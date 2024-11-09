У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи про Крим: Це не позиція президента, - Reuters

Представник перехідної адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа заявив, що радник президента Браян Ланза, який раніше сьогодні окреслив деякі можливі контури підтримуваного США мирного плану в Україні, зокрема щодо Криму, не виступав від імені президента Трампа.

Цю інформацію передає агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ланза в інтерв’ю BBC заявив, що адміністрація Трампа нібито планує закликати президента Володимира Зеленського до "реалістичного підходу до миру", підкреслюючи, що пріоритетом буде встановлення миру, а не повернення всіх втрачених територій, включаючи Крим.

Проте представник перехідної команди Трампа уточнив, що Ланза не висловлював офіційну позицію нового президента.

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"Браяна найняли для роботи в передвиборчій кампанії. Він не працює на президента і не говорить за нього", – наголосив співрозмовник журналістів.

Він додав, що наразі перехідна адміністрація ще підбирає кадри і готує політичні позиції на період президентства Трампа.

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