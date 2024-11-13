Європейські союзники України дедалі частіше підтримують ідею переговорів про "землю в обмін на мир", - WP

Партнери України у європейських країнах все частіше схиляються до думки, що війна завершиться лише шляхом переговорів між Києвом і Москвою. На Заході вважають, що Україна нібито може поступитися окупованими РФ територіями в обмін на гарантії безпеки.

Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на слова десятьох колишніх і чинних дипломатів країн ЄС і НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обговорення теми переговорів набуло ще "більшої актуальності" після перемоги на виборах у США Дональда Трампа, який заявив, що швидко закінчить війну, не уточнивши, як саме, і дав зрозуміти, що може підтримати угоду, яка залишить частину захоплених територій України під контролем Росії.

Також у Європі дискусії "за зачиненими дверима" також підживлюються похмурою ситуацією на полі бою, де українські війська тримають оборону, і побоюваннями щодо зменшення фінансування з боку США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нав’язування нейтралітету не є рішенням для України у війні. Я проти її "фінляндизації", - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Принцип "земля в обмін на мир"

За словами співрозмовників видання, попри заяви про незмінну підтримку, деякі союзники України все частіше шукають можливості для початку переговорів між Києвом і Москвою, хоча точні умови таких угод поки що незрозумілі.

"Європейські та НАТОвські чиновники визнають, що розмови про територіальні поступки вже не викликають стільки здивування, як раніше, і дипломати формулюють їх не як "земля в обмін на мир", а радше як "земля в обмін на безпеку України", - пишуть журналісти.

Читайте також: Трамп незабаром призначить спецпредставника для перемовин щодо припинення війни в Україні, - ЗМІ

"Я думаю, що всі більш-менш дійшли цього висновку, але важко говорити про це публічно, тому що це було б способом сказати, що ми збираємося винагороджувати агресію", - заявив колишній посол Франції у Вашингтоні Жерар Аро.

За словами неназваного західного чиновника, такий варіант більше не розглядають як крайній захід.

Проте, як зазначає WP, наразі незрозуміло, якою саме буде угода, оскільки дипломати розглядають різні "мирні плани", що з’явилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Україні потрібні "важелі впливу"

Зазначається, що Росія контролює приблизно пʼяту частину України, зокрема Донецьку область та окупований Крим. Якщо лінію фронту заморозять або визначать нове розмежування, це означатиме, що Україна втратить цю частину своєї території.

За словами джерел видання, європейські лідери не знають "як команда Трампа захоче грати". Хоча вони сподіваються, що нова адміністрація президента США змусить Росію сісти за стіл переговорів, існують побоювання, що вона може поставити Україну в складне становище, припинивши фінансову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу буде важко змусити Зеленського та Путіна піти на "мирну угоду", - The Times

Європейські політики кажуть, що вони повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона мала важелі впливу, якщо переговори все ж розпочнуться. Вони також хочуть уникнути ситуації, коли нова адміністрація Трампа наполягатиме на укладенні угоди.

Боротьба за підтримку України під час президенства Трампа

Дипломат ЄС сказав виданню, що ідея мирного врегулювання через переговори поступово набирає популярності, хоча більшість обговорень відбуваються за лаштунками. Він додав, що на цих переговорах ніхто не казав: "Ми повинні відмовитися від Донбасу".

"Європейські країни збільшили витрати на оборону та фінансування України, намагаючись переконати Трампа не змінювати свою політику. Їм доведеться вести складну боротьбу за підтримку України на довгострокову перспективу, враховуючи слабку економіку та політичну нестабільність у таких країнах, як Франція та Німеччина", - пише WP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи про Крим: Це не позиція президента, - Reuters

Водночас журналісти зазначають, що врегулювання війни наразі залишається недосяжним, оскільки Росія не відмовилася від своїх вимог, а політика Трампа щодо України поки незрозуміла.

Також немає єдиного погляду на те, які гарантії безпеки можуть бути прийнятними для України, а серед європейських лідерів існують "50 відтінків сірого" щодо того, як мають проходити переговори.

Європейські політики не можуть дійти згоди щодо гарантій безпеки для України, а ключові союзники, зокрема США та Німеччина, відмовляються запрошувати Україну до НАТО.

Водночас Кремль вимагає повної капітуляції України та дотримання нейтралітету, заявляючи, що без цього неможливі добросусідські відносини з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я збираюся поговорити з Путіним, коли для цього настане відповідний час, - Шольц

Крім того, перед початком будь-яких переговорів Росія хоче повернути собі всю Курську область, де українські війська захопили землі під час операції влітку, щоб утримати російську територію поза столом переговорів.

Офіційна позиція Києва щодо перемоги полягає в тому, що для цього російські війська повинні покинути всю територію України.

"Ми не проти переговорів, але важливий момент, важелі впливу, які має Україна, і те, що вона отримає натомість", - додав один із неназваних дипломатів видання.