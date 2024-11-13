УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8101 відвідувач онлайн
Новини
5 961 13

Витік документів Пентагону: Тейшейру засудили до 15 років тюрми у США

Тейшейра злив документи Пентагону: йому дали 15 років тюрми

Федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейру до 15 років тюрми. Він розкрив секретну інформацію Пентагону про війну в Україні через онлайн-платформу Discord.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

На суді Тейшейра заявив, що йому "шкода за всю шкоду, яку він заподіяв".

"Я розумію всю свою відповідальність і наслідки лягають на мої плечі", - додав він.

Спецагент ФБР Джоді Коен зазначила, що Тейшейра "був одним з найпродуктивніших витоків секретної інформації в американській історії".

"Цей колишній військовослужбовець Національної гвардії грубо зрадив нашу країну і присягу, яку він дав, щоб зберегти її таємниці, щоб потішити своє его і справити враження на своїх друзів", - додала вона.

Захист Тейшейри просив дати йому 11 років ув'язнення, оскільки той має розлади аутичного спектру й був соціально ізольований протягом життя. Тому він не хотів завдати шкоди США, а лише інформувати інтернет-друзів про події у світі.

Також читайте: Тейшейра визнав провину у витоку розвідданих США й погодився на 16 років ув’язнення

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня 2023 року.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Як повідомляли американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.

Також читайте: Перші результати перевірки через витік секретних документів Пентагону: до дисциплінарної відповідальності притягнуто 15 військовослужбовців

Автор: 

США (22614) Тейшейра Джек (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
У США часто призначають терміни за кожен злочин окремо, особливо якщо жертви є численними або злочини систематичними. Наприклад, якщо особа вчинила 10 однакових злочинів, кожен із яких передбачає 50 років ув'язнення, загальний термін може скласти 500 років.
По такому законодавству зеленський з єрмаком мають отримати кілька мільйонів років.
показати весь коментар
13.11.2024 09:40
+3
а у нас дважды несудимого выбрали...люди в массе недалекие,меркантильные и безпринципные.вот и выбирают любого кто наообещает золотые горы.
показати весь коментар
13.11.2024 09:32
+3
Та не думаю, що там проблеми з кадрами) Просто п...дараси є скрізь. Принаймі у них їх хоч викривають і ліплять їм реальні терміни. У нас такий кадр би був призначений як мінімум радником в ОПі.
показати весь коментар
13.11.2024 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А прикидався невинним дурником
показати весь коментар
13.11.2024 09:05 Відповісти
Вот вам и дерьмократия и справедливый суд США. Одного посадили на 15 лет за какие то бумажки, а второй олигарх который сдавал ***** высшие секретные документы стал президентом.
показати весь коментар
13.11.2024 09:20 Відповісти
а у нас дважды несудимого выбрали...люди в массе недалекие,меркантильные и безпринципные.вот и выбирают любого кто наообещает золотые горы.
показати весь коментар
13.11.2024 09:32 Відповісти
Причем тут Украина. Ну Украина же в мире не считается оплотом демократии. А вот США нам постоянно ставят в пример.
показати весь коментар
13.11.2024 09:58 Відповісти
А навіщо нам диваитися в бік США? Там як видно є Конгрес, є суд і справи. А що стосується зливу інформації та інших історій Трампом, призупинені у зв'язку з вибором його президентом. Справи не припинені, а призупинені. А ось в Україні президент здає спецоперацію "по вагнерівцях" ворогу, попереджає, що вбивці укрваїнців, якщо поїдуть до України, то їх затримають...а потім знімає з посади генерала Бурбу, а полковника Червінського по сфабрикованій справі довго тримав в тюрмі і засудив би, якби хоч якісь були докази. Не пишу про розміновані території, відведені ЗСУ з укриттів і знищені ракетні програми.
показати весь коментар
13.11.2024 10:25 Відповісти
Еще раз тебе говорю, что в Украине во все времена без исключения при власти были предатели, коррупционеры, воры и саботажники. И никто етому не удивляется и не скрывает. В отличии от США которые себя считают центром мировой демократии и мировым полицейским а на самом деле ето всего лишь ширма.
показати весь коментар
13.11.2024 10:40 Відповісти
У США часто призначають терміни за кожен злочин окремо, особливо якщо жертви є численними або злочини систематичними. Наприклад, якщо особа вчинила 10 однакових злочинів, кожен із яких передбачає 50 років ув'язнення, загальний термін може скласти 500 років.
По такому законодавству зеленський з єрмаком мають отримати кілька мільйонів років.
показати весь коментар
13.11.2024 09:40 Відповісти
А як людину з таким діагнозом прийняли в штат на таку посаду і довірили секретну інформацію?
У них там що, кадровий голод?
показати весь коментар
13.11.2024 09:41 Відповісти
Та не думаю, що там проблеми з кадрами) Просто п...дараси є скрізь. Принаймі у них їх хоч викривають і ліплять їм реальні терміни. У нас такий кадр би був призначений як мінімум радником в ОПі.
показати весь коментар
13.11.2024 09:54 Відповісти
В уряді Гройсмана працював такий перекладач і йогог затримали і відомо, що він і раніше декілька років працював в державних органах України на кордоном.До роботи у секретаріаті Кабміну пан Єжов кілька років працював у посольстві України в США, повідомила агенція "Українські новини".За офіційною декларацією чиновника, його дружина має громадянство Росії, а її заощадження зберігаються у московському відділенні "Сбербанку Росії".
https://www.bbc.com/ukrainian/features-42440665
А якщо взяти сьогодні уряд Зеленського, Верховну Раду чи офіс президента, то там не відшукаєте посадовця чи радника, який би не був пов'язаний з ворогом і це під час повномасштабного вторгнення. Всього декілька прикладів, де головнокомандувачем є громадянин із росії сирський, а на росії його жінка, батьки і син, який воює проти України. Керівник СБE баканов, має жінку і коханку із московії. Його підлеглі наумов-агент фсб, кулініч офіцер фсб, а гетьманцев колишній поvічник депутата сівковича, який зрадив Україну і працює на московію. А агент фсб деркач брав плівки розмови президента Порошенка і Байдена для фальсифікації, ті плівки, які зберігаються під грифами "цілком таємно", кажуть у керівника туалетними папірцями і олівців, батько якого є працівником ГРУ.

том
показати весь коментар
13.11.2024 10:38 Відповісти
Оперативно! А у нас,після заяви найвеличнішого зрадника,про те,що план контрнаступу лежав на столі ГШ росії,ще до його початку ,було хоч якесь розслідування?
показати весь коментар
13.11.2024 11:13 Відповісти
 
 