Фільм про "кохання українки та росіянина" хочуть показати у Таллінні: Держкіно закликало не робити цього
В Естонії на Талліннському кінофестивалі PÖFF планують показати фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці". У Держкіно закликали організаторів скасувати показ фільму як такого, що "несе ризик пропаганди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На сайті фестивалю зазначається, що стрічка "Глухі коханці" розповідає про хлопця та дівчину із вадами слуху, які зустрічаються у Стамбулі. Вони закохуються, проте "все не так, як здається", оскільки вона - українка, а він - росіянин.
"Автор йде ще далі й через головних героїв робить велике узагальнення, що не можна бути глухим до війни, але й не можна бути німим. Потрібні покоління, щоб соціальна пам'ять згасла і більше не заважала коханню", - йдеться в описі до фільму.
У Держкіно наголосили, що з огляду на агресію Росії проти України та численні страждання українського народу, особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців.
"Ми глибоко переконані, що надання можливості демонстрації російських фільмів у сучасному контексті несе ризик пропаганди, яка виправдовує агресію може бути частиною інформаційної стратегії агресора", - зазначили там.
Будь ласка, зачекайте...
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Тому - "русскій значить нах.уй", винятків не існує...
- Пєрвий канал - плахой, Путін - плахой, там вєздє прапаганда, я протів вайни!
- Как замєчатєтьно! А какіє плани по Гєрманіі?
- Буду проводіть втрєчі с тєлєзрітєлямі и палітікамі. Я вам уже сказала, что я протів вайни, поетому протів поставок нємєцкого оружія в Украіну. Нам нужєн мір, а нє вайна!
В этот раз будет то же самое.
Все остальные люди в том числе и образованные - его посмотрели. И представляете, живы до сих пор.
Вам бы кстати понравился - эффектно обсерает СССР =)
2. перші майже 30 років свого життя я прошив в цій комуно-нацистькій імперії зла і тюрмі народів, і добре знаю як там було не з фільмів, знаю як рабськи за копійки були змушені працювати мої батьки на двлох роботах практично без вихідних, один день у місті, другий у рабському колгоспі або в себе на городі, щоб не здохнути з голоду !!!
Когда вы посмотрите фильм (или не посмотрите) - для вас, как и для тысяч других людей - ничего не изменится.
Фильм только может быть хорошим или плохим, веселым или скучным, ну и так далее.
А не смотреть фильм, только потому что его выпустила страна-агрессор - это глупое суеверие, потому что разумный человек судит по содержимому, а не по этикетке. Платить за него нельзя, это да.
Впрочем это вопрос лично вашего мнения, вашего выбора и вашего вкуса.
Мне вот наш Захар Беркут не зашел - дичь. Зато Бесславнi крiпаки, которые раскритиковали все кто могли - зашли на ура. И Довбуш офигенный. Я оцениваю исключительно по контексту.
Это не глупое, это нормальное отношение к российским фашистам - ограничить себя от всего, что с ними связано максимально.
Тем более, что тема говносериальчика про бандитов и прочих отбросов не может быть интересна интеллигентным людям.
А если хохол, то еще хуже. Как же вы уже задолбали украинцев, гниды.
Один из тех, для кого война проходит мимо и для семьи тоже....
А кто ты такое, чтобы за "всех остальных людей" расписываться? Если у тебя средни знакомых одно быдло, которым интересны подобные кацапские поделки - то это тименно "все остальное быдло из твоих знакомых", а не все остальные люди. Нормальным людям подобное смотреть претит.
Но речь же не о том.
Если вы хотите уберечь людей от просмотра - это нужно делать другим способом, с поправкой на психологию толпы. Если это просто "запретить" - это даст противоположный эффект.
Хотя может быть в этом и смысл
А по-друге,наприклад, - їсти лайно заборонено - ваші дії?
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
Серце в'яне співаючи,
Коли знає, за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть - ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Згнущаються вами. "
Та не з москалями...(с).
Якось раз попалось мені інтервю одного молодого бійця пілота бпла, який у ковідні часи застряг, не памятаю напевно на Балі, де потім зустрів кацапку і одружився на ній...
Ось краще зніміть таке кіно, а не тупі скоти чи іншу хрінь де українців виставляють тупими хохлами.
Це було ще при комунізмі.
Їжте, "братья", не обляпайте сусідів.