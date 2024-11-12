Остін та Умєров обговорили забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця 2024 року
Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.
"Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою. Обговорили подальші кроки щодо посилення нашої армії та забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця року", - зазначив українським міністр.
Умєров подякував США за незмінну підтримку та міцне партнерство.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Літаками, ракетами, дозволами бити по ворогу...
Далі ЩО ?
Що конкретно підготував Умєров, який, мабуть, отримує більшу зарплату ніж Остін, для оборони України ? Я вже не кажу про звільнення окупованих територій.
А в кінці року - кінець світу?