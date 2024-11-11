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Трамп призначить Стефанік послом США в ООН: Вона має низький рівень підтримки України

Дональд Трамп підтвердив призначення Еліс Стефанік на посаду посла в Організації Об’єднаних Націй

Новобраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду посла Сполучених Штатів в ООН. Нею буде конгресвумен Еліс Стефанік, яка не завжди підтримувала надання допомоги Україні. 

Про це він заявив телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь призначити конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй у моєму кабінеті. Еліс - неймовірно сильна, жорстка і розумна борчиня за Америку насамперед", - сказав Трамп.

Що відомо про Еліс Стефанік?

Еліс Стефанік - конгресвумен з Нью-Йорка, четверта за рейтингом республіканка в Палаті представників.

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Еліс Стефанік, яка очолює Конференцію республіканців у Палаті представників, має низький рівень підтримки України, свідчать дані громадської ініціативи Republicans for Ukraine.

Загалом вона підтримує надання допомоги Україні, але критично ставиться до масштабів та контролю за її використанням.

Зокрема, вона голосувала за Закон про дозвіл на національну оборону, який скасував би б допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів, а також у 2024 році голосувала проти Закону про додаткові асигнування для України.

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Конгресвумен наголошує на важливості прозорості в наданні військової й фінансової підтримки Україні на пріоритеті інтересів національної безпеки США.

У квітні 2022 року вона заявила про рішучу підтримку США, але в листопаді 2023 висловила сумніви, як використовують гроші на підтримку України, і заявила про потребу більше допомагати Ізраїлю.

Автор: 

ООН (3336) посол (1094) США (22497)


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Топ коментарі
+12
Що ви там вишукуєте у кого яка підтримка. Уся команда Трампа не буде підтримувати.
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11.11.2024 19:02
+6
А в ООН мають високий рівень підтримки України? Так дружно всі обкакують Стефанік, ви краще подивіться кого в своїй країні навибирали, де крім малороса, посади зайняли крадуни, вороги, мародери -єлдак, татаров, демченкео, смірнов, шурма, гетьманцев та інші. Немає де ставити клеймо. Чого тільки вартують Бур'яна і Колян котлєтка, я вже не кажу про тих, хто витер ноги об Україну і втік за кордон.
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11.11.2024 20:09
+6
Заявлять не призначать. Подивимось. Але особисто я гичого гарного не очикую. Бідон був своєрідний, но це було менше зло для України. А тут буде трио - Трумп, ***** і Зеля.
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11.11.2024 20:16
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Що ви там вишукуєте у кого яка підтримка. Уся команда Трампа не буде підтримувати.
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11.11.2024 19:02 Відповісти
А шо там Табах з Пінкусом та Іларіоновым кричать на Єрмакомарафоні або сайт Шарія з Arty Green на DiasporaUA?
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11.11.2024 19:38 Відповісти
до брехні брехунів потрібно ставитись як до брехні, і як до брехунів.
Якщо обидва клоуни защораз брешуть - то потрібно сприймати виття їхніх шавок не інакше, як брехню.
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11.11.2024 19:45 Відповісти
Ніякої команди Трампа немає все особисто вирішує він сам,наприклад діджей венс кілька років кричав що Трамп-Гітлер але той сказав якщо я захочу він буде лизати мені зад.
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11.11.2024 20:01 Відповісти
Трамп не може просто так взяти і зупинити підтримку України тому що він актор,скріньте.
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11.11.2024 20:02 Відповісти
А сам Трамп?
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11.11.2024 21:04 Відповісти
після скольких виступів в ООН з засудженням рашки, та стикнеться з брехнею російського МЗС вона перевзуеться ?
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11.11.2024 19:04 Відповісти
навряд чи перевзується... Хіба що - коли Трамп перевзується; але в такий процес я не вірю.
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11.11.2024 19:46 Відповісти
Помпео відкинули з льоту - а борчиня Стефанік це таке
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11.11.2024 19:06 Відповісти
Перша ластівка.
Далі буде.
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11.11.2024 19:10 Відповісти
І скажіть ще що це не прогназовано...
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11.11.2024 19:27 Відповісти
Багато ще хто прикидується що живе в рожевих, насамперед за це переживають ті у кого зараз хліба кури не клюють
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11.11.2024 19:29 Відповісти
а чо перша? Та вже чи не десята... Он, нещодавно що його син заявляв; а перед тим його радник...
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11.11.2024 19:48 Відповісти
Заявлять не призначать. Подивимось. Але особисто я гичого гарного не очикую. Бідон був своєрідний, но це було менше зло для України. А тут буде трио - Трумп, ***** і Зеля.
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11.11.2024 20:16 Відповісти
слухай, ти чо списуєш в мене мої думки?
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11.11.2024 20:19 Відповісти
Я телепат та єкстрасекс полевого шпіталя.
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11.11.2024 20:41 Відповісти
Поживемо-побачимо.Всі міняють своі погляди.Богато тих,хто був комуністом,став запеклим бандеривцем.
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11.11.2024 19:12 Відповісти
Це не про США.
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11.11.2024 19:39 Відповісти
Головне дожити до того "побачимо"
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11.11.2024 20:13 Відповісти
Та ну его нахер этого Трампа. Трамп сказал, Трамп подумал...****, нашли икону.
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11.11.2024 19:35 Відповісти
Прискорбно. К счастью, есть и другие, более заинтересованные, игроки.
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11.11.2024 19:51 Відповісти
Смотря что скажет
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11.11.2024 19:55 Відповісти
Загалом вона підтримує надання допомоги Україні,
але її нудить від єрмаковської зебанди
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11.11.2024 19:46 Відповісти
А в ООН мають високий рівень підтримки України? Так дружно всі обкакують Стефанік, ви краще подивіться кого в своїй країні навибирали, де крім малороса, посади зайняли крадуни, вороги, мародери -єлдак, татаров, демченкео, смірнов, шурма, гетьманцев та інші. Немає де ставити клеймо. Чого тільки вартують Бур'яна і Колян котлєтка, я вже не кажу про тих, хто витер ноги об Україну і втік за кордон.
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11.11.2024 20:09 Відповісти
Тетка хочет больше отчетности по средствам предоставляемым Штатами Бонэвтику и компании. Здесь все сразу узрели зраду. Получается, нехай тратит как хочет? Ну звиняйте, номер не пройдет
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11.11.2024 20:32 Відповісти
Элис - невероятно сильный, жесткий и умный борец за Америку прежде всего", - сказал Трамп. - Chto i ozhidajetsja ot Amerikanskovo poljitjika. K statji, to-zhe samoje ja hotjel-bi ozhidatj ot ljubovo Ukrainskova, ilji nashevo - Njemeckovo poljitjika... No kak-to moi ozhidanjija... nu vi ponjalji!
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11.11.2024 21:17 Відповісти
У 2022 році була за допомогу Україні,
але як побачила як розходяться гроші і гуманітарка - схопилась за голову.
Нормальна реакція адкватної людини: все має бути прозорим і підзвітним.
А вкрадені гроші - повернуті, а Рєзніков має бути в розшуку або на тому світі.
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12.11.2024 00:45 Відповісти
 
 