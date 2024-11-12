Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України, - The Independent
Несподіваний альянс Дональда Трампа, Віктора Орбана та Папи Римського Франциска може змусити Київ до поступок РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent після спілкування з послом Угорщини у Ватикані Едуардом Габсбургом-Лотрінгеном.
За його словами, Папа Римський відіграє важливу роль у підтримці угоди, в межах якої Трамп, ймовірно, змусить Україну до територіальних поступок Росії.
Угорський дипломат зауважив, що під час першого президентства Трампа політичні відносини Вашингтона і Будапешта "були на піку", а центральне місце у них займали питання вирішення конфліктів, які загрожують світовій безпеці.
"Після рішення американського електорату кілька днів тому ми дійсно маємо велику надію, що угорсько-американська політична співпраця повернеться до свого піку: ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію та захист сімей. Я вірю, що шанси на те, що після майже тисячі днів війни мир нарешті повернеться в Україну, є кращі, ніж будь-коли", – заявив він.
І в цей альянс Трампа-Орбана, схоже, планує долучитися і Папа Римський Франциск. Нещодавно він відвідав Угорщину, де, за словами Габсбурга-Лотрінгена, Понтифік начебто зізнавався у своїй давній прихильності до Угорщини. Тепер, маючи спільну точку зору щодо якнайшвидшого припинення війни, Будапешт очікує, що Папа підтримає мирну угоду, проти якої виступають усі інші західні союзники в НАТО.
"Останні роки Угорщина веде самотню боротьбу за негайне припинення вогню та мир в Україні. Бути прямим сусідом і мати угорську меншину в Україні дає нам дуже чітке бачення. Єдиним союзником був Святіший Отець Папа Франциск, який виступав у тому ж напрямку і займався мирною дипломатією. З новим президентом Трампом у нас є союзник, який чітко заявив, навіть у своїй промові під час виборів, що він хоче покласти край війнам, що також означає війну в Україні. Це сповнює мене надією", – заявив посол Угорщини у Ватикані.
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https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bank-vatikanu-vidmivae-veliki-rosiyski-koshti-diplomat-shcherbak
Новый кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет*, назначенный Трампом, называет путина военным преступником и говорит, что Байден был слабым президентом. Мы должны были отправить Украине вдвое больше оружия и быстрее, чтобы эта война закончилась скорее победой Украины.
*Питер Брайан Хегсет - кандидат на пост министра обороны США во втором кабинете Дональда Трампа.
Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане, имеет звание майора, телеведущий на Fox News и руководитель группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America. Ему 44 года. Для сравнения, Ллойду Остину - 71 год.
Трамп підтримує Хабад, а не Ватикан.
А якась Угорщина - це взагалі комаха., що живе на дотаціях.
все пропало
Кац предлагает сдаться
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Independent