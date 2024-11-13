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Новини Допомога Україні
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США доставили Україні 83% обіцяних боєприпасів та 67% обіцяних засобів ППО, на допомогу залишилось ще понад $9 мільярдів, - Пентагон

патрік,райдер

З часу ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України в квітні 2024 року США надали Україні 83% від обіцяних боєприпасів зі складів США, 67% обіцяних спроможностей ППО та 60% вогневих спроможностей.

Про це розповів речник Пентагону Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS (ракети до HIMARS - Ред.), боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо. Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети до Stinger і HAWK, і виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру", - пояснив Райдер.

За його словами, після ухвалення Конгресом додаткового фінансування у квітні, США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем.

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"Разом із нашими союзниками та партнерами, ми майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов’язалися забезпечити на саміті НАТО", - додав речник.

Також у Пентагоні уточнили, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 мільярдів.

$7,1 млрд доступні за програмою PDA - з них $4,3 млрд затверджених Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США.

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Ще близько $2.2 млрд доступні для програми USAI, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

"Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею", - заявив речник Міноборони США.

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Автор: 

Пентагон (1417) допомога (8308)


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Топ коментарі
+4
Там и не было никогда 60 млрд для Украины. Почти все оставалось в США.
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13.11.2024 02:49
+2
Раніше https://prm.ua/rakety-atacms-ta-ponad-60-miliardiv-dolariv-u-ssha-opryliudnyly-detali-proiektu-dopomohy-ukraini/ повідомлялося , що документ передбачає надання Україні понад 60 мільярда доларів. Третина цих коштів, а саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів. Решту коштів розподілять так:

13,8 млрд доларів - на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в Європі;26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
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13.11.2024 02:55
+2
Потужні слова президента про 10 процентів оказались не совсем правдой?!
А понятно он же всегда плохо считал и путал цифры...
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13.11.2024 03:21
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В Британії ніби все наче нормально.
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13.11.2024 01:55 Відповісти
То есть что 52 миллиарда уже тю-тю? Шото быстро как то
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13.11.2024 02:26 Відповісти
Там и не было никогда 60 млрд для Украины. Почти все оставалось в США.
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13.11.2024 02:49 Відповісти
Раніше https://prm.ua/rakety-atacms-ta-ponad-60-miliardiv-dolariv-u-ssha-opryliudnyly-detali-proiektu-dopomohy-ukraini/ повідомлялося , що документ передбачає надання Україні понад 60 мільярда доларів. Третина цих коштів, а саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів. Решту коштів розподілять так:

13,8 млрд доларів - на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в Європі;26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
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13.11.2024 02:55 Відповісти
Потужні слова президента про 10 процентів оказались не совсем правдой?!
А понятно он же всегда плохо считал и путал цифры...
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13.11.2024 03:21 Відповісти
та тільки на свою користь, і в асфальті, в тім числі
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13.11.2024 03:35 Відповісти
Мало віриться в це.
Деж вся ця зброя?
По подіям на фронті так і не скажеш, що стільки зброї поставили в Україну.
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13.11.2024 07:45 Відповісти
Типу:" всьо, ідітє на.уй!"
???
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13.11.2024 10:56 Відповісти
"$7,1 млрд доступны по программе PDA - из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые стали доступными после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США." - це не правда

4.3млрд вірний залишок з PDA 2024 року, котрий повинні були використати до 1 жовтня 2024.
Та потім адміністрація просила Конгрес подовжити термін використання.

2.8млрд не вірна сума після переоцінка PDA 2022-2023 років.
Спершу аудит знайшов 6.2млрд, з яких використано 3.4млрд
In May and June 2023, according to DOD officials, DOD notified Congress that it had misvalued ammunition, missiles, and other defense articles provided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively.

Пізніше знайшли ще
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023

https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf

Таким чином залишок PDA 4.3млрд + 2.8млрд + 2млрд + 119млн = 9.2млрд

Конгрес виділив за 2022-2024 роки 33.3млрд PDA, станом на 13.11.2024 не використано 27%

Якщо врахувати "згорілі" 1.7млрд в 2022, то станом на 1 жовтня 2024 не використано 12.1млрд, або 36%
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13.11.2024 12:38 Відповісти
 
 