Цьогоріч кількість проваджень про розстріл українських військовополонених зросла у понад 4 рази, - Офіс генпрокурора

У 2024 році, порівняно з 2022 та 2023 роками, кількість кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами розстрілу рашистами полонених воїнів ЗСУ, зросла у понад 4 рази.

Про це Офіс генпрокурора повідомив у відповідь на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Усього з початку повномасштабної війни Офіс генпрокурора та обласні прокуратури забезпечували процесуальне керівництво у 51 кримінальному провадженні за фактами вбивств українських військовополонених.

У минулі роки розпочали досудове розслідування в 16 кримінальних провадженнях: 8 - у 2022 році та 8 - у 2023-му.

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Зазначається, що від початку 2024 року розпочато досудове розслідування у 35 кримінальних провадженнях про вбивство полонених українців. Зокрема: у січні — 3, у лютому — 6, у березні — 1, у квітні — 2, у травні — 1, у червні — 2, у липні — 3, у серпні — 2, у вересні — 5, у жовтні — 7, у листопаді — 3.

Покарання

Нині до суду скеровано 3 обвинувальні акти.

Цьогоріч суди Чернігівської області винесли два вироки про довічне позбавлення волі для росіян, які у березні 2022 року вбили полонених під час окупації сіл Слобода й Лукашівка, додали в Офісі генпрокурора.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, росіяни розстріляли двох полонених бійців на Курщині.

Прокуратура розпочала розслідування через імовірний розстріл двох українських військовополонених у Курській області РФ.