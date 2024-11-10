Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС за місяць зросла на 33,7 тисяч, - Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 30 вересня 2024 року мали 4 млн 197,37 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які покинули Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, порівняно з 4 млн 163,66 тис. громадян місяцем раніше.

Про це повідомляє Євростат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Порівняно з кінцем серпня 2024 року найбільший абсолютний приріст кількості одержувачів спостерігався в Німеччині (+7 005; +0,6%), Польщі (+4 645; +0,5%) та Іспанії (+3 170; +1,5%)", - ідеться в інформації відомства.

Воно зазначає, що кількість бенефіціарів скоротилася у Франції (-570; -0,9%) та Італії (-10; -0,0%).

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Таким чином у вересні зростання кількості біженців з України зі статусом тимчасового захисту сповільнилося до 33,7 тис. з 39,8 тис. у серпні.

Згідно з даними Євростату, незважаючи на позбавлення Німеччиною в липні майже 237 тис. осіб зазначеного статусу, вона однаково залишається країною з найбільшою кількістю в ЄС і світі - 1 млн 129,34 тис. на кінець вересня, або 26,9% від загальної кількості бенефіціарів у ЄС.

До трійки лідерів входять також Польща - 979,84 тис., або 23,3% і Чехія - 378,48 тис., або 9,0%.

Слідом зі значним відставанням ідуть Іспанія - 218,30 тис., Румунія - 172,41 тис. та Італія - 166,79 тис.

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Водночас Євростат уточнив, що в даних стосовно Іспанії, Греції та Кіпру враховується частина людей, чий статус тимчасового захисту вже недійсний.

Згідно з даними відомства, порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у вересні 2024 року спостерігалася в Чехії (34,7), Литві (28,1) і Польщі (26,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,3.

Йдеться також, що на 30 вересня 2024 року на громадян України припадало понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (45,0%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - майже третину (32,3%), тоді як дорослі чоловіки - трохи більше ніж п'яту частину (22,7%) від загальної кількості. Роком раніше частка жінок була 46,5%, дітей 33,7% і дорослих чоловіків 19,9%.

Понад 100 тис. осіб зі статусом тимчасового захисту на кінець вересня 2024 року було також у Словаччині - 126,97 тис., Нідерландах - 119,01 тис. та Ірландії - 107,93 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Бельгії - 84,54 тис., Австрії - 81,91 тис., Литві - 81,07 тис., Норвегії - 76,11 тис., Фінляндії - 67,27 тис., Швейцарії - 66,63 тис., Болгарії - 64,32 тис., Португалії - 63,66 тис. і Франції - 60,10 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат).

Далі йдуть Латвія - 46,99 тис. осіб, Швеція - 44,63 тис., Угорщина - 37,99 тис., Данія - 36,93 тис., Естонія - 34,24 тис., Греція - 31,78 тис., Хорватія - 25,40 тис., Кіпр - 21,68 тис., Ісландія - 3,92 тис., Люксембург - 3,82 тис., Мальта - 2,16 тис. і Ліхтенштейн - 0,66 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з воєнним вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту. 25 червня 2024 року Європейська рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб із 4 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 жовтня цього року оцінювали в 6,192 млн, а загалом у світі - у 6,752 млн, що відповідно на 38 тис. і 27 тис. більше, ніж на 24 вересня цього року.

В Україні, за останніми даними ООН на серпень цього року, було 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що на 121 тис. більше, ніж на квітень цього року.

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За даними регіональної влади, на які посилаються в ООН, з 1 серпня до 3 жовтня Донецьку область на сході України покинули понад 120 тис. осіб, зокрема 19,5 тис., які втекли від активних бойових дій. У Сумській області влада оцінює, що було евакуйовано 36 тис. осіб, зокрема 6 тис. дітей.

Як зазначав на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб.

Водночас Нацбанк, навпаки, у жовтневому інфляційному звіті знову погіршив прогноз відтоку з України цього року з 0,4 млн до 0,5 млн. В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, що залишаються за кордоном, цьогоріч до 6,8 млн. Водночас оцінку відтоку на наступний рік знижено з 0,3 млн до 0,2 млн.

У новому звіті Нацбанк підтвердив очікування початку повернення українців додому 2026 року, проте знизив прогноз чистого припливу 2026 року до 0,2 млн із 0,4 млн.