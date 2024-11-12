Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України, - The Independent

Несподіваний альянс Дональда Трампа, Віктора Орбана та Папи Римського Франциска може змусити Київ до поступок РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent після спілкування з послом Угорщини у Ватикані Едуардом Габсбургом-Лотрінгеном.

За його словами, Папа Римський відіграє важливу роль у підтримці угоди, в межах якої Трамп, ймовірно, змусить Україну до територіальних поступок Росії.

Угорський дипломат зауважив, що під час першого президентства Трампа політичні відносини Вашингтона і Будапешта "були на піку", а центральне місце у них займали питання вирішення конфліктів, які загрожують світовій безпеці.

"Після рішення американського електорату кілька днів тому ми дійсно маємо велику надію, що угорсько-американська політична співпраця повернеться до свого піку: ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію та захист сімей. Я вірю, що шанси на те, що після майже тисячі днів війни мир нарешті повернеться в Україну, є кращі, ніж будь-коли", – заявив він.

І в цей альянс Трампа-Орбана, схоже, планує долучитися і Папа Римський Франциск. Нещодавно він відвідав Угорщину, де, за словами Габсбурга-Лотрінгена, Понтифік начебто зізнавався у своїй давній прихильності до Угорщини. Тепер, маючи спільну точку зору щодо якнайшвидшого припинення війни, Будапешт очікує, що Папа підтримає мирну угоду, проти якої виступають усі інші західні союзники в НАТО.

"Останні роки Угорщина веде самотню боротьбу за негайне припинення вогню та мир в Україні. Бути прямим сусідом і мати угорську меншину в Україні дає нам дуже чітке бачення. Єдиним союзником був Святіший Отець Папа Франциск, який виступав у тому ж напрямку і займався мирною дипломатією. З новим президентом Трампом у нас є союзник, який чітко заявив, навіть у своїй промові під час виборів, що він хоче покласти край війнам, що також означає війну в Україні. Це сповнює мене надією", – заявив посол Угорщини у Ватикані.

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