Німеччина заборонила своїм портам приймати танкери з російським газом, - Financial Times
Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним LNG-терміналам не приймати будь-які російські танкери зі скрапленим природним газом.
Про це йдеться у листі від 6 листопада, який має у розпорядженні Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Німецьке Мінекономіки доручило компанії Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних поставок російського СПГ" після того, як компанія повідомила відомство, що заплановані поставки російського вантажу.
Міністерство заявило, що наказ був виданий з метою захисту "першочергових державних інтересів" країни, і закликало оператора "відмовитися від поставок СПГ з Росії до подальших повідомлень".
У своєму листі німецьке міністерство заявило, що, якщо дозволити це постачання, LNG-термінал порушить саму причину його створення - зробити Німеччину та ЄС в цілому "незалежними" від поставок газу з-за кордону.
Міністерство економіки Німеччини відмовилося безпосередньо коментувати лист, додавши, що "в принципі, правильно, що Німеччина не імпортує російський газ, і для (Міністерства економіки. - Ред.) також зрозуміло, що це не повинно відбуватися через німецькі LNG-термінали".
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі. Після вторгнення Німеччина не імпортувала російський СПГ напряму з Москви, і вказівка міністерства "гарантує, що так буде і надалі", йдеться в листі.
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На російський газ санкції ніколи ніхто не вводив - не вводьте людей в оману.
ніхєра не зрозумів. Тобто не напряму можно продовжувати?
Нічого страшного. Австро - Угорщина прийме.