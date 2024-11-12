Остін та Умєров обговорили забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця 2024 року

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

"Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою. Обговорили подальші кроки щодо посилення нашої армії та забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця року", - зазначив українським міністр.

Умєров подякував США за незмінну підтримку та міцне партнерство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський просив Остіна, щоб Україна була пріоритетом для США в наданні ATACMS, той відмовив, - WSJ