У армії РФ помітний дефіцит броньованої техніки, - ОТУ "Харків"

Росіяни накопичують броньовану техніку на фронті й поки не застосовують її, використовуючи піхотні штурми.

Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Харків" Євген Романов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українські Сили оборони винищили величезну кількість ворожих бойових броньованих машин, і в нього (ворога. — Ред.) є дефіцит техніки, хоча він намагається ремонтувати старі зразки. Але цей процес іде повільніше, аніж вони горять на українській землі", — сказав речник.

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Романов зауважив, що російські загарбники нині намагаються заводити людей для поповнення своїх втрат, накопичують боєкомплект і зосереджують техніку в певних районах. За словами речника, росіяни наразі не застосовують накопичену техніку, використовуючи піхотні штурми.

"Техніку ворог береже, на відміну від людей", — підкреслив він.

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Представник ОТУ "Харків" також поінформував, що упродовж минулої доби ворог п’ять разів марно штурмував позиції Сил оборони в районі Вовчанська, і зазначив, що росіяни продовжують використовувати КАБи для атак по українських позиціях. Водночас, за його словами, сьогодні вночі росіяни також ударили п'ятьма ракетами до вогнеметної системи ТОС-1 "Сонцепьок".