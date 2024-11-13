Витік документів Пентагону: Тейшейру засудили до 15 років тюрми у США

Федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейру до 15 років тюрми. Він розкрив секретну інформацію Пентагону про війну в Україні через онлайн-платформу Discord.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

На суді Тейшейра заявив, що йому "шкода за всю шкоду, яку він заподіяв".

"Я розумію всю свою відповідальність і наслідки лягають на мої плечі", - додав він.

Спецагент ФБР Джоді Коен зазначила, що Тейшейра "був одним з найпродуктивніших витоків секретної інформації в американській історії".

"Цей колишній військовослужбовець Національної гвардії грубо зрадив нашу країну і присягу, яку він дав, щоб зберегти її таємниці, щоб потішити своє его і справити враження на своїх друзів", - додала вона.

Захист Тейшейри просив дати йому 11 років ув'язнення, оскільки той має розлади аутичного спектру й був соціально ізольований протягом життя. Тому він не хотів завдати шкоди США, а лише інформувати інтернет-друзів про події у світі.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня 2023 року.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Як повідомляли американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.

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