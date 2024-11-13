Розпочинаються випробування нових зразків військової зимової шапки, спеціального та маскувального костюмів, - Міноборони

У Міноборони України оголосили про початок проведення військових (дослідних) випробувань нових зразків трьох предметів речового майна для забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про такі предмети одягу:

костюм маскувальний (Тип 2);

шапку зимову;

костюм спеціальний зимовий.

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"Наше завдання – забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні. Запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього процесу", – закликав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначається, що технічні описи для дослідних партій цих предметів розробило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.

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У Міноборони зазначили, що випробування мають на меті оцінити нові зразки військового спорядження та їхню відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ. Також міністерство закликає всіх зацікавлених виробників та постачальників долучитися до процесу випробувань нових зразків військового спорядження, що сприятиме покращенню забезпечення ЗСУ.