Боррель пояснив, як ЄС підтримуватиме Україну, якщо Трамп вирішить скоротити допомогу: У нас є безпекова угода на 10 років

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель не бажає спекулювати на тему, що буде, якщо новообраний президент США Дональд Трамп припинить підтримувати Україну.

Про це європейський дипломат сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зокрема, у топдипломата ЄС запитали, що Євросоюз має конкретно робити для надання допомоги Україні, якщо новобраний президент США Дональд Трамп вирішить скоротити допомогу для України.

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Боррель нагадав, що 27 червня були підписані спільні безпекові зобов’язання між Україною та Європейським Союзом.

"Це довгострокові зобов'язання 27 країн-членів для надавання широкої підтримки Україні в усіх напрямках - військову, фінансову, гуманітарну і політичну допомогу, на період 10 років. Це зобов'язання залишається чинним", - сказав Боррель.

При цьому, за його словами, наразі зарано робити будь-які поспішні судження про те, що робитиме адміністрація Дональда Трампа, яка ще не розпочала роботу і не є сформованою.

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"Для цього може знадобиться два місяці, щоб створити її. І я не можу спекулювати. Я можу сказати, що наші безпекові зобов'язання залишаються чинними", - додав Боррель.

При цьому, він зазначив, що якщо об'єднати усі види допомоги для України, то загалом вийде, що ЄС надав Україні допомоги на 122 млрд євро. Ця допомога становить приблизно 47% від усієї допомоги, яку Україна отримала від усього світу. Водночас, як сказав Боррель, загальна допомога США для України складає 40%:

"Я не хочу спекулювати. Я не зовсім розумію, що адміністрація, яка ще не приступила до своїх обов'язків, буде робити, і, тим більше, щоб визначити, якою буде відповідь Європейського Союзу..., коли сьогодні немає конкретної пропозиції від адміністрації, яка ще не почала роботу".

Високий представник ЄС додав, що кошти на допомогу України надходять від прибутків із російських заморожених активів, а також країни "Великої сімки" узгодили кредит на допомогу України.

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Боррель додав, що ЄС вже майже надав Україні 1 мільйон артилерійських снарядів, і пошуки для надання більшої кількості снарядів продовжаться. До кінця зими число українських військових, які будуть підготовлені інструкторами місії ЄС з надання військової допомоги Україні, зросте до 75 тисяч.