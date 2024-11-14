Команда Трампа готує масштабні звільнення в Пентагоні, - Reuters

Перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа складає список військових посадовців, яких збираються звільнити з посад. До цього переліку, ймовірно, увійдуть члени Об'єднаного комітету начальників штабів, який очолював генерал Марк Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Згідно з інформацією від двох джерел, знайомих із ситуацією, план передбачає звільнення низки військових посадовців, включно з членами Об'єднаного комітету начальників штабів - серед них офіцери, призначені генералом Міллі, колишнім головою цього комітету.

Рішення щодо звільнень є частиною початкових планів нової адміністрації, і вони ще можуть змінитися. Проте вже зараз члени команди Трампа висловлюють готовність до масштабної реорганізації. Вони стверджують, що призначення генерала ВПС Чарльза К’ю Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету, можливо, було пов’язане з питаннями раси, а не компетентністю, що викликало додаткову критику з боку нового керівництва.

На чолі команди оборони Трамп планує призначити Піта Хегсета, військового ветерана і коментатора Fox News. У своїй книзі "Війна проти воїнів" Хегсет наголошував на необхідності "радикальної перебудови" Пентагону. Він підтримує ідею звільнень, стверджуючи, що це зміцнить обороноздатність країни. Хегсет упевнений, що на керівних посадах Пентагону перебуває занадто багато посадовців, призначених Міллі, і це потребує перегляду.

Однак деякі представники військових структур США сумніваються у доцільності таких масштабних звільнень, особливо з огляду на складну геополітичну ситуацію. Масове звільнення високопосадовців може ускладнити оперативність Пентагону в умовах зростаючої загрози війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході.

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