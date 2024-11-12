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Новини
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Комітет Маска витратив близько $200 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа, - AP

Комітет Маска витратив близько $200 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа

Політичний комітет America PAC бізнесмена та мільярдера Ілона Маска витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа.

Про це повідомляє AP із посиланням на обізнане джерело, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Маск вклав переважну більшість грошей до America PAC, який зосередився на тих виборцях, що вважають за краще не голосувати на виборах, і тих, хто голосує вперше.

Цей прецедент встановлює новий стандарт того, як мільярдери можуть впливати на вибори, пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск впливає на кадрові рішення Трампа, - ABC News

Кампанія включала загальнонаціональну рекламу виборів і цільову роботу з демографічними групами, які раніше голосували за демократів.

АР зазначає, що Трампу допомогли не лише кошти Маска. Спільні публічні виступи Маска з Трампом наприкінці кампанії сприяли популярності політика серед молодих людей.

Також на руку Трампу зіграло те, що відтоді, як Маск став власником соцмережі X, платформа поклала край багатьом правилам, які обмежували республіканця після блокування його акаунту у 2021 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського, - Axios 

Автор: 

США (22614) Маск Ілон (641) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+8
і одразу розблокував трампа і всю кацапську ботню
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12.11.2024 17:47
+6
Падло таке.
Трітер тобто Трі .. тобто твіттер купило на москальські мільярди, заради пропаганди
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12.11.2024 17:46
+6
От парочка - старий деменційний пердун визнаний судом шахрай та лівй поц з аутизмом.
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12.11.2024 17:51
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Падло таке.
Трітер тобто Трі .. тобто твіттер купило на москальські мільярди, заради пропаганди
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12.11.2024 17:46 Відповісти
і одразу розблокував трампа і всю кацапську ботню
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12.11.2024 17:47 Відповісти
Давй по іншому...
Сльози...
Не ма кому в жилетку поридати....

Вибрали Трампа...
Найгірше...

Я не можу цього сприйняти...
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12.11.2024 17:55 Відповісти
а скільки витратив путін
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12.11.2024 17:46 Відповісти
Ще одне підтвердження як легко можна впливати на людей через мас-медіа
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12.11.2024 17:51 Відповісти
От парочка - старий деменційний пердун визнаний судом шахрай та лівй поц з аутизмом.
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12.11.2024 17:51 Відповісти
Цк ти про *****, Трампа та Зеленського? 😁
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12.11.2024 18:46 Відповісти
Це вже трио. Інше смердюче трио.
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12.11.2024 19:04 Відповісти
по факту вибори виграв Маск
він же підбирає майбутню адміністрацію White House
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12.11.2024 17:52 Відповісти
Якби мій тезка підтримував би добрі стосунки з Маском, він би влив в його передвиборну кампанію теж багато грошей. І можливо, п'ятий став би шостим президентом України. Хоча через велике "кохання" всіх українців до мого тезки, Маск тільки втратив би гроші.
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12.11.2024 17:55 Відповісти
Ілон Маск збагатився на 26,5 мільярдів доларів після того, як Дональд Трамп переміг на виборах у США - Bloomberg
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12.11.2024 18:03 Відповісти
він і Трампа навчить дурь курити
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12.11.2024 18:09 Відповісти
Жлоб
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12.11.2024 18:11 Відповісти
Березовский - Путя,
Коломойский - Зеля.

Что сталось с Борисом Абромовичем и Игорем Валерьевичем знаем.
Теперь посмотрим, как это за океаном работает
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12.11.2024 18:20 Відповісти
Погань к погани тянется и оба тянутся к третьей погани.
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12.11.2024 18:20 Відповісти
мєценат.
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12.11.2024 18:25 Відповісти
А заробив на перемозі рудого 27 лярдів. Хоча рудий обіцяв, що збагатяться усі роботяги, лузери та знедолені, саме цей плебс і зробив трампа президентом, але про маска він нічого не казав.
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12.11.2024 18:34 Відповісти
А бидляк, як завжди - смокче та радіє.
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12.11.2024 18:43 Відповісти
Нічого.

Зате тепер Маск "любімая жена".
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12.11.2024 18:42 Відповісти
Італійський історик-економіст Карло М. Чіполла вважає, що кількість дурнів у різних соціальних групах стала. Історична соціологія та історична статистика стверджують, що у всіх цивілізаціях планети кількість дурнів у суспільствах становила 80%. Чіполла стверджує, що кількість дурнів у середовищі нобелевських лауреатів також стала.
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12.11.2024 19:08 Відповісти
Камала Харрис собрала почти миллиард долларов, ее соперник от республиканцев Дональд Трамп - чуть менее 400 миллионов.
Трампа в США считают гением : победил во всех 7 колеблющихся штатах и в части демократических штатах, Республиканская партия одержала победу в Сенате и Нижней палате....
В США левые СМИ перестали ,,поливать,, Трампа, а в Украине?
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12.11.2024 19:33 Відповісти
Тренінг проходив у х....., і купив твіттер на паях з х... Суд в Лос-Анжелесі постановив оголосити список якорних пайщиків, то Ілон швиденько перевів штаб-квартиру в Техас. Але таки стало відомо, що чада пайщиків х......режиму є пайщиками Твіттера. В 2016 Цукерберг шота там передавав коди х......але таку форму допомоги у х.....визнали надто громіздскою. При проведенні операції Буратіно опробували один із варіантів електронного впливу і х..... Як папа Карло до цього часу хвастається.
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12.11.2024 20:47 Відповісти
novayagazeta.eu

Что победа Трампа значит для Маска

По окончанию выборов Маск укрепил свою бизнес-империю. Стоимость акций одной лишь Tesla повысилась на 12%, что увеличило активы Маска на 15 миллиардов долларов. Таким образом, миллиардер не только отбил затраты на кампанию Трампа, но и получил с этого внушительную прибыль.

Поддержка Трампа была выгодна Маску и по другой причине - криптовалюте. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила 75 тысяч долларов. Во время предвыборной кампании президент обещал создать фонд для хранения активов США в биткоинах. Известно, что Илон Маск хранил как минимум 765 миллионов долларов в криптовалюте.

Еще одна финансовая выгода Маска от победы Трампа - снижение налогов для крупных корпораций. В 2021-м он публично выступал против «налога для миллиардеров», который хотели ввести демократы.

Но главное, что получил Маск с победой Трампа, - государственные контракты. Так, новая администрация может позволить Tesla ввести в оборот электроавтомобили без водителя и продолжит сотрудничать со SpaceX в рамках космической программы. Также победа Трампа выгодно повлияет на другие активы Маска - например, спутниковые системы Starlink, нейрокомпьютерные импланты Neuralink и компанию по строительству тоннелей The Boring Company.
Команда Трампа также может помогать соцсети X. В сентябре кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс сказал , что США могут перестать финансировать НАТО, если страны Европы будут давить на платформы Илона Маска. Вероятно, новая администрация сделает особый упор на X.
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12.11.2024 23:05 Відповісти
 
 