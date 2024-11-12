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Окупанти щодня атакують Сумщину в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами, - ОВА

Обстріли Сумщини

Щодня російські війська завдають ударів по Сумській області в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Так, він повідомив, що кожного дня на Сумщині в середньому фіксується 30 КАБів і 40 FPV-дронів, які завдають велику шкоду прикордонним громадам, а також обласному центру.

"По Краснопіллю за ці дні листопада було застосовано 8 КАБів. Поранено 6 людей. Знищено інфраструктуру: школу, одну з найкращих в області, дитячий садочок, житлові будинки, магазини. На раду оборони буде винесено питання щодо евакуації населення з Краснопільської громади, адже йдеться про захист і збереження життя кількох тисяч людей і дітей у тому числі", – сказав Артюх.

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Також він розповів, що загалом із прикордонних громад вже евакуйовано майже 39 тисяч людей, серед яких – 7 тисяч дітей.

Автор: 

обстріл (28296) Сумська область (3565) fpv-дрон (106) КАБ (352)


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зате яка потужна Курська операція. Скоро Сирський буде виводити звідти хлопців. Як думаєте, москалі зупиняться на кордоні?
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12.11.2024 17:15 Відповісти
Це питання хвилює усіх сумчан та жителів області. Військові говорять, що якби наші туди не пішли, то кацапи були би в же в Сумах. Але ніхто не говорить про те, що буде, якщо вони звідти вийдуть, або їх виб"ють?
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12.11.2024 17:25 Відповісти
Військові говорять, що якби наші туди не пішли, то кацапи були би в же в Сумах
Це брехня яку Зе придумав для своїх виборців, він думає що і решта стала тупими.
Скажу чому. Якби москалі готовили наступ на Суми, то вони мабуть стянули б в курську область кучу війська, і наші хлопці відносно легко не дійшли б Суджі
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12.11.2024 17:40 Відповісти
Далеко не всім на форумі це зрозуміло.
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12.11.2024 18:22 Відповісти
Кордон 563 км по області і якби хотіли то пішли б і раніше де завгодно.
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12.11.2024 18:27 Відповісти
 
 