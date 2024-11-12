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Фільм про "кохання українки та росіянина" хочуть показати у Таллінні: Держкіно закликало не робити цього

Глухі коханці: в Естонії хочуть показати фільм про

В Естонії на Талліннському кінофестивалі PÖFF планують показати фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці". У Держкіно закликали організаторів скасувати показ фільму як такого, що "несе ризик пропаганди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сайті фестивалю зазначається,  що стрічка "Глухі коханці" розповідає про хлопця та дівчину із вадами слуху, які зустрічаються у Стамбулі. Вони закохуються, проте "все не так, як здається", оскільки вона - українка, а він - росіянин.

"Автор йде ще далі й через головних героїв робить велике узагальнення, що не можна бути глухим до війни, але й не можна бути німим. Потрібні покоління, щоб соціальна пам'ять згасла і більше не заважала коханню", - йдеться в описі до фільму.

У Держкіно наголосили, що з огляду на агресію Росії проти України та численні страждання українського народу, особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців.

"Ми глибоко переконані, що надання можливості демонстрації російських фільмів у сучасному контексті несе ризик пропаганди, яка виправдовує агресію може бути частиною інформаційної стратегії агресора", - зазначили там.

Також читайте: СБУ порушила кримінальну справу проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Трофімової, - Юрчишин

Автор: 

кінофестиваль (106) фільми (280) Естонія (1601)


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Топ коментарі
+23
Кацапи тупо продовжують пробивати наратив «єта палітікі вінаваті. Простому народу нєчага дєліть «- ублюдочні кацапські моральні деграданти ніколи не відмиються від злочину геноциду українського народу.
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12.11.2024 13:02
+22
Все що зняте русньою не несе жодного смислу крім пропаганди. Десь тоньше десь товсто але ціль там завжди одна.
Тому - "русскій значить нах.уй", винятків не існує...
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12.11.2024 13:05
+14
- Гаспажа Овсяннікова, раскажітє про ваші чувства?
- Пєрвий канал - плахой, Путін - плахой, там вєздє прапаганда, я протів вайни!
- Как замєчатєтьно! А какіє плани по Гєрманіі?
- Буду проводіть втрєчі с тєлєзрітєлямі и палітікамі. Я вам уже сказала, что я протів вайни, поетому протів поставок нємєцкого оружія в Украіну. Нам нужєн мір, а нє вайна!
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12.11.2024 13:07
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12.11.2024 12:56 Відповісти
Кацапи тупо продовжують пробивати наратив «єта палітікі вінаваті. Простому народу нєчага дєліть «- ублюдочні кацапські моральні деграданти ніколи не відмиються від злочину геноциду українського народу.
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12.11.2024 13:02 Відповісти
А фабула ще й з підтекстом: рузький ТРАХАЄ (збирається трахнуть) українця(ку) - це все що потрібно знати про уявлення москаля про дружбу чи кохання з українцем.
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12.11.2024 13:08 Відповісти
вони не тільки не відмиються, але й НЕ ВІДМОВЛЯТЬСЯ!
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12.11.2024 14:46 Відповісти
Все що зняте русньою не несе жодного смислу крім пропаганди. Десь тоньше десь товсто але ціль там завжди одна.
Тому - "русскій значить нах.уй", винятків не існує...
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12.11.2024 13:05 Відповісти
Оце точно зараз не треба. Бо все одно, що у Другу світову показати фільм про кохання фашиста та єврейки.
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12.11.2024 13:05 Відповісти
Події відбуваються в Бучі у березні 2022?
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12.11.2024 13:05 Відповісти
«Мабуть дуже життєвий фільм?
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12.11.2024 13:06 Відповісти
- Гаспажа Овсяннікова, раскажітє про ваші чувства?
- Пєрвий канал - плахой, Путін - плахой, там вєздє прапаганда, я протів вайни!
- Как замєчатєтьно! А какіє плани по Гєрманіі?
- Буду проводіть втрєчі с тєлєзрітєлямі и палітікамі. Я вам уже сказала, что я протів вайни, поетому протів поставок нємєцкого оружія в Украіну. Нам нужєн мір, а нє вайна!
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12.11.2024 13:07 Відповісти
Може їм *уйло заплатило. Хороші узькіе для цього занадто жадібні.
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12.11.2024 13:07 Відповісти
Можете ще там 6 сезонів "Сватів" показати. Ну, а що? Це кіно про любов, про дружбу, по сім'ю. Так?
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12.11.2024 13:08 Відповісти
После того как Держкіно закликало не смотреть "Слово пацана" - его посмотрели даже те, кто не знал и не намеревался смотреть "Слово пацана".

В этот раз будет то же самое.
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12.11.2024 13:11 Відповісти
хто дивився ??? я наприклад це це кацапське окупаційне лайно не дивився і не збираюсь дивитися !!!
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12.11.2024 13:16 Відповісти
И правильно. А то прямо из экрана вылезут злобные буряты с чеченцами. Или чем там сегодня пугают в методичках

Все остальные люди в том числе и образованные - его посмотрели. И представляете, живы до сих пор.

Вам бы кстати понравился - эффектно обсерает СССР =)
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12.11.2024 13:20 Відповісти
прошу пана: 1. я не користуюся і ніколи не користувався жодними методичками;
2. перші майже 30 років свого життя я прошив в цій комуно-нацистькій імперії зла і тюрмі народів, і добре знаю як там було не з фільмів, знаю як рабськи за копійки були змушені працювати мої батьки на двлох роботах практично без вихідних, один день у місті, другий у рабському колгоспі або в себе на городі, щоб не здохнути з голоду !!!
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12.11.2024 13:28 Відповісти
Отож.

Когда вы посмотрите фильм (или не посмотрите) - для вас, как и для тысяч других людей - ничего не изменится.

Фильм только может быть хорошим или плохим, веселым или скучным, ну и так далее.

А не смотреть фильм, только потому что его выпустила страна-агрессор - это глупое суеверие, потому что разумный человек судит по содержимому, а не по этикетке. Платить за него нельзя, это да.

Впрочем это вопрос лично вашего мнения, вашего выбора и вашего вкуса.
Мне вот наш Захар Беркут не зашел - дичь. Зато Бесславнi крiпаки, которые раскритиковали все кто могли - зашли на ура. И Довбуш офигенный. Я оцениваю исключительно по контексту.
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12.11.2024 13:37 Відповісти
"не смотреть фильм, только потому что его выпустила страна-агрессор - это глупое"

Это не глупое, это нормальное отношение к российским фашистам - ограничить себя от всего, что с ними связано максимально.
Тем более, что тема говносериальчика про бандитов и прочих отбросов не может быть интересна интеллигентным людям.
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12.11.2024 13:49 Відповісти
давайте поступимо так: ви не будете більше розповідати який контент я маю дивитися, чи не дивитися, а я не буду казати як швидко і куди вам прошу пана йти ...
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12.11.2024 14:10 Відповісти
А "Май камф" зайшов ? Або виступ на валдаї чекіста-вбивці ?
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12.11.2024 14:35 Відповісти
Тут с вами в полемику вступили, а я скажу тебе кацапчик-вали с ЦН.
А если хохол, то еще хуже. Как же вы уже задолбали украинцев, гниды.
Один из тех, для кого война проходит мимо и для семьи тоже....
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12.11.2024 17:34 Відповісти
"Все остальные люди"
А кто ты такое, чтобы за "всех остальных людей" расписываться? Если у тебя средни знакомых одно быдло, которым интересны подобные кацапские поделки - то это тименно "все остальное быдло из твоих знакомых", а не все остальные люди. Нормальным людям подобное смотреть претит.
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12.11.2024 13:47 Відповісти
Бгг. Видно вєлікій кінашєдєвр - "слова поцана" не хухри-мухри...
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12.11.2024 13:22 Відповісти
Да. Фильмец дерьмовый, это правда))

Но речь же не о том.

Если вы хотите уберечь людей от просмотра - это нужно делать другим способом, с поправкой на психологию толпы. Если это просто "запретить" - это даст противоположный эффект.

Хотя может быть в этом и смысл
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12.11.2024 13:29 Відповісти
По-перше його не забороняють.
А по-друге,наприклад, - їсти лайно заборонено - ваші дії?
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12.11.2024 13:36 Відповісти
дії передбачувані - будуть хавать...
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12.11.2024 14:47 Відповісти
Треба бути повністю відбитою щоб закохатися в кацапа.
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12.11.2024 13:13 Відповісти
ну так !!! не дарма ж Т. Шевченко колись писав:
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...

Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.

Серце в'яне співаючи,
Коли знає, за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть - ледащо!

Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Згнущаються вами. "
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12.11.2024 13:20 Відповісти
Цікаво, якою мовою вони розмовляють між собою, невже нечість вивчив солов'їну і щелепа на місці?
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12.11.2024 13:14 Відповісти
па-рускі, канєшно. Як і положено правільним укрАінцам...
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12.11.2024 13:19 Відповісти
Кохайтеся чорноброві,
Та не з москалями...(с).
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12.11.2024 13:19 Відповісти
Що це в порівнянні зі" Сватами" ?
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12.11.2024 13:22 Відповісти
Забороняють вони...
Якось раз попалось мені інтервю одного молодого бійця пілота бпла, який у ковідні часи застряг, не памятаю напевно на Балі, де потім зустрів кацапку і одружився на ній...
Ось краще зніміть таке кіно, а не тупі скоти чи іншу хрінь де українців виставляють тупими хохлами.
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12.11.2024 13:45 Відповісти
А я таке знаю. Приїхали москалі у відрядження, три українські дури переспали з ними, вийшли заміж, народили дітей. Через рік-два ті москалі щезли невідомо де, а дури самі дітей ростили.
Це було ще при комунізмі.
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12.11.2024 13:49 Відповісти
а була ж якась бидляча недокомедія "останній мацкаль" в Україні знімали. як би я був режисером, то тривав би він не більше однієї хвилини, лежить доїлий кацап в канаві і все. а зараз ще коротше, триває не довше автоматної черги, або падіння ********** з дрона і великим планом дохлий кацап без голови.
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12.11.2024 13:50 Відповісти
Нажаль наші дівчата не дуже позбірливі, виходять заміж за кого попало, за арабів, у яких жінка безправна, за африканців, де її можуть перепродати, за китайців, але ті жінок поважають. Кацап це скотина, яка по скотськи ставиться до жінки.
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12.11.2024 14:00 Відповісти
Один на рот
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12.11.2024 14:08 Відповісти
Має бути паритет: якщо є фільм, знятий росією,то ******* і фільм, знятий Україною.
Їжте, "братья", не обляпайте сусідів.
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12.11.2024 14:33 Відповісти
А де знімали цей фільм ? На Хрещатику у 22 році ? То питання таке "А хто дозволив знімати?" Виходить знімати дозволили, а в прокат ЗАСЬ ? Якось .... не потужно !
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12.11.2024 14:39 Відповісти
какая там любовь *****?!все нормальные Украинцы ненавидят кацапов с рождения и до глубоких стариков!
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12.11.2024 15:40 Відповісти
 
 