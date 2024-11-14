Понад 200 тисяч українських дітей навчаються у Німеччині. Вони можуть стати мостом для співпраці України, ФРН та ЄС, - посол Єґер
Німецький посол в Україні Мартін Єґер заявив, що сьогодні у ФРН навчаються понад 200 тисяч українських дітей. Вони, вважає дипломат, можуть стати мостом для співпраці між Україною, Німеччиною та Євросоюзом у майбутньому.
"Ми прийняли понад мільйон українських біженців у Німеччині", — сказав Єґер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV
"Я пишаюсь тим, як добре ці українці були прийняті у Німеччині, і я думаю, що сьогодні понад 200 тисяч українських дітей ходять до шкіл у Німеччині. І ці діти стануть важливим мостом під час майбутньої співпраці між Німеччиною, Європейським Союзом та Україною", - додав він.
Нагадаємо, Міністерство фінансів Німеччини пропонує ввести новий правовий статус для біженців з України. Мета таких інновацій — зменшити соціальні виплати та прискорити залучення українців на ринок праці.
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Вони, стануть мостом успішної трансформації громадян України в громадяни Німеччини.
От такий буде міст.
Если школьник родился в 85-ом то ему сейчас 39 лет
и
дети, родившиеся
разницу улавливаешь?
А сирійські біженці можуть стати мостом для перемовин з Асадом. Ага!!!
Там є турки, сирійці, іранці, албанці... і проча шушваль.
Буде пізніше можливість, переїду у свій дім з своїми грошима, а не на подачки.
А зараз і тут роботи вистачає. Треба заробляти якраз на той самий переїзд.
і кацапами на росії
Вони іншої мови не знають, окрім російської
російською розмовляють, Україну ненавидять і все
українське, до того ж уже і німецьке
Не забудьте, що це шобло прибігло у Німеччину війну перечекати
до перемоги росії
ще й грошики отримувати
Це ті, що в майбутньому з батьками волатимуть
расія, пріді.
бо ти зовсім не зрозумів нічого
з написаного..
Бовдур царя небесного