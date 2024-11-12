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Новини Війна
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Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України, - The Independent

Дональд Трамп та Віктор Орбан

Несподіваний альянс Дональда Трампа, Віктора Орбана та Папи Римського Франциска може змусити Київ до поступок РФ.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent після спілкування з послом Угорщини у Ватикані Едуардом Габсбургом-Лотрінгеном.

За його словами, Папа Римський відіграє важливу роль у підтримці угоди, в межах якої Трамп, ймовірно, змусить Україну до територіальних поступок Росії.

Угорський дипломат зауважив, що під час першого президентства Трампа політичні відносини Вашингтона і Будапешта "були на піку", а центральне місце у них займали питання вирішення конфліктів, які загрожують світовій безпеці.

"Після рішення американського електорату кілька днів тому ми дійсно маємо велику надію, що угорсько-американська політична співпраця повернеться до свого піку: ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію та захист сімей. Я вірю, що шанси на те, що після майже тисячі днів війни мир нарешті повернеться в Україну, є кращі, ніж будь-коли", – заявив він.

І в цей альянс Трампа-Орбана, схоже, планує долучитися і Папа Римський Франциск. Нещодавно він відвідав Угорщину, де, за словами Габсбурга-Лотрінгена, Понтифік начебто зізнавався у своїй давній прихильності до Угорщини. Тепер, маючи спільну точку зору щодо якнайшвидшого припинення війни, Будапешт очікує, що Папа підтримає мирну угоду, проти якої виступають усі інші західні союзники в НАТО.

"Останні роки Угорщина веде самотню боротьбу за негайне припинення вогню та мир в Україні. Бути прямим сусідом і мати угорську меншину в Україні дає нам дуже чітке бачення. Єдиним союзником був Святіший Отець Папа Франциск, який виступав у тому ж напрямку і займався мирною дипломатією. З новим президентом Трампом у нас є союзник, який чітко заявив, навіть у своїй промові під час виборів, що він хоче покласти край війнам, що також означає війну в Україні. Це сповнює мене надією", – заявив посол Угорщини у Ватикані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні самій належить вирішувати, продовжувати воювати чи ні, - Орбан

Автор: 

Папа Римський (311) Трамп Дональд (5604) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+11
Хоч і ненавиджу комуністів, але праві вони були, коли казали, що церква - то опіум для народу
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12.11.2024 07:24
+9
і Орбан ймовірно, змусять Україну до територіальних поступок паРаші (росії). Та й нічого тут немає дивовижного. Коли ОП з верховним самі злочинно ведуть приховану підкилимну домовленість про територіальні поступки України кремлю.
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12.11.2024 07:22
+8
ну щоб точно зірвати, хай в союз ще візьмуть фіцо і вагенкнехт.
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12.11.2024 07:20
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А може і не зірвати.
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12.11.2024 07:06 Відповісти
" Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України"... від США...
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12.11.2024 08:42 Відповісти
Цікаве вирішення українського питання, віддай грабіжнику загарбане, пробач вбивства, розруху, біду і горе українського народу від спланованої росією війни, наплюй на всі міжнародні і Божі закони-"миротворці"- напевно не мають ні честі, ні совісті, ні страху перед Богом-бо російське бабло творить чудеса...?????"
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12.11.2024 11:09 Відповісти
ну щоб точно зірвати, хай в союз ще візьмуть фіцо і вагенкнехт.
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12.11.2024 07:20 Відповісти
И Янелоха с Дерьмаком впридачу.
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12.11.2024 09:10 Відповісти
і Орбан ймовірно, змусять Україну до територіальних поступок паРаші (росії). Та й нічого тут немає дивовижного. Коли ОП з верховним самі злочинно ведуть приховану підкилимну домовленість про територіальні поступки України кремлю.
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12.11.2024 07:22 Відповісти
Хоч і ненавиджу комуністів, але праві вони були, коли казали, що церква - то опіум для народу
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12.11.2024 07:24 Відповісти
Тю... Любое предпринимательство - это в первую очередь деньги. Церковь - не исключение. Батюшка без денег покойника не отпоет. Пыня, похоже, в Ватикане прячет большие деньги. Но выходит, шо папа не читал первых строк нашего гимна.
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12.11.2024 07:36 Відповісти
До чого тут церрква? Там ********** бабло заморожене. Він на відкаті.

https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bank-vatikanu-vidmivae-veliki-rosiyski-koshti-diplomat-shcherbak
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12.11.2024 10:30 Відповісти
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12.11.2024 07:30 Відповісти
Йорбана нема
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12.11.2024 07:31 Відповісти
с ким Трамп балакав
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12.11.2024 07:35 Відповісти
хайль путлєр рашисти... продався і папка кримський
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12.11.2024 07:46 Відповісти
Забаганки знахабнілої Угорщини -це зовсім не плани Трампа .
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12.11.2024 07:49 Відповісти
Cкільки у Орбана дивізій?
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12.11.2024 08:07 Відповісти
Разом з дивизіями Поупа - страшна сила.
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12.11.2024 08:19 Відповісти
Вот это поворот!!!

Новый кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет*, назначенный Трампом, называет путина военным преступником и говорит, что Байден был слабым президентом. Мы должны были отправить Украине вдвое больше оружия и быстрее, чтобы эта война закончилась скорее победой Украины.

*Питер Брайан Хегсет - кандидат на пост министра обороны США во втором кабинете Дональда Трампа.

Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане, имеет звание майора, телеведущий на Fox News и руководитель группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America. Ему 44 года. Для сравнения, Ллойду Остину - 71 год.
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14.11.2024 06:36 Відповісти
Папа римські прихильні до нацизму. Дух інквізиції живий.
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12.11.2024 08:12 Відповісти
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12.11.2024 08:36 Відповісти
Папа, Трамп і Орбан топлять за одне, але союзу такого нема.
Трамп підтримує Хабад, а не Ватикан.
А якась Угорщина - це взагалі комаха., що живе на дотаціях.
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12.11.2024 08:39 Відповісти
Союз Меча и Орала
все пропало
Кац предлагает сдаться
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12.11.2024 08:50 Відповісти
*********** посол, висловив марення Орбана.
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12.11.2024 08:52 Відповісти
А нам які спрпави до союзу Трампа? У нас є свій Найвєлічайший Потужний Гундос світу, який зробить свої ракети, танки, літаки, дрони, РЕБи... я не помилився 73%? А ще в нього є шість менеджерів, які покажуть і "кузькіну мать" і де "раки зиму зимують"... я правильно розумію 73%, що нам ті США до одного місця, у нас є свої Гундоси, татарови, єрмаки, коляни котлєти, дмитруки, Бур'яни, бужанські, гетманцеви...- одні патріоти?
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12.11.2024 09:01 Відповісти
Ще трамп буде рахуватись з президентом Есватіні і Суверенним Мальтійсьним Орденом🤣
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12.11.2024 09:37 Відповісти
йой, скільки ті всі блогєри - журнашлюхи всякої дези виписують!
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12.11.2024 09:57 Відповісти
А Ілюмінанти теж проти України?
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12.11.2024 09:58 Відповісти
"Издателем The Independent является компания Independent Digital News & Media Ltd (IDNM). По сообщению Русской службы Би-би-си от 3 января 2012 года, владельцем газеты является сын российского предпринимателя Александра Лебедева, Евгений Лебедев

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Independent

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12.11.2024 11:00 Відповісти
Дружбу підірвати - і орбан одразу здується.
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12.11.2024 23:19 Відповісти
 
 