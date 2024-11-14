Німеччина заборонила своїм портам приймати танкери з російським газом, - Financial Times

Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним LNG-терміналам не приймати будь-які російські танкери зі скрапленим природним газом.

Про це йдеться у листі від 6 листопада, який має у розпорядженні Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Німецьке Мінекономіки доручило компанії Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних поставок російського СПГ" після того, як компанія повідомила відомство, що заплановані поставки російського вантажу.

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Міністерство заявило, що наказ був виданий з метою захисту "першочергових державних інтересів" країни, і закликало оператора "відмовитися від поставок СПГ з Росії до подальших повідомлень".

У своєму листі німецьке міністерство заявило, що, якщо дозволити це постачання, LNG-термінал порушить саму причину його створення - зробити Німеччину та ЄС в цілому "незалежними" від поставок газу з-за кордону.

Міністерство економіки Німеччини відмовилося безпосередньо коментувати лист, додавши, що "в принципі, правильно, що Німеччина не імпортує російський газ, і для (Міністерства економіки. - Ред.) також зрозуміло, що це не повинно відбуватися через німецькі LNG-термінали".

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До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі. Після вторгнення Німеччина не імпортувала російський СПГ напряму з Москви, і вказівка міністерства "гарантує, що так буде і надалі", йдеться в листі.