США доставили Україні 83% обіцяних боєприпасів та 67% обіцяних засобів ППО, на допомогу залишилось ще понад $9 мільярдів, - Пентагон
З часу ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України в квітні 2024 року США надали Україні 83% від обіцяних боєприпасів зі складів США, 67% обіцяних спроможностей ППО та 60% вогневих спроможностей.
Про це розповів речник Пентагону Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS (ракети до HIMARS - Ред.), боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо. Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети до Stinger і HAWK, і виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру", - пояснив Райдер.
За його словами, після ухвалення Конгресом додаткового фінансування у квітні, США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем.
"Разом із нашими союзниками та партнерами, ми майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов’язалися забезпечити на саміті НАТО", - додав речник.
Також у Пентагоні уточнили, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 мільярдів.
$7,1 млрд доступні за програмою PDA - з них $4,3 млрд затверджених Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США.
Ще близько $2.2 млрд доступні для програми USAI, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.
"Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею", - заявив речник Міноборони США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
13,8 млрд доларів - на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в Європі;26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
А понятно он же всегда плохо считал и путал цифры...
Деж вся ця зброя?
По подіям на фронті так і не скажеш, що стільки зброї поставили в Україну.
???
4.3млрд вірний залишок з PDA 2024 року, котрий повинні були використати до 1 жовтня 2024.
Та потім адміністрація просила Конгрес подовжити термін використання.
2.8млрд не вірна сума після переоцінка PDA 2022-2023 років.
Спершу аудит знайшов 6.2млрд, з яких використано 3.4млрд
In May and June 2023, according to DOD officials, DOD notified Congress that it had misvalued ammunition, missiles, and other defense articles provided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively.
Пізніше знайшли ще
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf
Таким чином залишок PDA 4.3млрд + 2.8млрд + 2млрд + 119млн = 9.2млрд
Конгрес виділив за 2022-2024 роки 33.3млрд PDA, станом на 13.11.2024 не використано 27%
Якщо врахувати "згорілі" 1.7млрд в 2022, то станом на 1 жовтня 2024 не використано 12.1млрд, або 36%