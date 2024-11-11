Україна не була заздалегідь поінформована про дзвінок Трампа і Путіна, - Reuters
Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.
Про це пише агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні видання The Washington Post повідомило, посилаючись на обізнані джерела, що 7 листопада Трамп і Путін провели телефонну розмову. Ключовою темою розмови була війна в Україні. За інформацією видання, Київ нібито був поінформований про цю розмову і не заперечував проти її проведення.
Речник МЗС України Георгій Тихий заперечив інформацію про те, що Україна була заздалегідь поінформована про розмову Трампа і Путіна.
"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачувану розмову, є неправдивими. Відповідно, Україна не могла ні підтримати, ні виступити проти цієї розмови",- сказав Тихий у коментарі Reuters.
Нагадаємо, що у неділю, 10 листопада, видання The Washington Post написало, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Телефонна бесіда між Трампом і Путіним відбулася 7 листопада.
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Зателефонувавши буйлу першим, коли той навіть не поздоровив його толком, трамп показав себе слабаком і програв "поєдинок поглядів"
"Нічого про Україну крім України" - принцип, який впровадив Порох.
Він міг втримувати таку політику, а ЗЄля - ні
Зливає Україну трампон 👿
45 и 47 ПРЕЗИДЕНТЫ США
Не доложились ВОВЕ!!!!!
Капец вселенского масштаба!!!
Бедный Вова!!!
Хоть бы у него аппетит не пропал...
Блін, це вже не з підручника криворожськой дипломатії, а з історії хвороби районної психлікарні.
Бо тут або санітарів з "спокойной рубашкой" треба, або розстрільну команду за зраду! Я тільки уявляю, скільки можуть заплатити москалі уроду, який розсварить Україну з новоспеченим президентом США.