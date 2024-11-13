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Новини Війна
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Україна віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не поверненню окупованих РФ територій, - NYT

NYT: Пріоритетом України на переговорах з РФ будуть отримання гарантій безпеки, а не повернення окупованих територій

Новообраний президент США Дональд Трамп може прискорити "графік перемир'я" між Україною та РФ. Київ вважає, що у рамках будь-якого мирного врегулювання гарантії безпеки проти відновлення агресії РФ мають вирішальне значення, ніж відвоювання захоплених територій. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише New York Times із посиланням на слова неназваного українського високопосадовця.

Видання зазначає, що зараз Україна розглядає можливість "прискореного графіка переговорів", на якому наполягає новообраний президент США Дональд Трамп, через що отримання гарантій безпеки має для Києва не менше значення, ніж питання про те, де може пройти лінія припинення вогню.

Два високопосадовці заявили, що захист інтересів України на потенційних переговорах "залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями", а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

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Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі NYT заявив, що якщо переговори й відбудуться, то вони повинні базуватися на гарантіях безпеки.

Водночас він додав, що Україна офіційно не відмовиться від своїх територій, які перебувають під окупацією Росії.

Інший високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, наголосив: "Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання — це гарантії безпеки".

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Водночас високопоставлений український чиновник сказав виданню, що Київ хотів би гарантувати, що будь-яка лінія припинення вогню не зашкодить економічному відновленню країни після війни, наприклад, залишивши промислові райони надто небезпечними для інвестицій.

Ширина демілітаризованої зони також буде ключовим фактором, додав він.

Автор: 

перемовини (2858) Україна (5868) територіальна цілісність (151) гарантія (267)


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Топ коментарі
+25
New York Times із посиланням на слова неназваного українського високопосадовця. Джерело:
Незай називає призвіще цього посадовця- щоб було кого на гиляку вішати
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13.11.2024 23:23
+11
Зермаки свідомо недофінансовують ЗСУ , щоб мати аргументи для перемовин з РФ без повернення окупованих територій.
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13.11.2024 23:24
+10
вмію читати добре. Японія теж не відмовилась від Курил, проте і по сьогодні каци їх їй не повернули. тому вище наведений варіант мирного плану (заморозки війни) буде означати, що з каців знімуть частину санкцій замість того, щоб їх посилювати. на болотах і так вже срака все ближче. Тому адекватний Захід якщо не хоче послати свої війська на допомогу ЗСУ, то принаймні має надати Україні по максимуму зброю. і не потрібно буде ніяких переговорів з кацами. там за рік-два така дупа настане, що їм точно буде вже не до свого "сво". заберуться з України як з Афганістану колись набагато потужніший совок забрався... до того ж, кацапи ніколи не підуть на варіант, що їм частину Донбасу і Крим, а інша територія України йде в НАТО.
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14.11.2024 00:24
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--За правління/ дружбана кремлівського карлика/ Трампуші---всі ці побажання дописувачів--це утопія... Навіть НЕ вступивши у свої президентські права . а його .вірно-піддана челядь щодо України видала нам
орієнтири : --За Крим і Донбас-- забудьте(Їх вже НЕМА..).За відвоювання і НЕ думайте...Вступ до НАТО.як мінімум на 20 років відпадає.../максимум--проголошення під гарантії безпеки. --позаблокового статусу/ Тобто БУДА-ПЕШТ № 2
Думаєте що даремно ЗЕ-засланці зволікали...всіляко тягнули гуму .очікуючи обрання рудо-шелихвіста ? Думаєте .що випадково щоднини -- тихцем --здаються території Донеччини ? Схоже.що ведеться підготовка лінії розмежування з РФ...( Все йде за ЗЕ-планом-перемоги)
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14.11.2024 12:24 Відповісти
Тут повно прихованих пропагандистів включення України до складу росіі.
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14.11.2024 12:59 Відповісти
Да, работают, твари.
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14.11.2024 13:23 Відповісти
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14.11.2024 14:01 Відповісти
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14.11.2024 14:02 Відповісти
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14.11.2024 14:03 Відповісти
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