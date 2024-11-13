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Новини Війна
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Пентагон про "мирний план" Трампа створити буферну зону в Україні: "Не спекулюватимемо"

Пентагон прокоментував мирний план Дональда Трампа про створення буферної зони між Україною та РФ

У Міністерстві оборони США відмовилися коментувати можливі наміри у "мирному плані" новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону там, де нині простягається фронт в Україні. 

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації", - зазначив він, нагадавши попередні заяви очільника Пентагону Ллойда Остіна про те, що Україна має значення, і що безпека нашої країни важлива для Заходу.

Райдер наголосив, що  завдання США зараз - зосередитися на військовій підтримці України та на поточній ситуації на полі бою.

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Він додав, що США планують і далі підтримувати тісну комунікацію зі своїми союзниками та партнерами щодо російсько-української війни.

"Зараз і надалі ми будемо зосереджені на поставленому завданні - допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотеку", - резюмував Райдер.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що у рамках нового "мирного плану" Дональда Трампа британські та європейські війська можуть бути відправлені в Україну для розміщення на 800-мильній (1200-кілометровій) буферній зоні між російською та українською арміями.

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Автор: 

Пентагон (1417) США (22614) Трамп Дональд (5536)


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А за втачені території пентагон заплатить? Гаранти дідькові!
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13.11.2024 16:03 Відповісти
Потужний Янєлох Боневтікович заплатить, який казав, що гаранти йому інвест клімат руйнують попередженнями про вторгнення.
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13.11.2024 16:06 Відповісти
Трамп забув лише про одне - запитати британців та європейців, чи готові вони відправити війська в "буферну зону"? На 1200км. їх треба до біса. Але Донні це не хвилює.
А що має хвилювати нас, чи не виявиться, що європейськими військами стануть угорці, серби та ще якась проросійська сволота. Або взагалі - *********. Мало нам ОБСЄ, котре складаючись масово з росіян роками інспектували лише ресторани, готелі та повій на окупованих територіях?
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13.11.2024 16:05 Відповісти
Вважаю цей "план" утопією, тому обговорювати це, взагалі немає сенсу.
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13.11.2024 16:20 Відповісти
Не думаю, що мадярів і сербів вистачить, а ********* не канають, бо вони з кацапами один народ і союзна держава. Мабуть, запросять північнокорейців і хунти з малі і хто ще там кацапські клієнти з людожерів.
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13.11.2024 17:42 Відповісти
....іншими словами - зливаємо країну , бо забруднили памперси..... і торгуємо нафтою........
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13.11.2024 18:38 Відповісти
 
 