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У Конгресу є шанс ухвалити додаткове фінансування Україні до президентства Трампа, - сенатор США Кейн

Демократ у Сенаті США Тім Кейн

Конгрес США ще може ухвалити додаткове фінансування для України на 2025 рік напередодні переходу до контрольованого республіканцями Палати представників та адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, яка, ймовірно, виступатиме проти збільшення підтримки Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Сенатор Тім Кейн, який є членом Комітету Сенату з міжнародних відносин, заявив, що є "шанс" ухвалити додаткове фінансування для України перед поверненням Трампа.

Однак він попередив, що схвалений Сенатом США пакет, ймовірно, зіткнеться з серйозною перешкодою у Палаті представників, де все більше республіканців виступають проти додаткової допомоги Україні.

Шанс, шанс - я маю на увазі, я не кажу про ймовірність, я кажу про шанс... Наприкінці року тут буде боротьба за всілякі пріоритети, і просто знаючи поточний склад Сенату - у Сенаті є шанс, але Палата представників буде жорсткою", - зазначив сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена планує внести запит до Конгресу щодо виділення нової допомоги Україні

Кейн вважає, що ймовірний шлях для збільшення фінансування буде частиною законопроєкту про асигнування. Проте республіканці у Сенаті навряд чи підуть на збільшення фінансування Україні.

При цьому сенатор Марко Рубіо, якого офіційно висунули на посаду держсекретаря в адміністрації Трампа, припустив, що фінансування для України не викликає занепокоєння.

"Дочекаймося, поки нова адміністрація почне працювати, перш ніж ми зможемо це з'ясувати... Нам все одно доведеться фінансувати уряд наступного місяця", - сказав Рубіо.

Читайте також: Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників США, - The Hill 

Вибори в США

Нагадаємо, лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

Автор: 

Конгрес США (1225) допомога (8322) США (22643) Трамп Дональд (5550)


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Топ коментарі
+3
Не може Конгрес нічого ухвалити. Бо Джонсон нічого подібного не поставить на голосування:

https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews Роман Шрайк , 13 Nov, 23:22

https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews
Марджори Тейлор Грин выдвинула условие переназначения спикера Джонсона - не принимать проекты помощи Украине. Тот согласился.
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14.11.2024 17:29
+2
100% не ухвалять
Це ж трампісти , які були проти допомоги Україні , адже більшість має справи з рашкою
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14.11.2024 17:14
+2
Прикольно, они не будут помогать в любом случае но мы должны их слушать. Да пошли они нах в таком случае... нужно делать ядерку и грязные бомбы. Эти гниды рашистские просто так нас не оставят в покое.
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14.11.2024 17:49
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14.11.2024 17:12 Відповісти
100% не ухвалять
Це ж трампісти , які були проти допомоги Україні , адже більшість має справи з рашкою
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14.11.2024 17:14 Відповісти
Республіканці і трампісти це не одне і те саме. І спочатку почитайте чому вони блокували допомогу а потім гавкайте.
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14.11.2024 17:34 Відповісти
"вітаю" усіх з новою епопеєю
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14.11.2024 17:24 Відповісти
Шанс є. Бажання немає.
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14.11.2024 17:24 Відповісти
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14.11.2024 17:28 Відповісти
Не може Конгрес нічого ухвалити. Бо Джонсон нічого подібного не поставить на голосування:

https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews Роман Шрайк , 13 Nov, 23:22

https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews
Марджори Тейлор Грин выдвинула условие переназначения спикера Джонсона - не принимать проекты помощи Украине. Тот согласился.
показати весь коментар
14.11.2024 17:29 Відповісти
Прикольно, они не будут помогать в любом случае но мы должны их слушать. Да пошли они нах в таком случае... нужно делать ядерку и грязные бомбы. Эти гниды рашистские просто так нас не оставят в покое.
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14.11.2024 17:49 Відповісти
так
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14.11.2024 21:00 Відповісти
Не треба. У нас вистачає.
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14.11.2024 20:00 Відповісти
 
 