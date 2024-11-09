У Рахові батьків штрафуватимуть до 5100 грн за прогули дітей у школі, - міськрада

У Рахові на Закарпатті запроваджують систему штрафів для батьків, чиї діти допускають прогули та вчиняють адміністративні порушення.

Про це повідомляє пресслужба Рахівської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Батьків учнів будуть штрафувати за прогули дітей. Крім пропуску дітьми занять у навчальному закладі, батьки також несуть відповідальність за куріння ними сигарет, вейпів, вживання алкоголю, скоєння дрібних крадіжок, хуліганства та ін.

За такі вчинки неповнолітніх їх батьки притягуються до відповідальності за частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Штрафи за цією статтею становлять: на перший раз попередження або штраф 850 – 1700 грн, якщо протягом року повториться те саме, то штраф буде від 1700 до 5100 грн.

Аналогічне покарання передбачене і для тих батьків, чиї діти скоюють діяння, що містять ознаки злочинів або інші адміністративні правопорушення у віці від 14 до 16 років.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 затверджений Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів.

Відповідно до цього Порядку у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

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Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

Відповідно до статті 55 Закону України "Про освіту" батьки зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання", - йдеться у повідомленні міськради.