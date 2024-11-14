Десять громадян Німеччини загинули на полі бою в Україні від початку повномасштабної війни, - уряд ФРН
Уряд Німеччини підтвердив, що десять громадян країни загинули за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Таку цифру федеральний уряд навів у своїй відповіді на депутатський запит депутата проросійського Альянсу Сари Вагенкнехт Андрея Гунька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.
Зокрема, німецький уряд повідомив, що з лютого 2022 року в Україні загинули десять німців.
"Федеральний уряд повинен забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні", - сказав Гунько газеті Frankfurter Rundschau.
Він вимагає, "щоб Німеччина нарешті доклала зусиль для того, щоб почалися переговори про припинення вогню, щоб більше не гинули люди, в тому числі й німці".
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відловлюйте, та ......
ой, я такий расчєловєчєний.
тільки, пам'ятайте, про камери!