У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи про Крим: Це не позиція президента, - Reuters
Представник перехідної адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа заявив, що радник президента Браян Ланза, який раніше сьогодні окреслив деякі можливі контури підтримуваного США мирного плану в Україні, зокрема щодо Криму, не виступав від імені президента Трампа.
Цю інформацію передає агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Ланза в інтерв’ю BBC заявив, що адміністрація Трампа нібито планує закликати президента Володимира Зеленського до "реалістичного підходу до миру", підкреслюючи, що пріоритетом буде встановлення миру, а не повернення всіх втрачених територій, включаючи Крим.
Проте представник перехідної команди Трампа уточнив, що Ланза не висловлював офіційну позицію нового президента.
"Браяна найняли для роботи в передвиборчій кампанії. Він не працює на президента і не говорить за нього", – наголосив співрозмовник журналістів.
Він додав, що наразі перехідна адміністрація ще підбирає кадри і готує політичні позиції на період президентства Трампа.
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Нам, народженим не для війни, не доведеться воювати!
Братва, давайте ганяти на самокатах! Свято!!!!!!!!!!
Не треба так !
Трампа ,журналістів і т.д .маємо терпіння дочекатися
програми по Україні самого Трампа .
Син новообраного президента СШАДональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». За його словами, це станеться через 38 днів. Відповідне відео Трамп-молодший опублікував в Instagram.
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html