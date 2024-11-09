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Новини Допомога Україні
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Боррель пояснив, як ЄС підтримуватиме Україну, якщо Трамп вирішить скоротити допомогу: У нас є безпекова угода на 10 років

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель не бажає спекулювати на тему, що буде, якщо новообраний президент США Дональд Трамп припинить підтримувати Україну.

Про це європейський дипломат сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зокрема, у топдипломата ЄС запитали, що Євросоюз має конкретно робити для надання допомоги Україні, якщо новобраний президент США Дональд Трамп вирішить скоротити допомогу для України.

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Боррель нагадав, що 27 червня були підписані спільні безпекові зобов’язання між Україною та Європейським Союзом.

"Це довгострокові зобов'язання 27 країн-членів для надавання широкої підтримки Україні в усіх напрямках - військову, фінансову, гуманітарну і політичну допомогу, на період 10 років. Це зобов'язання залишається чинним", - сказав Боррель.

При цьому, за його словами, наразі зарано робити будь-які поспішні судження про те, що робитиме адміністрація Дональда Трампа, яка ще не розпочала роботу і не є сформованою.

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"Для цього може знадобиться два місяці, щоб створити її. І я не можу спекулювати. Я можу сказати, що наші безпекові зобов'язання залишаються чинними", - додав Боррель.

При цьому, він зазначив, що якщо об'єднати усі види допомоги для України, то загалом вийде, що ЄС надав Україні допомоги на 122 млрд євро. Ця допомога становить приблизно 47% від усієї допомоги, яку Україна отримала від усього світу. Водночас, як сказав Боррель, загальна допомога США для України складає 40%:

"Я не хочу спекулювати. Я не зовсім розумію, що адміністрація, яка ще не приступила до своїх обов'язків, буде робити, і, тим більше, щоб визначити, якою буде відповідь Європейського Союзу..., коли сьогодні немає конкретної пропозиції від адміністрації, яка ще не почала роботу".

Високий представник ЄС додав, що кошти на допомогу України надходять від прибутків із російських заморожених активів, а також країни "Великої сімки" узгодили кредит на допомогу України.

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Боррель додав, що ЄС вже майже надав Україні 1 мільйон артилерійських снарядів, і пошуки для надання більшої кількості снарядів продовжаться. До кінця зими число українських військових, які будуть підготовлені інструкторами місії ЄС з надання військової допомоги Україні, зросте до 75 тисяч.

Автор: 

допомога (8291) Євросоюз (13313) Трамп Дональд (5471) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Зелений виявився не смішним але заразним
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09.11.2024 21:44
+2
Ну а що залишається якщо реднеки вирішили голосонути по приколу у 2024
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09.11.2024 21:36
+2
то не реднекі приколісти. вони завжди такими були. то сцикливі сракожуї демократи виявилися гімняними стратегами.
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09.11.2024 21:44
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Ну ну
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09.11.2024 21:34 Відповісти
Ну а що залишається якщо реднеки вирішили голосонути по приколу у 2024
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09.11.2024 21:36 Відповісти
Зелений виявився не смішним але заразним
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09.11.2024 21:44 Відповісти
то не реднекі приколісти. вони завжди такими були. то сцикливі сракожуї демократи виявилися гімняними стратегами.
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09.11.2024 21:44 Відповісти
Сподівається, що протягом десяти років путлєр здохне?
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09.11.2024 21:35 Відповісти
щойно подивився кіно "субстанція". то враховуючи досягнення в біохімії, глінорилий ще років двадцять проживе точно.
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09.11.2024 21:42 Відповісти
прочитав як "гнилорилий"
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09.11.2024 23:12 Відповісти
ну, як зе!шмаркля випускає більше всіх зброї, та перемагає всіх, у своїх щоденних гундосас.
так і борель, буде робити у "х" по три, ні, по п'ять дописів на день про підтримку і стурбованість.
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09.11.2024 21:39 Відповісти
Тобі самому ще не набридло постійно нити. Зроби щось корисне
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09.11.2024 23:13 Відповісти
тут, коли я пишу про опозицію, на мене відразу налітають отакі як ти.
типу, а що вони можуть їх мало.
то, відповім так же.
а що я можу зробити? мене мало.
так, нормально?
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09.11.2024 23:27 Відповісти
Завжди можна задонатити якусь суму на армію
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09.11.2024 23:30 Відповісти
що, чесно? а, як це зробити?
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09.11.2024 23:36 Відповісти
Спитай у батьків
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10.11.2024 00:39 Відповісти
я боюсь.
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10.11.2024 01:18 Відповісти
Ще більше потужної та надзвичайної стурбованості!
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09.11.2024 21:44 Відповісти
Писали шо рашка виробляє більше снарядів ніж Європа а ше є пупс
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09.11.2024 22:03 Відповісти
А ще писали на заборі ".....", але всі бояться туди заглянути перевірити
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09.11.2024 23:31 Відповісти
До чого це? - офіцер після Авдіівки сказав - вони по нас 12 снарядів - ми ім 1
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09.11.2024 23:41 Відповісти
А що я казав про Боррелів бенефіс!
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09.11.2024 22:16 Відповісти
Бордель сволочь,иди уже к херам. Ваша "безпекова угода" это продолжение войны ещё на 10 тет
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10.11.2024 09:58 Відповісти
 
 