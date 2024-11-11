Трамп призначить Стефанік послом США в ООН: Вона має низький рівень підтримки України

Новобраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду посла Сполучених Штатів в ООН. Нею буде конгресвумен Еліс Стефанік, яка не завжди підтримувала надання допомоги Україні.

Про це він заявив телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь призначити конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй у моєму кабінеті. Еліс - неймовірно сильна, жорстка і розумна борчиня за Америку насамперед", - сказав Трамп.

Що відомо про Еліс Стефанік?

Еліс Стефанік - конгресвумен з Нью-Йорка, четверта за рейтингом республіканка в Палаті представників.

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Еліс Стефанік, яка очолює Конференцію республіканців у Палаті представників, має низький рівень підтримки України, свідчать дані громадської ініціативи Republicans for Ukraine.

Загалом вона підтримує надання допомоги Україні, але критично ставиться до масштабів та контролю за її використанням.

Зокрема, вона голосувала за Закон про дозвіл на національну оборону, який скасував би б допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів, а також у 2024 році голосувала проти Закону про додаткові асигнування для України.

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Конгресвумен наголошує на важливості прозорості в наданні військової й фінансової підтримки Україні на пріоритеті інтересів національної безпеки США.

У квітні 2022 року вона заявила про рішучу підтримку США, але в листопаді 2023 висловила сумніви, як використовують гроші на підтримку України, і заявила про потребу більше допомагати Ізраїлю.