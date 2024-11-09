Боррель про допомогу Україні: Маємо робити більше і швидше. Недостатньо зупинити стрілу - потрібно бити по стрільцю

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив на необхідності посилення військової підтримки України.

Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо робити більше і швидше... Більше військової підтримки, більше тренувальних можливостей, більше грошей, швидші постачання, а також дозвіл на удари по військових цілях на території противника. Недостатньо зупинити стрілу – потрібно бити по стрільцю", - заявив Боррель.

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Своєю чергою Сибіга зауважив, що сьогодні сторони детально обговорили ситуацію на полі бою та участь північнокорейських військ у війні проти України. Він висловив сподівання на сильні рішення з боку ЄС у відповідь на цю "неприйнятну ескалацію" війни проти України.

У цьому контексті міністр заявив про необхідність скасувати будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї та удари по військових обʼєктах на території Росії та продовжувати створювати багаторівневу систему ППО, що має включати і спроможності сусідніх країн-партнерів.

Загалом, за словами глави МЗС України, сьогодні відбулися "надзвичайно продуктивні перемовини з найважливіших питань". Зокрема, йшлося про військову підтримку, зміцнення стійкості напередодні зими, просування Формули миру та Плану перемоги. "Ми обмінялися думками щодо результатів виборів у США та погодилися з необхідністю посилити підтримку України", – додав він.

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Глава МЗС України також подякував ЄС і державам-членам за постійну військову підтримку, яка вже перевищила 44 млрд євро.

Україна, за його словами, очікує, що Євросоюз продовжить залучати військову допомогу в межах Європейського фонду миру та Фонду допомоги України, постачати артилерійські боєприпаси та буде використовувати російські заморожені активи для оборонних потреб, продовжить тренувати військових у межах місії ЄС, залучати ресурси для розмінування, а також спільно виробляти зброю та підтримувати співпрацю оборонних індустрій.