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Новини Війна
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Десять громадян Німеччини загинули на полі бою в Україні від початку повномасштабної війни, - уряд ФРН

10 громадян Німеччини загинули за час великої війни в Україні

Уряд Німеччини підтвердив, що десять громадян країни загинули за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Таку цифру федеральний уряд навів у своїй відповіді на депутатський запит депутата проросійського Альянсу Сари Вагенкнехт Андрея Гунька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Зокрема, німецький уряд повідомив, що з лютого 2022 року в Україні загинули десять німців.

"Федеральний уряд повинен забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні", - сказав Гунько газеті Frankfurter Rundschau.

Він вимагає, "щоб Німеччина нарешті доклала зусиль для того, щоб почалися переговори про припинення вогню, щоб більше не гинули люди, в тому числі й німці".

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Автор: 

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От наче українського походження цей Гунько, воювали його предки проти рад.армії, а виріс лицемірною гнидою. Ті, німці, що воюють в Україні воюють добровільно і їм його лицемірна турбота не потрібна. А цей укрАинец хоче щоб в Німеччині державна мова російська була, тому і чинить так як чинить.
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14.11.2024 19:02 Відповісти
Федеральний уряд має почистити політику від таких гуньків і подібних, а то прийдеться російську мову вчити якщо слухати таких як герой публікації.
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14.11.2024 19:04 Відповісти
відловлюйте кацапів, по всіх землях фрн!
відловлюйте, та ......
ой, я такий расчєловєчєний.
тільки, пам'ятайте, про камери!
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14.11.2024 19:10 Відповісти
Сара Вагенкнехт + Андрій Гунько = проросійський Альянс...є над чим подумати...
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14.11.2024 19:20 Відповісти
гуньків за три останні роки ми ще трохи у Німеччину підкинули.
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14.11.2024 19:32 Відповісти
 
 