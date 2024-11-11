Україна не була заздалегідь поінформована про дзвінок Трампа і Путіна, - Reuters

Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

Про це пише агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні видання The Washington Post повідомило, посилаючись на обізнані джерела, що 7 листопада Трамп і Путін провели телефонну розмову. Ключовою темою розмови була війна в Україні. За інформацією видання, Київ нібито був поінформований про цю розмову і не заперечував проти її проведення.

Речник МЗС України Георгій Тихий заперечив інформацію про те, що Україна була заздалегідь поінформована про розмову Трампа і Путіна.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачувану розмову, є неправдивими. Відповідно, Україна не могла ні підтримати, ні виступити проти цієї розмови",- сказав Тихий у коментарі Reuters.

Нагадаємо, що у неділю, 10 листопада, видання The Washington Post написало, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Телефонна бесіда між Трампом і Путіним відбулася 7 листопада.

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