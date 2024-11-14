Росія відкрита до переговорів про припинення війни, якщо їх ініціює Трамп, - посол РФ в ООН Гатілов
Російська Федерація відкрита до будь-яких мирних перемовин щодо завершення війни в Україні, якщо ініціатором виступить новообраний президент США Дональд Трамп.
Про це заявив посол РФ в ООН Геннадій Гатілов у коментарі агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ці переговори "повинні ґрунтуватися на реаліях російських досягнень".
"Трамп пообіцяв розв’язати українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалістичні і, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, щоб розпочати політичний процес, ми будемо тільки раді", - заявив російський дипломат.
Гатілов також сказав, що переобрання Трампа відкриває "нові можливості" для діалогу між РФ та США, чого, за його словами, країнам не вистачало останніми роками.
Раніше повідомлялося, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.
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В будь-якому разі зупинити росіян писульками не вийде. Будуть перти далі, навіть підписавши договори поки зможуть.
А зупинити їх потрібно навіть для того щоб просто закінчити цю війну.