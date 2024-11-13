Витік документів Пентагону: Тейшейру засудили до 15 років тюрми у США
Федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейру до 15 років тюрми. Він розкрив секретну інформацію Пентагону про війну в Україні через онлайн-платформу Discord.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
На суді Тейшейра заявив, що йому "шкода за всю шкоду, яку він заподіяв".
"Я розумію всю свою відповідальність і наслідки лягають на мої плечі", - додав він.
Спецагент ФБР Джоді Коен зазначила, що Тейшейра "був одним з найпродуктивніших витоків секретної інформації в американській історії".
"Цей колишній військовослужбовець Національної гвардії грубо зрадив нашу країну і присягу, яку він дав, щоб зберегти її таємниці, щоб потішити своє его і справити враження на своїх друзів", - додала вона.
Захист Тейшейри просив дати йому 11 років ув'язнення, оскільки той має розлади аутичного спектру й був соціально ізольований протягом життя. Тому він не хотів завдати шкоди США, а лише інформувати інтернет-друзів про події у світі.
Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня 2023 року.
Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
Як повідомляли американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.
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По такому законодавству зеленський з єрмаком мають отримати кілька мільйонів років.
У них там що, кадровий голод?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-42440665
А якщо взяти сьогодні уряд Зеленського, Верховну Раду чи офіс президента, то там не відшукаєте посадовця чи радника, який би не був пов'язаний з ворогом і це під час повномасштабного вторгнення. Всього декілька прикладів, де головнокомандувачем є громадянин із росії сирський, а на росії його жінка, батьки і син, який воює проти України. Керівник СБE баканов, має жінку і коханку із московії. Його підлеглі наумов-агент фсб, кулініч офіцер фсб, а гетьманцев колишній поvічник депутата сівковича, який зрадив Україну і працює на московію. А агент фсб деркач брав плівки розмови президента Порошенка і Байдена для фальсифікації, ті плівки, які зберігаються під грифами "цілком таємно", кажуть у керівника туалетними папірцями і олівців, батько якого є працівником ГРУ.
том