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Нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу - без європейців, - Макрон

Макрон заявив, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу – без європейців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Макрон заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Парижі 12 листопада.

За словами Макрона, подальша підтримка України має залишатися беззаперечним пріоритетом.

Він також наголосив, що залучення Росією північнокорейських військових є серйозною ескалацією.

Також читайте: Макрон провів телефонну розмову з Трампом: йшлося і про війну в Україні

"Задля безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний Альянс. Ми продовжимо закликати, щоб НАТО і союзники надавали усю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Це єдиний шлях до перемовин. І хочу чітко наголосити, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу – без європейців", – заявив Макрон.

Також Макрон додав, що Європа тривалий час уникала брати на себе відповідальність за свою безпеку, і нагадав про свою ідею відновлення "стратегічної автономії" Європи.

Також читайте: Макрон і Стармер пообіцяли підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон обговорили війну між Росією та Україною під час зустрічі в Єлисейському палаці в Парижі. Вони провели 20 хвилин, розмовляючи про Україну віч-на-віч, без участі широкої делегації помічників, що свідчить про політичну чутливість дискусії.

Автор: 

Європа (1796) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+7
озброюватись ? так тож потрібно гроші у військо вкладити а не на пособія різним чорножопим неробам, не можна так, бо тоді за тебе не проголосують...
Імхо якби у франції та ВБ не було ЯО, а США відвернулось, то ***** б захопив тих еуропейчиків за кілька місяців, як гітлер колись, тільки Польща та Чехія з балтійцями брикались би.
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12.11.2024 15:34
+5
Шановні європейці нам потрібно озброюватися, озброюватися та ще раз озброюватися, збільшувати армії мінімум в рази три і тоді ніякий трамп не буде ставити нам умови. А то знайшовся тут "всемогутній" рудий півень.
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12.11.2024 15:21
+2
Та бачимо як Ви вирішуєте щось про Євпропку, коли обіцяну допомогу не надсилаєте у повному обсязі, бо бачте дефіцит бюджету...
Рижий ще не презедент а ці вже обісрались, ну нічо він вас змусить за свою безпеку платити.
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12.11.2024 15:27
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Шановні європейці нам потрібно озброюватися, озброюватися та ще раз озброюватися, збільшувати армії мінімум в рази три і тоді ніякий трамп не буде ставити нам умови. А то знайшовся тут "всемогутній" рудий півень.
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12.11.2024 15:21 Відповісти
озброюватись ? так тож потрібно гроші у військо вкладити а не на пособія різним чорножопим неробам, не можна так, бо тоді за тебе не проголосують...
Імхо якби у франції та ВБ не було ЯО, а США відвернулось, то ***** б захопив тих еуропейчиків за кілька місяців, як гітлер колись, тільки Польща та Чехія з балтійцями брикались би.
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12.11.2024 15:34 Відповісти
Так точно пане Богдане до Європи тільки тепер починає доходити в якій ситуації вона опинилася, і якщо вона не змінить свою політику стосовно безпеки, а буде й надалі концентрувати свою увагу на "чорносраких" то буде біда.
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12.11.2024 15:56 Відповісти
Європейці якось самі розберуться без "пещерних расистів" з країни яка сама програла все що мала в тепер просить, дайподай.
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12.11.2024 16:10 Відповісти
Європейці вже розібралися із "мультікультурністю".
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12.11.2024 16:23 Відповісти
Послухай дурнику я 8-м років прожив в Німеччині та безпосередньо мав справи з "ЧОРНОСРАКИМИ" тому знаю про що пишу. А тобі рекомендую завалити хлебало і не лізти в дорослі розмови.
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12.11.2024 16:31 Відповісти
"...тільки Польща та Чехія з балтійцями брикались би."
Брикались би. Але недовго. Як у 39 -му.
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12.11.2024 16:19 Відповісти
Ти вкурсі яка це нагрузка на економіку?
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12.11.2024 16:12 Відповісти
Та бачимо як Ви вирішуєте щось про Євпропку, коли обіцяну допомогу не надсилаєте у повному обсязі, бо бачте дефіцит бюджету...
Рижий ще не презедент а ці вже обісрались, ну нічо він вас змусить за свою безпеку платити.
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12.11.2024 15:27 Відповісти
"нічого не має вирішуватися про Україну без дєрьмака і про вечірні плани - без зєлі" )
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12.11.2024 15:39 Відповісти
зібрана з трьох сайтів у США інформація від сайту GPT
Останні повідомлення свідчать, що якщо Дональд Трамп повернеться на посаду, він може призначити конгресмена Майка Волца радником з національної безпеки, а сенатора Марко Рубіо - державним секретарем. Волц, різкий критик ролі НАТО в українському конфлікті, підкреслив необхідність більш рішучих дій Заходу. Повідомляється, що Рубіо підтримав мирні гарантії для припинення війни, приєднавшись до деяких консервативних поглядів щодо зменшення прямої участі США в тривалих іноземних конфліктах ￼ .
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12.11.2024 16:02 Відповісти
Так подорослішайте нарешті і перестаньте дивитися в рот Америці.
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12.11.2024 16:08 Відповісти
хоть хтось притомний
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12.11.2024 17:13 Відповісти
 
 