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У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи про Крим: Це не позиція президента, - Reuters

Дональд Трамп

Представник перехідної адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа заявив, що радник президента Браян Ланза, який раніше сьогодні окреслив деякі можливі контури підтримуваного США мирного плану в Україні, зокрема щодо Криму, не виступав від імені президента Трампа.

Цю інформацію передає агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ланза в інтерв’ю BBC заявив, що адміністрація Трампа нібито планує закликати президента Володимира Зеленського до "реалістичного підходу до миру", підкреслюючи, що пріоритетом буде встановлення миру, а не повернення всіх втрачених територій, включаючи Крим.

Проте представник перехідної команди Трампа уточнив, що Ланза не висловлював офіційну позицію нового президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Криму більше немає. Україна має зосередитись на мирі, а не на відвоюванні територій, - радник Трампа Ланза

"Браяна найняли для роботи в передвиборчій кампанії. Він не працює на президента і не говорить за нього", – наголосив співрозмовник журналістів.

Він додав, що наразі перехідна адміністрація ще підбирає кадри і готує політичні позиції на період президентства Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розуміє, що не зможе підштовхнути Україну до поступок Росії без нічого натомість, - Bloomberg

Автор: 

Крим (14126) Трамп Дональд (5471) Ланза (3) переговори з Росією (1059)


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Топ коментарі
+11
Ланзо, злив інфу завчасно
Не треба так !
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09.11.2024 22:24
+7
Это их позиция не только по Крыму, а и по всем оккупированным парашей территориям.
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09.11.2024 22:22
+7
Вірю, що цього разу того Брайана ніхто не уповноважував, але...такі розмови там ТОЧНО йдуть і зараз нам, як ніколи, потрібні дійсно професіонали та "дорослі дяді" у владі, щоб цього не трапилось! Але ж хрипата абіЗЗяна з ларьочником усруться і зільють Україну, але ж не допустять опозицію до справ!
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09.11.2024 22:38
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Та знаємо, що мопед не ваш, знаємо...
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09.11.2024 22:18 Відповісти
Не те збаяв - ну так - пробнии камінь
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09.11.2024 22:19 Відповісти
Не пройшло… ну нічо ще час є
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09.11.2024 22:20 Відповісти
Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нам, народженим не для війни, не доведеться воювати!
Братва, давайте ганяти на самокатах! Свято!!!!!!!!!!
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09.11.2024 22:20 Відповісти
Це зрозуміло. Одним Кримом не закінчиться точно.
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09.11.2024 22:20 Відповісти
хто знає-вміє як розкручувати питання - повернення Аляски путіну. чи щось подібне.
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10.11.2024 07:08 Відповісти
Это их позиция не только по Крыму, а и по всем оккупированным парашей территориям.
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09.11.2024 22:22 Відповісти
Ланзо, злив інфу завчасно
Не треба так !
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09.11.2024 22:24 Відповісти
а коли Трамп таке ляпатиме (а він буде саме так!) - що його радники скажуть?
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09.11.2024 22:25 Відповісти
То що і він...вони вже давно все погодили з х*улом через контакти Маска з кремлем. Єдине що Україна мусе розуміти чи погодиться вона на поступки території чи ні все одно допомоги від рудого ніякої не буде тому так само можуть послати його на куй як він Україну в такому випадку нічого не зміниться. Розраховувати треба тільки на себе...прийшов той сами 2022 коли готовили до партизанської війни іншого шляху без ЯЗ немає. Зміна Зе і ко в такому випадку теж неминуча бо якщо Україна вже не залежить від заходу та "партнерів" то і Зе командувач зрадник з жОПю Єрмака їй теж не потрібні
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09.11.2024 22:39 Відповісти
Зе вже пояснили популярно що в нього часу до лютого а далі підберуть кмітливішу людинку і не наркота.
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09.11.2024 22:55 Відповісти
Ой є великі сумніви, що українці підберуть кмітливішу...
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09.11.2024 23:06 Відповісти
хто знає-вміє як розкручувати питання - повернення Аляски путіну. чи щось подібне.
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10.11.2024 07:13 Відповісти
насуют ему огурцов по самые помидоры

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09.11.2024 22:28 Відповісти
З чого це ви так думаєте? А може просто був спланований адміністрацією інформаційний вкид.
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09.11.2024 23:15 Відповісти
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09.11.2024 22:31 Відповісти
Прямо як у ЗЕкоМАнди - не так зрозуміли, вирвали з контексту, то все Безкутна з Арахамом щось наплутали...
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09.11.2024 22:35 Відповісти
ВІДПОВІДЬ ТРАМПУ НА CNN - ПОРОШЕНКО
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09.11.2024 22:35 Відповісти
Запустили аналога жиріка. Під дурачків косять.
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09.11.2024 22:35 Відповісти
Типові технологій управління мільярдерів народними масами - вкид - реакція - викид...
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09.11.2024 22:37 Відповісти
Ну так звісно...... Але, як то кажуть не буває диму без вогню.....
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09.11.2024 22:37 Відповісти
Вірю, що цього разу того Брайана ніхто не уповноважував, але...такі розмови там ТОЧНО йдуть і зараз нам, як ніколи, потрібні дійсно професіонали та "дорослі дяді" у владі, щоб цього не трапилось! Але ж хрипата абіЗЗяна з ларьочником усруться і зільють Україну, але ж не допустять опозицію до справ!
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09.11.2024 22:38 Відповісти
Трамп підстелив соломки на випадок перемоги України.
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09.11.2024 23:05 Відповісти
Там багато *********** заробітчан...
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09.11.2024 23:06 Відповісти
Отакої. Якийсь гімнюк, що по трудовій угоді десь листівки розклеював, щось ляпнув, втративши береги від щастя бути причетним, а змі понесли...
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09.11.2024 23:15 Відповісти
Эта идея может опять всплыть в самый неподходящий момент.
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09.11.2024 23:16 Відповісти
Це називається перевірка думок і вкидів!!! А що до ланзи, воно звільнено не почавши працювати у трампа!!!
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09.11.2024 23:17 Відповісти
так. думок там зараз і справді багато. сьогодні The Hill написали, що в оточенні Трампа є купа яструбів, які за допомогу Україні до її перемоги, щоб таким чином розірвати цей спрут Ірану, кацапів, пухляша і комуняків. є й там група ізоляціоністів, які хочуть перекласти війну в Україні на плечі європейців. тож зараз наші дипломати і найближчі до нас партнери мають потужно попрацювати з тим оточенням Трампа, щоб переконати його рішуче стати на правильний бік історії.
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10.11.2024 00:08 Відповісти
Не треба слухати та робити висновки з заяв радників
Трампа ,журналістів і т.д .маємо терпіння дочекатися
програми по Україні самого Трампа .
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10.11.2024 07:20 Відповісти
Брешуть, сволочі. Червоні клоуни брешуть, і не червоніють. Бо час від часу проявляються сигнали, що трамп зливатиме Україну. Ось, черговий:

Син новообраного президента СШАДональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». За його словами, це станеться через 38 днів. Відповідне відео Трамп-молодший опублікував в Instagram.
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html
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10.11.2024 12:41 Відповісти
 
 