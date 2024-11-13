США доставили Україні 83% обіцяних боєприпасів та 67% обіцяних засобів ППО, на допомогу залишилось ще понад $9 мільярдів, - Пентагон

З часу ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України в квітні 2024 року США надали Україні 83% від обіцяних боєприпасів зі складів США, 67% обіцяних спроможностей ППО та 60% вогневих спроможностей.

Про це розповів речник Пентагону Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS (ракети до HIMARS - Ред.), боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо. Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети до Stinger і HAWK, і виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру", - пояснив Райдер.

За його словами, після ухвалення Конгресом додаткового фінансування у квітні, США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем.

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"Разом із нашими союзниками та партнерами, ми майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов’язалися забезпечити на саміті НАТО", - додав речник.

Також у Пентагоні уточнили, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 мільярдів.

$7,1 млрд доступні за програмою PDA - з них $4,3 млрд затверджених Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США.

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Ще близько $2.2 млрд доступні для програми USAI, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

"Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею", - заявив речник Міноборони США.

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