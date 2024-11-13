Пентагон про "мирний план" Трампа створити буферну зону в Україні: "Не спекулюватимемо"

У Міністерстві оборони США відмовилися коментувати можливі наміри у "мирному плані" новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону там, де нині простягається фронт в Україні.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації", - зазначив він, нагадавши попередні заяви очільника Пентагону Ллойда Остіна про те, що Україна має значення, і що безпека нашої країни важлива для Заходу.

Райдер наголосив, що завдання США зараз - зосередитися на військовій підтримці України та на поточній ситуації на полі бою.

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Він додав, що США планують і далі підтримувати тісну комунікацію зі своїми союзниками та партнерами щодо російсько-української війни.

"Зараз і надалі ми будемо зосереджені на поставленому завданні - допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотеку", - резюмував Райдер.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що у рамках нового "мирного плану" Дональда Трампа британські та європейські війська можуть бути відправлені в Україну для розміщення на 800-мильній (1200-кілометровій) буферній зоні між російською та українською арміями.

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