Окупанти щодня атакують Сумщину в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами, - ОВА
Щодня російські війська завдають ударів по Сумській області в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Так, він повідомив, що кожного дня на Сумщині в середньому фіксується 30 КАБів і 40 FPV-дронів, які завдають велику шкоду прикордонним громадам, а також обласному центру.
"По Краснопіллю за ці дні листопада було застосовано 8 КАБів. Поранено 6 людей. Знищено інфраструктуру: школу, одну з найкращих в області, дитячий садочок, житлові будинки, магазини. На раду оборони буде винесено питання щодо евакуації населення з Краснопільської громади, адже йдеться про захист і збереження життя кількох тисяч людей і дітей у тому числі", – сказав Артюх.
Також він розповів, що загалом із прикордонних громад вже евакуйовано майже 39 тисяч людей, серед яких – 7 тисяч дітей.
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Це брехня яку Зе придумав для своїх виборців, він думає що і решта стала тупими.
Скажу чому. Якби москалі готовили наступ на Суми, то вони мабуть стянули б в курську область кучу війська, і наші хлопці відносно легко не дійшли б Суджі