Комітет Маска витратив близько $200 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа, - AP

Політичний комітет America PAC бізнесмена та мільярдера Ілона Маска витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа.

Про це повідомляє AP із посиланням на обізнане джерело, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Маск вклав переважну більшість грошей до America PAC, який зосередився на тих виборцях, що вважають за краще не голосувати на виборах, і тих, хто голосує вперше.

Цей прецедент встановлює новий стандарт того, як мільярдери можуть впливати на вибори, пише видання.

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Кампанія включала загальнонаціональну рекламу виборів і цільову роботу з демографічними групами, які раніше голосували за демократів.

АР зазначає, що Трампу допомогли не лише кошти Маска. Спільні публічні виступи Маска з Трампом наприкінці кампанії сприяли популярності політика серед молодих людей.

Також на руку Трампу зіграло те, що відтоді, як Маск став власником соцмережі X, платформа поклала край багатьом правилам, які обмежували республіканця після блокування його акаунту у 2021 році.

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