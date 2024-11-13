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Розпочинаються випробування нових зразків військової зимової шапки, спеціального та маскувального костюмів, - Міноборони

Зимовий одяг для військових

У Міноборони України оголосили про початок проведення військових (дослідних) випробувань нових зразків трьох предметів речового майна для забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про такі предмети одягу:

  • костюм маскувальний (Тип 2);
  • шапку зимову;
  • костюм спеціальний зимовий.

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"Наше завдання – забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні. Запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього процесу", – закликав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначається, що технічні описи для дослідних партій цих предметів розробило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.

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У Міноборони зазначили, що випробування мають на меті оцінити нові зразки військового спорядження та їхню відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ. Також міністерство закликає всіх зацікавлених виробників та постачальників долучитися до процесу випробувань нових зразків військового спорядження, що сприятиме покращенню забезпечення ЗСУ.

Автор: 

Міноборони (7329) одяг (198) військовослужбовці (4723)


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Топ коментарі
+7
3 рік.. 3 зима..лише починаються випробування
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13.11.2024 12:02
+6
Куди вони спішать? Ще ж навіть зима не почалась!
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13.11.2024 12:20
+5
не п*ть - робіть
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13.11.2024 11:58
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не п*ть - робіть
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13.11.2024 11:58 Відповісти
3 рік.. 3 зима..лише починаються випробування
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13.11.2024 12:02 Відповісти
Куди вони спішать? Ще ж навіть зима не почалась!
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13.11.2024 12:20 Відповісти
Потужно. Дуже потожно. Це замість балістичних ракет, я так розумію.
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13.11.2024 12:26 Відповісти
Потужно , на третьемо году войны начали испытывать ШАПКУ ! Пока до обуви дойдёт, лет десь пройдёт.
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13.11.2024 12:29 Відповісти
Тепер лише залишиться закидати москальню шапками, і перемога за нами....
Можу припустити що ці шапки зроблені з матеріалів, для захисту операторів переносних РЕБів.....
По іншому, мені важко уявити для чого це робиться....
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13.11.2024 13:40 Відповісти
Все МО одягнути в оті обновки і вивезти на ''0" - нехай випробовують. Хоч якась буде користь від тих зелених дармоїдів!
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13.11.2024 12:31 Відповісти
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13.11.2024 12:48 Відповісти
Все одно на складах нічого немає, особливо за розміром і всі купують у військторгах
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13.11.2024 12:50 Відповісти
шапку будут тестировать стефанчук и 95 квартал
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13.11.2024 13:14 Відповісти
Наш ответ на кацапскую шапочку из фольги!
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13.11.2024 13:34 Відповісти
 
 