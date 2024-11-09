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Новини Війна
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У армії РФ помітний дефіцит броньованої техніки, - ОТУ "Харків"

Війська РФ

Росіяни накопичують броньовану техніку на фронті й поки не застосовують її, використовуючи піхотні штурми.

Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Харків" Євген Романов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українські Сили оборони винищили величезну кількість ворожих бойових броньованих машин, і в нього (ворога. — Ред.) є дефіцит техніки, хоча він намагається ремонтувати старі зразки. Але цей процес іде повільніше, аніж вони горять на українській землі", — сказав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ активно готуються до штурмових дій на деяких ділянках фронту: перемістили штурмові групи на передові позиції, - Сили оброни Півдня

Романов зауважив, що російські загарбники нині намагаються заводити людей для поповнення своїх втрат, накопичують боєкомплект і зосереджують техніку в певних районах. За словами речника, росіяни наразі не застосовують накопичену техніку, використовуючи піхотні штурми.

"Техніку ворог береже, на відміну від людей", — підкреслив він.

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Представник ОТУ "Харків" також поінформував, що упродовж минулої доби ворог п’ять разів марно штурмував позиції Сил оборони в районі Вовчанська, і зазначив, що росіяни продовжують використовувати КАБи для атак по українських позиціях. Водночас, за його словами, сьогодні вночі росіяни також ударили п'ятьма ракетами до вогнеметної системи ТОС-1 "Сонцепьок".

Автор: 

армія рф (17302) Харківщина (6054) техніка (1824)


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Топ коментарі
+15
Да, ми чули.
Ще у них дефіцит ракет, кабів, і снарядний голод.
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09.11.2024 21:09
+6
Ви якось визначіться, то багато то дефіцит. Брехня на брехні і брехнею поганяє.
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09.11.2024 21:47
+4
Так на техніку потрібно багато грошей і часу. А орків баби іщо нарожают
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09.11.2024 20:59
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Так на техніку потрібно багато грошей і часу. А орків баби іщо нарожают
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09.11.2024 20:59 Відповісти
Потрібно перестати чинити опір та дозволити кацапам захопити Україну. Ви на це натякаєте?
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09.11.2024 21:24 Відповісти
Кожен бачить те, що йому найбільше хочеться чи за такий виборчий зір добре платять. У трольчатника це зараз називається реалізмом ...
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10.11.2024 15:48 Відповісти
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10.11.2024 15:49 Відповісти
Такого вони впритул не помітять ...
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10.11.2024 15:51 Відповісти
А як там у вас в Тринідаде і Табаго з бусіфікаціей ?!
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09.11.2024 21:33 Відповісти
Да, ми чули.
Ще у них дефіцит ракет, кабів, і снарядний голод.
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09.11.2024 21:09 Відповісти
Треба менше слухати Будангу і Абдристовича. А більше читати що розумні люди пишуть
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09.11.2024 21:50 Відповісти
Ніякого дефіциту немає...не брешіть.
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09.11.2024 21:30 Відповісти
З окопа під
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09.11.2024 22:20 Відповісти
Ви якось визначіться, то багато то дефіцит. Брехня на брехні і брехнею поганяє.
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09.11.2024 21:47 Відповісти
Якби був дефіцит, вони б застосовували чапаєвські тачанки, запряжені гнідими бурятами.
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09.11.2024 22:17 Відповісти
Т34 з п'єдесталів уже знімають ...
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10.11.2024 15:55 Відповісти
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09.11.2024 22:23 Відповісти
У них все в дефіциті, а вони пруть і пруть? А у нас все є і ми відступаємо? Оп(а) весь час бреше.
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10.11.2024 08:50 Відповісти
 
 