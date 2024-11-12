Нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу - без європейців, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу – без європейців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Макрон заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Парижі 12 листопада.

За словами Макрона, подальша підтримка України має залишатися беззаперечним пріоритетом.

Він також наголосив, що залучення Росією північнокорейських військових є серйозною ескалацією.

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"Задля безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний Альянс. Ми продовжимо закликати, щоб НАТО і союзники надавали усю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Це єдиний шлях до перемовин. І хочу чітко наголосити, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу – без європейців", – заявив Макрон.

Також Макрон додав, що Європа тривалий час уникала брати на себе відповідальність за свою безпеку, і нагадав про свою ідею відновлення "стратегічної автономії" Європи.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон обговорили війну між Росією та Україною під час зустрічі в Єлисейському палаці в Парижі. Вони провели 20 хвилин, розмовляючи про Україну віч-на-віч, без участі широкої делегації помічників, що свідчить про політичну чутливість дискусії.