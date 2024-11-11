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Україна не була заздалегідь поінформована про дзвінок Трампа і Путіна, - Reuters

Україна не була заздалегідь поінформована про дзвінок Трампа і Путіна

Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

Про це пише агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні видання The Washington Post повідомило, посилаючись на обізнані джерела, що 7 листопада Трамп і Путін провели телефонну розмову. Ключовою темою розмови була війна в Україні. За інформацією видання, Київ нібито був поінформований про цю розмову і не заперечував проти її проведення.

Речник МЗС України Георгій Тихий заперечив інформацію про те, що Україна була заздалегідь поінформована про розмову Трампа і Путіна.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачувану розмову, є неправдивими. Відповідно, Україна не могла ні підтримати, ні виступити проти цієї розмови",- сказав Тихий у коментарі Reuters.

Нагадаємо, що у неділю, 10 листопада, видання The Washington Post написало, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Телефонна бесіда між Трампом і Путіним відбулася 7 листопада.

Читайте також: Трамп провів телефонну розмову з Путіним і закликав того не загострювати війну в Україні, - WP

Автор: 

МЗС (4107) путін володимир (23758) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+8
США мабуть теж не були поінформовані про " зелену курську авантюру" ???
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11.11.2024 00:53
+6
Навіть словесне пердіння Безуглої не прекриває сморід постійно всратого Віслюка.
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11.11.2024 00:19
+6
Поки писали цю статтю, Трамп уже і до Ина брякнув. Шкода ,що лідери ХАМАСа з Хезболлою вже ''поза зоною'' , так би й до них теленькнув. Хоча , так як він сперечається з Богом, може вже й відправив парочку SMSок.
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11.11.2024 00:27
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Навіть словесне пердіння Безуглої не прекриває сморід постійно всратого Віслюка.
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11.11.2024 00:19 Відповісти
Получил инструкции от Москвы и позвонил Зеленскому.
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11.11.2024 00:23 Відповісти
тож Зе раніше говорив з Трампом, коли його вітав з президентством. це було 06.11.
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11.11.2024 00:32 Відповісти
Поки писали цю статтю, Трамп уже і до Ина брякнув. Шкода ,що лідери ХАМАСа з Хезболлою вже ''поза зоною'' , так би й до них теленькнув. Хоча , так як він сперечається з Богом, може вже й відправив парочку SMSок.
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11.11.2024 00:27 Відповісти
Ну тіпа нічого про Україну без України. Шліть Трампа на куй він і так Україні ніякої допомоги чи гарантій безпеки не дасть його план це "От******** от меня" так що Україні треба розраховувати тільки на себе. Якщо ЯЗ так і не зробили в тіхаря то кінець Україні. Але в такому випадку то Зе і жОПу Єрмака немає чого терпіти в Україні
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11.11.2024 00:29 Відповісти
США мабуть теж не були поінформовані про " зелену курську авантюру" ???
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11.11.2024 00:53 Відповісти
І як же ж це порівнюється??? Аби брякнути що?
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11.11.2024 02:54 Відповісти
якщо в Тебе не вистарчає "думалки" для порівняння чому і для чого ,різьна американська зброя і добре підготовлені українські війска використовується в Курській області,а не для захисту українських територій.котрі щодня окуповує рашист, тоді "брякай" собі і дальше ???
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11.11.2024 10:51 Відповісти
та це в тебе проблеми
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11.11.2024 16:03 Відповісти
Трамп має статус "обраний президент США", а отже НЕ приватна особа.

Зателефонувавши буйлу першим, коли той навіть не поздоровив його толком, трамп показав себе слабаком і програв "поєдинок поглядів"

"Нічого про Україну крім України" - принцип, який впровадив Порох.
Він міг втримувати таку політику, а ЗЄля - ні

Зливає Україну трампон 👿
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11.11.2024 13:21 Відповісти
давай починай про принципи,які були в часи Другої Світової війни, і які були реальні дії американських ,англійських політиків ,щоб не "злити" совковий союз в руки фріца....
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11.11.2024 14:34 Відповісти
Мама дорогая!
45 и 47 ПРЕЗИДЕНТЫ США
Не доложились ВОВЕ!!!!!
Капец вселенского масштаба!!!
Бедный Вова!!!
Хоть бы у него аппетит не пропал...
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11.11.2024 00:55 Відповісти
Щось Трамп занадто метушиться. Так до інаугурації здутися можна...
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11.11.2024 01:02 Відповісти
Розчленування України почалося.
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11.11.2024 01:15 Відповісти
Я Reuters довіряю на порядок більше, ніж ЕрЗе, та його підручним. Бо переконався, що останні брешуть, якщо на защораз, то через раз.
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11.11.2024 01:33 Відповісти
Кожного разу!
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11.11.2024 10:42 Відповісти
Іпанута влада! Сибігі треба ще сині тату з блатних перстнів на руках зробити шоб "уважали пацанов".
Блін, це вже не з підручника криворожськой дипломатії, а з історії хвороби районної психлікарні.
Бо тут або санітарів з "спокойной рубашкой" треба, або розстрільну команду за зраду! Я тільки уявляю, скільки можуть заплатити москалі уроду, який розсварить Україну з новоспеченим президентом США.
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11.11.2024 06:57 Відповісти
Дзвінок Трампона був приватним(офіційно він ще не президент) тому плач бюрократів з МЗС не зараховується.А Фредович. часу не тєряєт.Включився в роботу прктично моментально...
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11.11.2024 07:20 Відповісти
Так з якого часу 24 години рахувати?? Чи вже війна припинена,а Україні ще не повідомили??
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11.11.2024 07:44 Відповісти
Технічно Трамп ще не є президентом США.
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11.11.2024 08:37 Відповісти
Другої картинки ***** з трампом, ніж за 2017 рік не знайшлось?
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11.11.2024 12:30 Відповісти
 
 