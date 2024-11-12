Фільм про "кохання українки та росіянина" хочуть показати у Таллінні: Держкіно закликало не робити цього

В Естонії на Талліннському кінофестивалі PÖFF планують показати фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці". У Держкіно закликали організаторів скасувати показ фільму як такого, що "несе ризик пропаганди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сайті фестивалю зазначається, що стрічка "Глухі коханці" розповідає про хлопця та дівчину із вадами слуху, які зустрічаються у Стамбулі. Вони закохуються, проте "все не так, як здається", оскільки вона - українка, а він - росіянин.

"Автор йде ще далі й через головних героїв робить велике узагальнення, що не можна бути глухим до війни, але й не можна бути німим. Потрібні покоління, щоб соціальна пам'ять згасла і більше не заважала коханню", - йдеться в описі до фільму.

У Держкіно наголосили, що з огляду на агресію Росії проти України та численні страждання українського народу, особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців.

"Ми глибоко переконані, що надання можливості демонстрації російських фільмів у сучасному контексті несе ризик пропаганди, яка виправдовує агресію може бути частиною інформаційної стратегії агресора", - зазначили там.

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