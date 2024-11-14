Понад 200 тисяч українських дітей навчаються у Німеччині. Вони можуть стати мостом для співпраці України, ФРН та ЄС, - посол Єґер

Німецький посол в Україні Мартін Єґер заявив, що сьогодні у ФРН навчаються понад 200 тисяч українських дітей. Вони, вважає дипломат, можуть стати мостом для співпраці між Україною, Німеччиною та Євросоюзом у майбутньому.

"Ми прийняли понад мільйон українських біженців у Німеччині", — сказав Єґер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV

"Я пишаюсь тим, як добре ці українці були прийняті у Німеччині, і я думаю, що сьогодні понад 200 тисяч українських дітей ходять до шкіл у Німеччині. І ці діти стануть важливим мостом під час майбутньої співпраці між Німеччиною, Європейським Союзом та Україною", - додав він.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів Німеччини пропонує ввести новий правовий статус для біженців з України. Мета таких інновацій — зменшити соціальні виплати та прискорити залучення українців на ринок праці.