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Новини Допомога Україні
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Боррель про допомогу Україні: Маємо робити більше і швидше. Недостатньо зупинити стрілу - потрібно бити по стрільцю

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив на необхідності посилення військової підтримки України.

Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо робити більше і швидше... Більше військової підтримки, більше тренувальних можливостей, більше грошей, швидші постачання, а також дозвіл на удари по військових цілях на території противника. Недостатньо зупинити стрілу – потрібно бити по стрільцю", - заявив Боррель.

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Своєю чергою Сибіга зауважив, що сьогодні сторони детально обговорили ситуацію на полі бою та участь північнокорейських військ у війні проти України. Він висловив сподівання на сильні рішення з боку ЄС у відповідь на цю "неприйнятну ескалацію" війни проти України.

У цьому контексті міністр заявив про необхідність скасувати будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї та удари по військових обʼєктах на території Росії та продовжувати створювати багаторівневу систему ППО, що має включати і спроможності сусідніх країн-партнерів.

Загалом, за словами глави МЗС України, сьогодні відбулися "надзвичайно продуктивні перемовини з найважливіших питань". Зокрема, йшлося про військову підтримку, зміцнення стійкості напередодні зими, просування Формули миру та Плану перемоги. "Ми обмінялися думками щодо результатів виборів у США та погодилися з необхідністю посилити підтримку України", – додав він.

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Глава МЗС України також подякував ЄС і державам-членам за постійну військову підтримку, яка вже перевищила 44 млрд євро.

Україна, за його словами, очікує, що Євросоюз продовжить залучати військову допомогу в межах Європейського фонду миру та Фонду допомоги України, постачати артилерійські боєприпаси та буде використовувати російські заморожені активи для оборонних потреб, продовжить тренувати військових у межах місії ЄС, залучати ресурси для розмінування, а також спільно виробляти зброю та підтримувати співпрацю оборонних індустрій.

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допомога (8328) Євросоюз (13381) Боррель Жозеп (1074)


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Оо, ось тільки бити ''по стрільцю'' ви не дозволяєте-бо ескалація!
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09.11.2024 20:17 Відповісти
Бити недозволяє недолуге зе- препіздент. ЦЯ мразь зупинила переможний 22рік
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09.11.2024 20:36 Відповісти
3.14здуни...
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09.11.2024 20:40 Відповісти
А США І фріци бити по рашистському стрільцю не дозволяють , ніби кажучи Україні-"не дозволяєм бити по рашисту, нехай він б'є й вбиває Вас
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09.11.2024 20:55 Відповісти
Ракопилоты пролетали над территорией страно НАТО не просто так. Брали на понт ботаников. И прокатило. Слова не значат для гопника ничего.
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09.11.2024 20:59 Відповісти
 
 