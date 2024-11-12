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Остін та Умєров обговорили забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця 2024 року

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

"Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою. Обговорили подальші кроки щодо посилення нашої армії та забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця року", - зазначив українським міністр.

Умєров подякував США за незмінну підтримку та міцне партнерство.

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Автор: 

США (22614) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (588)


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забезпечення українських воїнів усім необхідним

Літаками, ракетами, дозволами бити по ворогу...
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12.11.2024 20:39 Відповісти
і ядерну повернуть?
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12.11.2024 20:42 Відповісти
Ну не настільки ж необхідним, майте совість
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12.11.2024 20:51 Відповісти
А МО буде яйка по17 купувати. Все інше американці мають забезпечити.
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12.11.2024 20:52 Відповісти
Кінець 2024 уже скоро.
Далі ЩО ?
Що конкретно підготував Умєров, який, мабуть, отримує більшу зарплату ніж Остін, для оборони України ? Я вже не кажу про звільнення окупованих територій.
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12.11.2024 21:20 Відповісти
"...забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця року..." Джерело: https://censor.net/ua/n3519654

А в кінці року - кінець світу?
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12.11.2024 21:22 Відповісти
Остін висловив подяку Стерненко??
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13.11.2024 00:14 Відповісти
 
 