Окупанти щодня атакують Сумщину в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами, - ОВА

Щодня російські війська завдають ударів по Сумській області в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Так, він повідомив, що кожного дня на Сумщині в середньому фіксується 30 КАБів і 40 FPV-дронів, які завдають велику шкоду прикордонним громадам, а також обласному центру.

"По Краснопіллю за ці дні листопада було застосовано 8 КАБів. Поранено 6 людей. Знищено інфраструктуру: школу, одну з найкращих в області, дитячий садочок, житлові будинки, магазини. На раду оборони буде винесено питання щодо евакуації населення з Краснопільської громади, адже йдеться про захист і збереження життя кількох тисяч людей і дітей у тому числі", – сказав Артюх.

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Також він розповів, що загалом із прикордонних громад вже евакуйовано майже 39 тисяч людей, серед яких – 7 тисяч дітей.