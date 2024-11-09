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Новини
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У Рахові батьків штрафуватимуть до 5100 грн за прогули дітей у школі, - міськрада

Школа

У Рахові на Закарпатті запроваджують систему штрафів для батьків, чиї діти допускають прогули та вчиняють адміністративні порушення.

Про це повідомляє пресслужба Рахівської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Батьків учнів будуть штрафувати за прогули дітей. Крім пропуску дітьми занять у навчальному закладі, батьки також несуть відповідальність за куріння ними сигарет, вейпів, вживання алкоголю, скоєння дрібних крадіжок, хуліганства та ін.

За такі вчинки неповнолітніх їх батьки притягуються до відповідальності за частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Штрафи за цією статтею становлять: на перший раз попередження або штраф 850 – 1700 грн, якщо протягом року повториться те саме, то штраф буде від 1700 до 5100 грн.

Аналогічне покарання передбачене і для тих батьків, чиї діти скоюють діяння, що містять ознаки злочинів або інші адміністративні правопорушення у віці від 14 до 16 років.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 затверджений Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів.

Відповідно до цього Порядку у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

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Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

Відповідно до статті 55 Закону України "Про освіту" батьки зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання", - йдеться у повідомленні міськради.

Автор: 

школа (2206) прогул (84) штраф (1861) Закарпатська область (2046)


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Топ коментарі
+10
Ізнов повторю про панські бажання зняти десятий урожай на бетоні, та ще й нігуя не сіючи.
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09.11.2024 18:56
+8
А, що у Рахові своя ВР, та свої закони? То на що Україні ВР, та президент у такому разі? Адміністрація Рахова у такому випадку має відповідати, чому в Україні зросли ціни на електропостачання та на воду, а також ростуть ціни на харчові продукти?
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09.11.2024 19:10
+7
ух ти. це щось нове. а за 4 ухиляння скільки?
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09.11.2024 19:07
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Ізнов повторю про панські бажання зняти десятий урожай на бетоні, та ще й нігуя не сіючи.
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09.11.2024 18:56 Відповісти
а **. днпутатов на сколько? или как привычно премии давать? да как вы все задолбали альфонсы нарола
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09.11.2024 18:57 Відповісти
Гуманизм зашкаливает.....
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09.11.2024 18:59 Відповісти
У Рахові батьків штрафуватимуть

Рахом ставитимуть...
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09.11.2024 19:05 Відповісти
Рахів - це Закарпатський Лондон - тому придержи губу.
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09.11.2024 22:41 Відповісти
ух ти. це щось нове. а за 4 ухиляння скільки?
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09.11.2024 19:07 Відповісти
за 4 ухиляння + преміальні за здачу координат пересування ЗСУ- 73% підтримка клінічних ідіотів у становленні препізеденською парочкою.
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09.11.2024 19:28 Відповісти
1. батьків до школи не пускають, в багатьох школах є прохідна.
2. в школах є черговий поліцейський, який має попереджувати вчинення адміністративних правопорушень
3. батьки часто йдуть на роботу раніше за дітей. далеко не всі можуть проконтролювати, чи зайшла дитина в школу
4. підлітки НЕ МОЖУТЬ купити цигарки, алкоголь.
і т.д.
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09.11.2024 19:09 Відповісти
Це цигани, вони все можуть.
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09.11.2024 19:21 Відповісти
лікуйтесь, бажано із балдибілдером, котрого узурпувала ОПЄрмака.
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09.11.2024 19:30 Відповісти
Площа міста - 524,2 га. Населення 17.000 чоловік, з їх: - українців - 76% - угорців - 12% - росіян - 5% - представників інших національностей - 7%
https://rakhiv-mr.gov.ua/pro-rakhiv/
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09.11.2024 19:34 Відповісти
Ти була в Рахові? Бачила циган?
Твоїх грошей не вистачить там жити.
Рахів - унікальне місто Закарпатських мільйонерів - тому краше помовч.
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09.11.2024 22:42 Відповісти
он воно як.
а на штори, на парти на туалетну бумагу, на дарунок вчителям, на новий рік, на день вчителя, на ....
то як називається?
цікаво, яка процедура?
квитанцію на "штраф" завуч виписує?
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09.11.2024 19:09 Відповісти
А, що у Рахові своя ВР, та свої закони? То на що Україні ВР, та президент у такому разі? Адміністрація Рахова у такому випадку має відповідати, чому в Україні зросли ціни на електропостачання та на воду, а також ростуть ціни на харчові продукти?
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09.11.2024 19:10 Відповісти
А за прогули депутатів штрафувати будуть?
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09.11.2024 19:12 Відповісти
Штрафуватимуть батьків депутатів
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09.11.2024 19:33 Відповісти
виключно Рахівських... Там їх 26 і кожному хотілось слави та визнання як у сукнарітних. https://rakhiv-mr.gov.ua/miska-rada/deputaty/
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09.11.2024 19:38 Відповісти
Это называется вымогательство. Ст. 189 УК Украины. Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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09.11.2024 19:48 Відповісти
А значит, необходимо ребенку уходить на дистанционное обучение. Рахитскому гор.совету на фронт.
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09.11.2024 20:19 Відповісти
А вот для того чтобы никто не вышел протестовать и создано ТЦК. Думаете женщины выйдут. Нет выйдут. Наши пролитики уже открыли окно овертона и начинают бубнить в него. Скоро будут грести и женщин. Все мне ясно надеюсь и вам то же. Смотрел видео как эти айнзацкоманде с астоматами в развалочку гуляют по селу в ЗУ. Село вымерло. Все догнали что происходит или еще нет? Дикарям во власти дали понимание окна овертона - теперь оно не закроется никогда.
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09.11.2024 20:53 Відповісти
Треба це провадити серед циган Закарпаття.
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09.11.2024 22:36 Відповісти
я так розуьмію що 99% рахівчан здриснули за кордрдон як біженці , поздавали житло по цінам Х 3 киянам а тепер їх щимлять платити податки але їх немає офіційно... для того й вигадали схему з дітьми...
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09.11.2024 23:23 Відповісти
третій раз за цей рік я в Польщі,і бачу що " біженців " Закарпаття ,як мурах в лісі.800+, на питання про війну,відповідь одна: " а якщо прилетить і до нас..." Української мови розуміють макс.10 процентів, перед поляками видають себе за " козаків " та " патріотів", забити всі хостели тими " біженцями"
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10.11.2024 01:32 Відповісти
 
 