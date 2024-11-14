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Німеччина заборонила своїм портам приймати танкери з російським газом, - Financial Times

Танкер

Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним LNG-терміналам не приймати будь-які російські танкери зі скрапленим природним газом.

Про це йдеться у листі від 6 листопада, який має у розпорядженні Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на  Укрінформ.

Німецьке Мінекономіки доручило компанії Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних поставок російського СПГ" після того, як компанія повідомила відомство, що заплановані поставки російського вантажу.

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Міністерство заявило, що наказ був виданий з метою захисту "першочергових державних інтересів" країни, і закликало оператора "відмовитися від поставок СПГ з Росії до подальших повідомлень".

У своєму листі німецьке міністерство заявило, що, якщо дозволити це постачання, LNG-термінал порушить саму причину його створення - зробити Німеччину та ЄС в цілому "незалежними" від поставок газу з-за кордону.

Міністерство економіки Німеччини відмовилося безпосередньо коментувати лист, додавши, що "в принципі, правильно, що Німеччина не імпортує російський газ, і для (Міністерства економіки. - Ред.) також зрозуміло, що це не повинно відбуватися через німецькі LNG-термінали".

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До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі. Після вторгнення Німеччина не імпортувала російський СПГ напряму з Москви, і вказівка міністерства "гарантує, що так буде і надалі", йдеться в листі.

Автор: 

газ (10415) Німеччина (7336) росія (65010) LNG-термінал (86)


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Топ коментарі
+8
Вони по документах будуть приймати газ з Азербайджану, а закону, який дозволив би перевірити походження газу - нема, так що все гра на публіку.
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14.11.2024 17:25
+2
З російським не будуть, а з азербайджанським, туркменським, казахським та турецьким будуть))))).
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14.11.2024 17:45
+1
Через тиждень усі ті танкери стануть китайськими.
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14.11.2024 17:27
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Вони по документах будуть приймати газ з Азербайджану, а закону, який дозволив би перевірити походження газу - нема, так що все гра на публіку.
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14.11.2024 17:25 Відповісти
Тут наверно больше не о "проистикания" газа , а о приналежности танкеров к роССиси ...
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14.11.2024 17:28 Відповісти
Для чого перевіряти походження газу, Шановний? У вас все з головою нормально?
На російський газ санкції ніколи ніхто не вводив - не вводьте людей в оману.
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14.11.2024 17:32 Відповісти
Трамп піджухав?
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14.11.2024 17:25 Відповісти
Через тиждень усі ті танкери стануть китайськими.
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14.11.2024 17:27 Відповісти
Газова епопея.....
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14.11.2024 17:41 Відповісти
З російським не будуть, а з азербайджанським, туркменським, казахським та турецьким будуть))))).
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14.11.2024 17:45 Відповісти
тікі із США
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14.11.2024 17:46 Відповісти
Як мінімум катарський єгипетський, аравійський теж буде.
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14.11.2024 18:05 Відповісти
Американський Газ найкращий в світі !
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14.11.2024 17:45 Відповісти
Після вторгнення Німеччина не імпортувала російський СПГ напряму з Москви, і вказівка міністерства "гарантує, що так буде і надалі", йдеться в листі. Джерело:

ніхєра не зрозумів. Тобто не напряму можно продовжувати?
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14.11.2024 17:51 Відповісти
Трамп не дозволить
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14.11.2024 18:03 Відповісти
недозволить азербайджанський газ?
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14.11.2024 18:07 Відповісти
"Німеччина заборонила своїм портам приймати танкери з російським газом..." Джерело: https://censor.net/ua/n3519999

Нічого страшного. Австро - Угорщина прийме.
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14.11.2024 18:06 Відповісти
Європейський Союз отримує з Росії лише 15% усього споживаного ним газу і готовий повністю відмовитися від нього в недалекому майбутньому, як і планувалося, заявила наприкінці вересня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон. "Наша залежність від Росії знизилася з 45% 2021 року до 15% минулого року", - пояснила вона. До кінця жовтня запаси газу в сховищах Європи досягли 95% і перевищили рівень, необхідний для проходження зими.
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14.11.2024 21:06 Відповісти
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала знову обраному на пост президента США Трампу, замінити російський скраплений природний газ (СПГ) на європейському ринку американським. Європа, як і раніше, отримує великий обсяг СПГ із Росії, зазначила глава Єврокомісії 8 листопада. "Чому б не замінити його американським СПГ, який дешевше для нас і знижує наші ціни на енергоносії".
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14.11.2024 21:08 Відповісти
 
 