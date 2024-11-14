Румунія проситиме Україну та Молдову розсекретити дані про заборону в’їзду лідера ультраправих Сіміона, - ЗМІ

Румунська служба зовнішньої розвідки (SIE) проситиме Україну та Молдову розсекретити документи про заборону в’їзду лідера ультраправої партії AUR Джорджа Сіміона. Це прохання пов’язане з необхідністю перевірити його ймовірні контакти з російськими спецслужбами.

Про це пише видання Digi24 з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що звернеться до України й Молдови з проханням розсекретити документи щодо лідера партії AUR Джорджа Сіміона, якого в цих країнах оголосили персоною нон грата.

Це стало відповіддю на заяву голови парламентської комісії Йоана Кіртеша про "чіткі докази" зв’язків Сіміона з російськими спецслужбами, зокрема те, що він зустрічався з офіцерами ГРУ РФ. Сіміон, який є кандидатом у президенти, заперечує звинувачення. Чолаку також попросив Кіртеша піти у відставку через ймовірне втручання у виборчу кампанію.

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Чолаку також заявив, що не отримував інформації про те, що Сіміон був російським шпигуном або зустрічався з російськими агентами.

Кандидат від Націонал-консервативної партії Румунії на президентських виборах, депутат Європарламенту Крістіан Терхеш також заявив, що існують записи українських служб з серії зустрічей, які Сіміон нібито мав, особливо в Чернівецькій області, з людьми, які належали до різних російських розвідувальних служб.

Кандидат у президенти від AUR заявив, що зніметься з виборчих перегонів, якщо в публічному просторі з'являться його фотографії з офіцерами ГРУ.

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