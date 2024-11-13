УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9436 відвідувачів онлайн
Новини
5 409 89

Європейські союзники України дедалі частіше підтримують ідею переговорів про "землю в обмін на мир", - WP

Європейські союзники України дедалі частіше підтримують ідею переговорів про

Партнери України у європейських країнах все частіше схиляються до думки, що війна завершиться лише шляхом переговорів між Києвом і Москвою. На Заході вважають, що Україна нібито може поступитися окупованими РФ територіями в обмін на гарантії безпеки.

Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на слова десятьох колишніх і чинних дипломатів країн ЄС і НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обговорення теми переговорів набуло ще "більшої актуальності" після перемоги на виборах у США Дональда Трампа, який заявив, що швидко закінчить війну, не уточнивши, як саме, і дав зрозуміти, що може підтримати угоду, яка залишить частину захоплених територій України під контролем Росії.

Також у Європі дискусії "за зачиненими дверима" також підживлюються похмурою ситуацією на полі бою, де українські війська тримають оборону, і побоюваннями щодо зменшення фінансування з боку США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нав’язування нейтралітету не є рішенням для України у війні. Я проти її "фінляндизації", - глава МЗС Фінляндії Валтонен 

Принцип "земля в обмін на мир"

За словами співрозмовників видання, попри заяви про незмінну підтримку, деякі союзники України все частіше шукають можливості для початку переговорів між Києвом і Москвою, хоча точні умови таких угод поки що незрозумілі.

"Європейські та НАТОвські чиновники визнають, що розмови про територіальні поступки вже не викликають стільки здивування, як раніше, і дипломати формулюють їх не як "земля в обмін на мир", а радше як "земля в обмін на безпеку України", - пишуть журналісти. 

Читайте також: Трамп незабаром призначить спецпредставника для перемовин щодо припинення війни в Україні, - ЗМІ

"Я думаю, що всі більш-менш дійшли цього висновку, але важко говорити про це публічно, тому що це було б способом сказати, що ми збираємося винагороджувати агресію", - заявив колишній посол Франції у Вашингтоні Жерар Аро.

За словами неназваного західного чиновника, такий варіант більше не розглядають як крайній захід.

Проте, як зазначає WP, наразі незрозуміло, якою саме буде угода, оскільки дипломати розглядають різні "мирні плани", що з’явилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Україні потрібні "важелі впливу"

Зазначається, що Росія контролює приблизно пʼяту частину України, зокрема Донецьку область та окупований Крим. Якщо лінію фронту заморозять або визначать нове розмежування, це означатиме, що Україна втратить цю частину своєї території.

За словами джерел видання, європейські лідери не знають "як команда Трампа захоче грати". Хоча вони сподіваються, що нова адміністрація президента США змусить Росію сісти за стіл переговорів, існують побоювання, що вона може поставити Україну в складне становище, припинивши фінансову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу буде важко змусити Зеленського та Путіна піти на "мирну угоду", - The Times

Європейські політики кажуть, що вони повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона мала важелі впливу, якщо переговори все ж розпочнуться. Вони також хочуть уникнути ситуації, коли нова адміністрація Трампа наполягатиме на укладенні угоди.

Боротьба за підтримку України під час президенства Трампа

Дипломат ЄС сказав виданню, що ідея мирного врегулювання через переговори поступово набирає популярності, хоча більшість обговорень відбуваються за лаштунками. Він додав, що на цих переговорах ніхто не казав: "Ми повинні відмовитися від Донбасу".

"Європейські країни збільшили витрати на оборону та фінансування України, намагаючись переконати Трампа не змінювати свою політику. Їм доведеться вести складну боротьбу за підтримку України на довгострокову перспективу, враховуючи слабку економіку та політичну нестабільність у таких країнах, як Франція та Німеччина", - пише WP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи про Крим: Це не позиція президента, - Reuters

Водночас журналісти зазначають, що врегулювання війни наразі залишається недосяжним, оскільки Росія не відмовилася від своїх вимог, а політика Трампа щодо України поки незрозуміла.

Також немає єдиного погляду на те, які гарантії безпеки можуть бути прийнятними для України, а серед європейських лідерів існують "50 відтінків сірого" щодо того, як мають проходити переговори.

Європейські політики не можуть дійти згоди щодо гарантій безпеки для України, а ключові союзники, зокрема США та Німеччина, відмовляються запрошувати Україну до НАТО.

Водночас Кремль вимагає повної капітуляції України та дотримання нейтралітету, заявляючи, що без цього неможливі добросусідські відносини з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я збираюся поговорити з Путіним, коли для цього настане відповідний час, - Шольц

Крім того, перед початком будь-яких переговорів Росія хоче повернути собі всю Курську область, де українські війська захопили землі під час операції влітку, щоб утримати російську територію поза столом переговорів.

Офіційна позиція Києва щодо перемоги полягає в тому, що для цього російські війська повинні покинути всю територію України.

"Ми не проти переговорів, але важливий момент, важелі впливу, які має Україна, і те, що вона отримає натомість", - додав один із неназваних дипломатів видання.

Автор: 

перемовини (2858) США (22614) Трамп Дональд (5536) переговори з Росією (1066)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Відкрите пісьмо Трампу, - "Міняю Крим на Аляску. Ванкувер нє прєдлагать. Бо це вже Канада".

показати весь коментар
13.11.2024 22:06
+12
© Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, обирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу
[Уінстон Черчилль]
показати весь коментар
13.11.2024 22:24
+11
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
показати весь коментар
13.11.2024 22:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ок. + повернення ядерки.
показати весь коментар
13.11.2024 21:56 Відповісти
Відкрите пісьмо Трампу, - "Міняю Крим на Аляску. Ванкувер нє прєдлагать. Бо це вже Канада".

показати весь коментар
13.11.2024 22:06 Відповісти
Аляску американці офіційно купили. Навіщо взагалі про неї згадувати?
показати весь коментар
13.11.2024 22:19 Відповісти
А Украина получила свою территорию официально после распада СССР и что дальше?
показати весь коментар
13.11.2024 23:11 Відповісти
Нічого. Я і кажу - приклад зовсім не логічний. Аляска не окупована, ніхто претензій по її приналежності не пред'являє, чукчів з ескімосами ніхто одним народом не називає.
показати весь коментар
13.11.2024 23:31 Відповісти
А если они вдруг появятся, эти претензии, то их будет достаточно, чтобы претендовать на эти территории? Иметь право на это? На агрессию, оккупацию? Поясните тогда уж свою логику.
показати весь коментар
13.11.2024 23:54 Відповісти
Ні. Недостатньо.
показати весь коментар
13.11.2024 23:57 Відповісти
Краткость - сестра таланта.
показати весь коментар
14.11.2024 00:10 Відповісти
Поясняю: если кацап высадится на Аляске, американские военослужащие массово напялят на себя руснявые погоны и присягнут козлостану, то да, Аляску придется отдать сроисе.
показати весь коментар
14.11.2024 00:21 Відповісти
Что за бред? С чего вдруг? Где вас такой логике учили? И праву международному. В мaцкве?
показати весь коментар
14.11.2024 00:25 Відповісти
Присягнувшие оккупантам - коллаборационисты и сепаратисты, со всеми вытекающими.
показати весь коментар
14.11.2024 00:28 Відповісти
Бред смотрит на вас из зеркала. Международное право, к сожалению, работает только у тех, кто может его силой поддерживать. Украина в 14м году не смогла - лишилась Крыма. Не сможет остановить козломордых в Донецкой области - потеряет Донбасс.
показати весь коментар
14.11.2024 00:32 Відповісти
Понятно. У вас чисто кaцапская логика. Имеет значение только "право сильного". Может у дикарей кaцапов такое представление (средневековое) о международном праве, а вот у остального мира - это не так. И Крым, как и остальные территории - это Украина.
показати весь коментар
14.11.2024 09:30 Відповісти
данунафиг! там ХОЛОДНО!
показати весь коментар
14.11.2024 12:15 Відповісти
Земля в обмін на повернення Ядерного статусу і ЯЗ для України...мабуть цих партнерів це теж не здивує
показати весь коментар
13.11.2024 22:00 Відповісти
А що дасть ядерна зброя? Пакистан та Індія ядерні, і що?
показати весь коментар
13.11.2024 22:22 Відповісти
Те що по Ісламабаду і Делі крилаті ракети летіли невідомо коли, а по неядерному Києву сьогодні.
показати весь коментар
13.11.2024 22:41 Відповісти
Для Делі та Ісламабаду нічого не змінилося. Не зміниться і для Києва і Москви.
показати весь коментар
13.11.2024 22:50 Відповісти
Для любой страны, обладающей ядерным оружием, меняется многое. Потому что любой, кто захочет на такую страну напасть, будет очень много и долго думать.
показати весь коментар
13.11.2024 23:49 Відповісти
Ядерное оружие - это оружие сдерживания. Это фактор, влияющий на принятие решений. В первую очередь в логове врагов Украины - в мацкве.
показати весь коментар
13.11.2024 23:14 Відповісти
У Москви є ядерна зброя. Як це впливає на рішення в Києві? Ніяк. Чому зворотний варіант буде іншим?
показати весь коментар
13.11.2024 23:26 Відповісти
Зато это влияет на решения в Вашингтоне, Берлине, Лондоне, которые никак не решаются разрешить дальнобойные удары по рaшке. И даже не хотят сбивать дроны. А значит ядерное оружие москвы влияет не в пользу Украины.
показати весь коментар
13.11.2024 23:47 Відповісти
Я про це і кажу. рф ні в кого дозволу не питає. Значить ядерна зброя Києва нічого не змінить.
показати весь коментар
13.11.2024 23:55 Відповісти
То есть наличие ядерного оружия у стран НАТО никак не повлияет на решение путина напасть на НАТО, правильно я понимаю вашу логику? Да, как насчет нерешительности стран НАТО, боязни эскалации в противостоянии с ядерной рф?
показати весь коментар
14.11.2024 00:02 Відповісти
Я не про НАТО кажу, а про війну України з рф. У цій війні для України ядерна зброя нічого не змінить.
показати весь коментар
14.11.2024 00:23 Відповісти
Вы не объяснили почему. Не привели аргументов. Не ответили на мои. Значит возразить вам нечем.
показати весь коментар
14.11.2024 00:30 Відповісти
Ви не пояснили як ядерна зброя допоможе Україні (не Берліну чи НАТО) у цій конкретній війні. Значить заперечити вам нічим.
показати весь коментар
14.11.2024 00:40 Відповісти
ви імітуєте недоумство чи дійсно не розумієте?
показати весь коментар
14.11.2024 01:21 Відповісти
Воно-кацапський бот. Сіє зневіру і паніку тут давно.
показати весь коментар
14.11.2024 02:25 Відповісти
Припустимо ви змінили Зеленського і у вас з'явилася ядерна зброя. Ваші дії?
показати весь коментар
14.11.2024 07:28 Відповісти
подвою її. А потім потрою.
показати весь коментар
14.11.2024 23:59 Відповісти
Не вийде. Гроші скінчилися...
показати весь коментар
15.11.2024 00:49 Відповісти
Объясните тогда, зачем вообще нужно ядерное оружие, если оно ни на что не влияет? Почему все кто им обладают наращивают количество боеголовок? И очень не хотят, чтобы ядерное оружие появилось еще у кого-нибудь.
показати весь коментар
14.11.2024 09:34 Відповісти
Я ж не проти ядерної зброї. Штука корисна. Але на цю конкретну війну воно ніяк не вплине.
показати весь коментар
14.11.2024 09:43 Відповісти
Конечно же повлияет. В случае ядерного удара со стороны рф Украина будет иметь возможность ответить. И в рф будут это понимать. Во всём мире это понимают. Поэтому стараются либо обладать ЯО, либо вступать в союзы государств, обладающих ЯО.
показати весь коментар
14.11.2024 10:21 Відповісти
Зараз Україні нічим відповісти, але рф ядерну зброю не застосовує. Так що нічого не зміниться.
показати весь коментар
14.11.2024 10:37 Відповісти
Не применяет, но Украине не дают много оружия и не разрешают бить далеко вглубь рф, избегая "эскалации" из-за обладания рф яо. Потому что в критической ситуации рф вполне может его применить. Читали новую доктрину *****-путина? Так влияет ЯО или нет?
показати весь коментар
14.11.2024 10:51 Відповісти
Не потрібно змінювати питання. Отримання Україною ядерної зброї не вплине на хід війни.
показати весь коментар
14.11.2024 12:53 Відповісти
Понятно. То есть обладание рф ядерным оружием имеет влияние и значение. А обладание ЯО Украиной - не имеет и не будет иметь. С тобой всё ясно, kpeмлебот. Твоя задача - внушать всем, что ЯО Украине не нужно, ни на что не повлияет и т.д. Остальные комменты по другим темам тоже подтверждают твою ботосущность.
показати весь коментар
14.11.2024 13:19 Відповісти
Припустимо ви змінили Зеленського і у вас з'явилася ядерна зброя. Ваші дії?
показати весь коментар
14.11.2024 14:09 Відповісти
Что значит "ваши действия"? Кто вам сказал, что появление ЯО непременно означает какое-то действие, например атаку этим ЯО по территории рф? С самого начала я писал о том, что ЯО - это прежде всего аргумент и фактор, влияющий на принятие решения. Например в 2025 году Украину принуждают к подписанию "мирного соглашения" без каких-либо серьезных гарантий. А через несколько лет ***** опять решит напасть. Так вот будет ли влиять на это решение наличие или отсутствие у Украины ЯО, количество боеголовок и т.д.? Очевидно - будет.
показати весь коментар
14.11.2024 16:04 Відповісти
Давайте закінчимо з першим питанням. Ви згодні, що поява в України ядерної зброї не вплине на хід війни? Ось цієї війни, а не майбутньої.
показати весь коментар
14.11.2024 17:00 Відповісти
Нет, не согласен. Безусловно повлияет. Полная победа paшkи над Украиной будет фактически невозможна. Угрозы применения ЯО со стороны рф значительно снизят свой эффект. Украина будет более свободна и решительна в применении своих конвенциональных средств ведения войны, в том числе на территории рф.
показати весь коментар
14.11.2024 18:01 Відповісти
Зараз Україна не вільна у застосуванні своїх конвенціональних засобів ведення війни?
показати весь коментар
14.11.2024 19:11 Відповісти
Конечно нет. Всегда есть риск при определенных условиях ядерного удара со стороны рф. И Украина будет это учитывать и ее союзники уже это учитывают. При таком раскладе Украине нечем будет ответить. Наличие ЯО даёт бОльшую свободу действий и автоматически рисует красные линии для врага.
показати весь коментар
14.11.2024 20:36 Відповісти
Конечно нет. Всегда есть риск при определенных условиях ядерного удара со стороны рф.

Наприклад?
показати весь коментар
14.11.2024 20:39 Відповісти
Доктрину *********** читали от 25.09.2024?
показати весь коментар
14.11.2024 20:46 Відповісти
Яку ціль ЗСУ не можуть атакувати, бо у відповідь піде ядерний удар?
показати весь коментар
14.11.2024 20:49 Відповісти
Ну что же вы тугая такая? Причем здесь конкретная цель? Это может быть набор целей. Это может быть общая ситуация (не в пользу рф разумеется)., складывающаяся на фронте. Например ВСУ удастся критически уменьшить авиапарк рашки, перейти в контрнаступление и т.д. Только один человек в рф будет определять, созрели условия для удара или нет. Недавно проходила информация, что ********** вполне собирался нанести тактический ядерный удар в 2022, когда Украине удавалось освобождать свои территории (в Херсонской, Харьковской областях). Но подействовали угрозы из Вашингтона. Что будет в будущем, какие и когда будут приниматься решения, при каких условиях, этого не знает никто.
показати весь коментар
14.11.2024 21:30 Відповісти
Это может быть общая ситуация (не в пользу рф разумеется)., складывающаяся на фронте. Например ВСУ удастся критически уменьшить авиапарк рашки, перейти в контрнаступление и т.д.

Тобто (перебільшую) ЗСУ штурмують Москву і путлер завдає ядерного удару. А якщо в України буде ядерна зброя, то він побоїться це зробити?
показати весь коментар
14.11.2024 23:24 Відповісти
Якби у нас була ядерна зброя на нас би не напала русня. Ядерна зброя стримує інші країни не даючи прийняти активну участь у війні.
показати весь коментар
14.11.2024 11:52 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2024 22:00 Відповісти
а хто буде гарантом і що буде в випадку наступного нападу кацапів ? пекельні санкції вже були .
показати весь коментар
13.11.2024 22:00 Відповісти
Ничего зря не делается. А если делается зря, значит мы чего то не замечаем.
В нужное, им, время покажут два десятка договоров о взаимной безопасности. Которые подписывал клоун.
показати весь коментар
13.11.2024 22:58 Відповісти
повісьте ці договори на той самий цвях де висить меморандум . він нам дуже допоміг .
показати весь коментар
13.11.2024 23:29 Відповісти
Да, хоть использовать по назначению. Других не будет. Может быть Трамп даст личную гарантию. Но ведь и Джонсонюк обещал жениться, когда отговаривал от переговоров в Стамбуле.
показати весь коментар
13.11.2024 23:34 Відповісти
Два вови не договороспроможні
показати весь коментар
13.11.2024 22:00 Відповісти
Меркелізація і шольцолізація всієї Європи.
показати весь коментар
13.11.2024 22:03 Відповісти
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
показати весь коментар
13.11.2024 22:09 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2024 23:03 Відповісти
История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков» Установленный источник.В. О. Ключевский
показати весь коментар
13.11.2024 23:40 Відповісти
До Ключевського подібну фразу казав Гегель.
показати весь коментар
14.11.2024 00:00 Відповісти
У методичках кацапських ботів-Ключевський.
показати весь коментар
14.11.2024 02:30 Відповісти
і взагалі не домовлятись ..просто сказати - ми повертаємо собі ядерну зброю і всі сили кинути на це ..
показати весь коментар
13.11.2024 22:11 Відповісти
Неа. Треба домовлятися. Кроме ядерной зброї потрібні гроші на её содержание.
"Хочешь разорить маленькую страну, подари ей броненосец" якобы Черчиль. (вариант белый слон)
Или новый налог +10% от доходов на развитие ядерного оружия.
показати весь коментар
13.11.2024 23:04 Відповісти
Союзники, в т.ч. і європейські надзюрили на будапештський меморандум. Може союзники задля миру поступляться своїми територіями?! Маючи таких друзів і ворогів не потрібно.......
показати весь коментар
13.11.2024 22:11 Відповісти
© Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, обирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу
[Уінстон Черчилль]
показати весь коментар
13.11.2024 22:24 Відповісти
Вінстон, а не уінстон.
показати весь коментар
14.11.2024 10:48 Відповісти
Ганьбу мудрий нарід наобирав у 2019, все що маємо зараз це логічні жахливі наслідки обраної тоді па пріколу ЗЕленої ганьби. В 2019 до влади прийшла команда ліквідаторів української державності. Спочатку вони намагалися повернути Україну під російський вплив політичним шляхом формулами Штайнмаєра, зазиранням ***** в очко. А коли це не вийшло включили план Б, нафаршували всю вертикаль влади агентами кремля, зупинили нашу оборонку та влаштували "шашличкі" 24.02.2022. І тепер ***** отримав все те, що мріяв отримати політичним шляхом в 2019-2020 роках, якби тоді слугам кремля вдалося провести вибори в ЛуганДонє після підписання формули Штайнмаєра.
показати весь коментар
14.11.2024 11:44 Відповісти
Лінія розмежування на Донбасі вже була,тепер буде по теперішній лінії фронту,потім по Дніпру,а остання вже буде по Тисі!
Дуже гарний план в обмін на гарантії безпеки ...Росії?
показати весь коментар
13.11.2024 22:33 Відповісти
Ці неназвані західні чиновники є плодом фантазії кацапських агентів,перед якими стоїть задача впроваджувати в суспільство думки про можливість винагороди агресора за рахунок захоплених територій.
Але хер вам!
показати весь коментар
13.11.2024 22:40 Відповісти
Пора називати призвища тих говорунів . Занадто багато поставлено на карту, щоб користуватись методом ОДНА БАБА СКАЗАЛА.
показати весь коментар
13.11.2024 22:46 Відповісти
Земля в обмен на мир, не будет ни земли, ни мира.
показати весь коментар
13.11.2024 22:50 Відповісти
Нам и тут наср налажено.
Зачем упирались с 22-го, чтобы сейчас опять вернуться к переговорам?
Да, да. Знаю. "Мало ли что вам Джонсон обещал"
показати весь коментар
13.11.2024 23:07 Відповісти
Трамп просто, як і Байден з Саллі, буде созерцать. А після 20 січня скаже Бубону - ну хто ви такі, щоб за вас вписуватись, ратифікуйте стамбульський договорняк і не морочіть голову. На це йому вистачить не 24 години а 15 хвилин.
показати весь коментар
13.11.2024 23:18 Відповісти
Це як - 603700 кв км в обмін на мир?
показати весь коментар
13.11.2024 23:58 Відповісти
Безымяные "бывшие и действующие" дипломаты. Ну то есть может быть это сказал бывший третий секретарь посольства Венгрии в Индонезии. Или нынешний атташе по культуре посольства Словакии на сраисе. В то время, как все , от Шольца до Мелони и от Калас до Дуды говорят, что мир должен быть справедливым, таким как его видит Украина. Но говнометы в комментариях уже заявили зраду, как обычно.
показати весь коментар
14.11.2024 00:29 Відповісти
А вони сказали які саме землі своїх країн запропонують пітуну?
Острів Корсику? Місто Мюнхен? Може Валенсію чи Мілан?
показати весь коментар
14.11.2024 01:29 Відповісти
Та вже міняли Крим на мир потім ОРДЛО на мир і шо помогло?Нічого цих мизамирних дятлів історія не вчить.Якщо ще Європа почне підгавкувати Трампу з його миром то вже нічого не лишається крім відновлення ядерної зброї і перетворення українських АЕС на воєнні фортеці.
показати весь коментар
14.11.2024 02:49 Відповісти
"уступить оккупированные РФ территории"
"что Россия контролирует примерно пятую часть Украины...Если линию фронта заморозят или определят новое разграничение, это будет означать, что Украина потеряет эту часть своей территории."

А вообще питон сможет переварить сожранное? Населенные пункты разрушены(ими же), земля в минах и снарядах. Такое впечатление, что там для показухи будет построено несколько домов в нескольких локациях и на этом все, остальные территории будут заброшены. Ни развивать, ни даже разминировать на фоне умирающей экономики и демографической деградации у них не будет возможности. Нахапать побольше, а что дальше с этим делать - вот это по-руzzки. Ну пусть подавятся.
показати весь коментар
14.11.2024 06:01 Відповісти
для цього придумали ще при екетерині ПОТЬОМКІНСЬКИ ДЕРЕВНІ.
показати весь коментар
14.11.2024 13:22 Відповісти
Чому не думають, що треба московію до чогось примусити?
показати весь коментар
14.11.2024 07:50 Відповісти
Ідея хороша, тільки як вони збираються гарантувати мир якщо сцять прийняти нас у НАТО? Я крім НАТО більше дієвих механізмів не бачу.
показати весь коментар
14.11.2024 11:25 Відповісти
Территории в обмен на ЧТО?
показати весь коментар
14.11.2024 11:35 Відповісти
Тупість цих "довбоєвропейців" дивує. Це мабуть тому ,що в них є країни які по три штуки вільно розмістяться в будь-якій області України. Пора зрозуміти що пуйла не цікавлять території ,йому потрібно щоб Україна перестала існувати як держава.
показати весь коментар
14.11.2024 11:36 Відповісти
Полнейший провал внешней политики... А что можно было ожидать,когда зеленый клиент в спортивках и кедах за помощью приезжает? В Украине все настолько хорошо, что и помошь не нужна. Вон ихний зеледент скоро в домашнем халате прибудет и заявит "Пачиму мы не в НАТЕ??
показати весь коментар
14.11.2024 13:14 Відповісти
єдиний юзер, який зазначив основну причину згоди окремих "дипломатів" Європи віддати касапам окуповані території України.

Сергію! Я би ще нагадав в низці причин голосування 2019-го року...
показати весь коментар
14.11.2024 14:33 Відповісти
Ну что поделать если 73% сказали "и так сойдет", а теперь хоронят своих детей. Просто нет слов этому феномену. Психологи в будущем это объяснят, а война уже сдесь и сейчас, к сожалению. Выбрав себе в Верховные Главнокомандующие предателей еще ни одна страна не победила в войне. Да и историческихх примеров нет. Мы, *****, первые в таком дебилизме...
показати весь коментар
14.11.2024 18:06 Відповісти
Скіки часу було крику - формула миру зеленского, гаранти безпеки зеленского... і де ті гаранти безпеки - у дупі на чолі з презедентом України зеленским. І вся ця хрінь робилась для одного - розтрощити і так на ладан дихаючу оборону міць України і здатись ху...у. Роблилась і робиться під керівництвом зеленского, звичайно, та йього фсбешних шакалів.
показати весь коментар
14.11.2024 13:50 Відповісти
 
 