Комітет Маска витратив близько $200 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа, - AP
Політичний комітет America PAC бізнесмена та мільярдера Ілона Маска витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа.
Про це повідомляє AP із посиланням на обізнане джерело, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Маск вклав переважну більшість грошей до America PAC, який зосередився на тих виборцях, що вважають за краще не голосувати на виборах, і тих, хто голосує вперше.
Цей прецедент встановлює новий стандарт того, як мільярдери можуть впливати на вибори, пише видання.
Кампанія включала загальнонаціональну рекламу виборів і цільову роботу з демографічними групами, які раніше голосували за демократів.
АР зазначає, що Трампу допомогли не лише кошти Маска. Спільні публічні виступи Маска з Трампом наприкінці кампанії сприяли популярності політика серед молодих людей.
Також на руку Трампу зіграло те, що відтоді, як Маск став власником соцмережі X, платформа поклала край багатьом правилам, які обмежували республіканця після блокування його акаунту у 2021 році.
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Трітер тобто Трі .. тобто твіттер купило на москальські мільярди, заради пропаганди
Сльози...
Не ма кому в жилетку поридати....
Вибрали Трампа...
Найгірше...
Я не можу цього сприйняти...
він же підбирає майбутню адміністрацію White House
Коломойский - Зеля.
Что сталось с Борисом Абромовичем и Игорем Валерьевичем знаем.
Теперь посмотрим, как это за океаном работает
Зате тепер Маск "любімая жена".
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Что победа Трампа значит для Маска
По окончанию выборов Маск укрепил свою бизнес-империю. Стоимость акций одной лишь Tesla повысилась на 12%, что увеличило активы Маска на 15 миллиардов долларов. Таким образом, миллиардер не только отбил затраты на кампанию Трампа, но и получил с этого внушительную прибыль.
Поддержка Трампа была выгодна Маску и по другой причине - криптовалюте. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила 75 тысяч долларов. Во время предвыборной кампании президент обещал создать фонд для хранения активов США в биткоинах. Известно, что Илон Маск хранил как минимум 765 миллионов долларов в криптовалюте.
Еще одна финансовая выгода Маска от победы Трампа - снижение налогов для крупных корпораций. В 2021-м он публично выступал против «налога для миллиардеров», который хотели ввести демократы.
Но главное, что получил Маск с победой Трампа, - государственные контракты. Так, новая администрация может позволить Tesla ввести в оборот электроавтомобили без водителя и продолжит сотрудничать со SpaceX в рамках космической программы. Также победа Трампа выгодно повлияет на другие активы Маска - например, спутниковые системы Starlink, нейрокомпьютерные импланты Neuralink и компанию по строительству тоннелей The Boring Company.
Команда Трампа также может помогать соцсети X. В сентябре кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс сказал , что США могут перестать финансировать НАТО, если страны Европы будут давить на платформы Илона Маска. Вероятно, новая администрация сделает особый упор на X.