Десять громадян Німеччини загинули на полі бою в Україні від початку повномасштабної війни, - уряд ФРН

Уряд Німеччини підтвердив, що десять громадян країни загинули за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Таку цифру федеральний уряд навів у своїй відповіді на депутатський запит депутата проросійського Альянсу Сари Вагенкнехт Андрея Гунька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Зокрема, німецький уряд повідомив, що з лютого 2022 року в Україні загинули десять німців.

"Федеральний уряд повинен забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні", - сказав Гунько газеті Frankfurter Rundschau.

Він вимагає, "щоб Німеччина нарешті доклала зусиль для того, щоб почалися переговори про припинення вогню, щоб більше не гинули люди, в тому числі й німці".

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