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Новини
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Команда Трампа готує масштабні звільнення в Пентагоні, - Reuters

пентагон

Перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа складає список військових посадовців, яких збираються звільнити з посад. До цього переліку, ймовірно, увійдуть члени Об'єднаного комітету начальників штабів, який очолював генерал Марк Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише Reuters.

Згідно з інформацією від двох джерел, знайомих із ситуацією, план передбачає звільнення низки військових посадовців, включно з членами Об'єднаного комітету начальників штабів - серед них офіцери, призначені генералом Міллі, колишнім головою цього комітету.

Рішення щодо звільнень є частиною початкових планів нової адміністрації, і вони ще можуть змінитися. Проте вже зараз члени команди Трампа висловлюють готовність до масштабної реорганізації. Вони стверджують, що призначення генерала ВПС Чарльза К’ю Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету, можливо, було пов’язане з питаннями раси, а не компетентністю, що викликало додаткову критику з боку нового керівництва.

На чолі команди оборони Трамп планує призначити Піта Хегсета, військового ветерана і коментатора Fox News. У своїй книзі "Війна проти воїнів" Хегсет наголошував на необхідності "радикальної перебудови" Пентагону. Він підтримує ідею звільнень, стверджуючи, що це зміцнить обороноздатність країни. Хегсет упевнений, що на керівних посадах Пентагону перебуває занадто багато посадовців, призначених Міллі, і це потребує перегляду.

Однак деякі представники військових структур США сумніваються у доцільності таких масштабних звільнень, особливо з огляду на складну геополітичну ситуацію. Масове звільнення високопосадовців може ускладнити оперативність Пентагону в умовах зростаючої загрози війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході.

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Автор: 

Пентагон (1417) Трамп Дональд (5536) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+9
Щєля теж проводив чистку, і плоди цієї чистки ми зараз пожинаємо, так що не 3,14#діть, жядьку
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14.11.2024 09:04
+9
Когось він такими діями нагадує.. (пальцем показувати не буду)
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14.11.2024 09:09
+8
Слухняні салдафони потрібні, а не спеціалісти. Усі диктатори так роблять
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14.11.2024 09:29
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Пролєтаріі всєх штатов- саєдіняйтєсь.
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14.11.2024 07:25 Відповісти
Може герасіма з шойгою призничити..?
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14.11.2024 07:28 Відповісти
Так казали, що він свою шойгу втопив.
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14.11.2024 10:46 Відповісти
Вони стверджують, що призначення генерала ВПС Чарльза К'ю Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету, можливо, було пов'язане з питаннями раси, а не компетентністю

А остіна хіба не за такими ж критеріями призначали? Такий самий "компетентний" як і браун...
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14.11.2024 07:31 Відповісти
Hажаль це допоки ніяк не вплине на м'ясні штурми москалів по всій лінії фронту.
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14.11.2024 07:39 Відповісти
м'ясні штурми це дуже добре - ваньки не безкінечні, набагато гірше продумані і забезпечені штурми
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14.11.2024 07:52 Відповісти
українські аналітики та експерти можуть сісти в калюжу із своєю передвиборчою критикою Трампа,
я вже не кажу про місцеву публіку коментаторів

Трамп проводить масштабну чистку бюрократів - те, чого Україна не спромоглася зробити за 34 роки Незалежності, але українські бюрократи не тільки крадуть, вони ще й зраджують Націю на поталу москалям

отак от, олігарх та ексцентрик виявився Патріотом своєї Нації, а блазень (і приблазнені) так і залишилися блазнями
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14.11.2024 08:20 Відповісти
Я звернув увагу на те, що на ключові посади Трамп назначає людей, які служили у війську, мають військові звання і служили в гарячих точках. Ті люди, які були готові вмерти за наказом своєї країни. Здається народ Америки прокинувся, коли послав на йух гендлярів владою з їх підарастичною "багатобічностю"!
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14.11.2024 08:50 Відповісти
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14.11.2024 09:01 Відповісти
це теж є
але ось вівек рамасвамі навіть збирається ФБР демонтувати
бо deep state служить тільки власним інтересам
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14.11.2024 13:02 Відповісти
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14.11.2024 08:59 Відповісти
Щєля теж проводив чистку, і плоди цієї чистки ми зараз пожинаємо, так що не 3,14#діть, жядьку
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14.11.2024 09:04 Відповісти
Чистки проводять усі! Тут головне щоб той хто поле прополює відрізняв чортополох від жита!
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14.11.2024 09:21 Відповісти
Трумп це робить з широко закритими очима
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14.11.2024 09:29 Відповісти
На чому гадаєте - на кофейній гущі чи поросячих нутрощах?
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14.11.2024 09:33 Відповісти
ви пожинайте свої плоди - а я пожинатиму свої

а потім побачимо, ссинок
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14.11.2024 12:57 Відповісти
Слухняні салдафони потрібні, а не спеціалісти. Усі диктатори так роблять
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14.11.2024 09:29 Відповісти
Эрдоган провел чистку в армии и превратил армию в сусликов.
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14.11.2024 10:35 Відповісти
ми тільки за. Аби нас не сдав.
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15.11.2024 00:48 Відповісти
стосовно його плану для України поки що нічого не ясно

міністром оборони став ведучий Fox News, але ведучі NPR кажуть що в нього татухі як у тамплієрів та хрестоносців, і ярликують його як "християнського націоналіста"

годиться !
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15.11.2024 02:41 Відповісти
ні, там уже у вас є хтось кращий (і вже на посаді), хто сказав що в нато треба прийняти росію, щоб захищала сша від китаю. У вас там з головою все в порядку?
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15.11.2024 15:15 Відповісти
Українські "експерти" ігнорують проізраїльське оточення і сім'ю Трампа. Швидше за все всі ці призначення не мають ніякого відношення до України.
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14.11.2024 08:51 Відповісти
А я ігнорую українськиї "єкспердів"! Бо вони замовчують той фвки, що коли Україна як ласкове телятке сосало у всіх маток і папіків Ізраіль послідовно був головним союзником США на Близькому Сході. Як Польща в Європі, а Тайвань, Японія і Південна Корея в Азії.
Тут все просто:"Хочеш мати друга - будь ним!"
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14.11.2024 09:28 Відповісти
Когось він такими діями нагадує.. (пальцем показувати не буду)
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14.11.2024 09:09 Відповісти
Tromb naverna nanial "specialistov "s bankovoi ......🤭
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14.11.2024 09:23 Відповісти
Повторює за Бубачкою.
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14.11.2024 09:27 Відповісти
починайте класти асфальт по дну Атлантичного океану
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14.11.2024 10:14 Відповісти
Можна і на Алясці, тільки взимку.
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14.11.2024 10:50 Відповісти
Він теж в Оман літав .
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14.11.2024 17:10 Відповісти
 
 