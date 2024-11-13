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Щонайменше 12 "Шахедів" залетіли вночі на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Захід шахедів у Білорусь

Цієї ночі, 13 листопада, під час обстрілу окупантами України до Білорусі залетіли щонайменше 12 "Шахедів".

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України. Дрони залітали на Брагін, Гомель та Речицю, і неодноразово проходили через "білоруський коридор"", - йдеться в повідомленні.

Захід Шахедів до Білорусі 13 листопада

Також читайте: Вночі на територію Білорусі залетіли 10 "Шахедів", - "Беларускі Гаюн"

Так, перший захід був о 22:09 у районі Брагіна і далі вихід назад на Чернігівщину із повторним заходом уже в "коридор", і далі на Київщину. Зазначається, що за ніч "Шахеди" заходили о 23:14, 02:58, 03:35, 04:49, 05:05, 05:40, 06:10, 06:58, 07:10, 07:59 та 08:10.

Також о 07:10 дрон був помічений на північ від Речиці, він рухався курсом на Світлогорськ/Бобруйськ. Тобто він був за 70 км від кордону. Далі він зробив коло і вилетів на Київське водосховище, сумарно пролетівши над Білоруссю близько 200 км.

Читайте: У Білорусі вночі працювала ППО: залетіли щонайменше 10 "шахедів", - Беларускі Гаюн

"Беларускі Гаюн" зазначає, що за ніч щонайменше 2 дрони було втрачено в Білорусі, що підтверджують і Повітряні сили ЗСУ.

Варто зауважити, що це була вже четверта ніч поспіль, коли до Білорусі масовано залітали "Шахеди" окупантів, і вперше за ці дні Білорусь піднімала авіацію. Винищувач із Барановичів злетів близько 07:40 ранку та повернувся на базу о 08:45.

Автор: 

Білорусь (7925) Шахед (957)


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13.11.2024 15:38 Відповісти
бажаю, щоб всі вони саме туди й летіли...
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13.11.2024 16:05 Відповісти
Мабуть від такої кількості шахедів , *********** в штанці націдив
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13.11.2024 16:13 Відповісти
бацьку дрочать... З 4-х сторін. Він і карту покаже на туалетному папері.
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13.11.2024 16:45 Відповісти
Да запустите под этот шумок пару захваченных москальских шахедов по МПЗ усатого таракана. Вот будет смеху!!!
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13.11.2024 19:55 Відповісти
 
 