да ВСУ уже давно могут идти в инструктора в НАТО-хрено-вато!
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09.11.2024 22:27 Відповісти
Навіщо знову ця двуликість? Чому інструктори навчать українського воїна? Є бажання навчитися чомусь самим,то не треба говорити про навчання українців. Учитель тут не ці європейські "потужні" армії.
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09.11.2024 22:30 Відповісти
Куколды 80-го уровня
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10.11.2024 05:03 Відповісти
 
 