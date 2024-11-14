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Росія відкрита до переговорів про припинення війни, якщо їх ініціює Трамп, - посол РФ в ООН Гатілов

Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов

Російська Федерація відкрита до будь-яких мирних перемовин щодо завершення війни в Україні, якщо ініціатором виступить новообраний президент США Дональд Трамп.

Про це заявив посол РФ в ООН Геннадій Гатілов у коментарі агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці переговори "повинні ґрунтуватися на реаліях російських досягнень".

"Трамп пообіцяв розв’язати українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалістичні і, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, щоб розпочати політичний процес, ми будемо тільки раді", - заявив російський дипломат.

Гатілов також сказав, що переобрання Трампа відкриває "нові можливості" для діалогу між РФ та США, чого, за його словами, країнам не вистачало останніми роками.

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Раніше повідомлялося, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.

Автор: 

перемовини (2863) росія (65010) Трамп Дональд (5550) переговори з Росією (1071)


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Топ коментарі
+14
Підор кацапсячий, яка війна?! У вас же есвєо, ссуки мля!
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14.11.2024 23:12
+11
Потому что никто не может лезть бесконечно. Корейское мясо и корейские пушки - это не от хорошей жизни. У них весьма серьезные проблемы с экономикой, это может перерасти в очень большую приятную жопу. У них банально заканчиваются дураки - об этом говорят суммы которые они готовы платить за найм свежего мяса. ***** очень хочет показать что все нормально - но это не так.
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14.11.2024 23:23
+10
Реалії такі, дика каzапня ****** нах.. з України.
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14.11.2024 23:13
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Шукати потрібно в інших місцях. Південна Корея наприклад.

В будь-якому разі зупинити росіян писульками не вийде. Будуть перти далі, навіть підписавши договори поки зможуть.

А зупинити їх потрібно навіть для того щоб просто закінчити цю війну.
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15.11.2024 01:05 Відповісти
Південна Корея скоріш за все зробить так, як дозволить США. Проте ідея гарна.
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15.11.2024 02:01 Відповісти
США щотижня відправлятимуть Україні зброю, щоб встигнути використати $7,1 млрд до відходу Байдена, - Пентагон
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14.11.2024 23:55 Відповісти
Основные российские достижения - это потери в десятки тысяч вооружения, которые десятилетиями клепал "совок" .
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15.11.2024 00:12 Відповісти
Тут важно - какой выхлоп. Если 5 областей с плодородными черноземами у теплого моря, то это не дорого.
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15.11.2024 08:05 Відповісти
На Запоріжжя і Херсон ніхто не погодиться навіть у Трампа.
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15.11.2024 08:31 Відповісти
Треба Україні терміново проводити вибори. Зеленського поставлять раком на цих переговорах. З Трампом не пройде фєня. Потрібен сильний політик, можливо навіть Порох. Третина українців проголусує за кордоном. Це будуть мої перші в житті вибори. Зробити можливість голосувати через дію, наприклад, щоб у військових була можливість віддати свій голос.
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15.11.2024 00:35 Відповісти
Не , ніяких голосувань за кордоном. Тільки ті хто в Україні, хто все бачить особисто
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15.11.2024 00:50 Відповісти
А чого це ні? Мільони украінців зараз за кордоном. І ім не байдуже доля і майбутнє іхньоі Батьківщини. І зараз не середньовічні часи, і ті хто за кордоном зараз, знають ,чують і бачать не менш за тих хто залишився вдома......
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15.11.2024 01:06 Відповісти
А повертатися вони збираються ? Більшість- ні. Тому чому вони мають вирішувати за тих хто лишився. А то буде як у молдаван, де виїхавші вирішили кому бути президентом
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15.11.2024 02:02 Відповісти
Так, Ви праві. Більшість вже не збирається повертатись. І чим більше буде спливати часу, і тим менше буде бажаючих повертатись. І то зрозуміло, бо люди вже познаходили собі роботу, діточки пішли до школи. Життя налагоджується. І це не провина тих людей. Бо інші краіни дали ім те що не змогла дати ім наша влада. Але ж ці люди все ще громадяни своєі краіни, і як то кажуть мають право.....Чи Ви такоі ж думки як зеленський- раз виіхав за кордон- значит усьо, Родину не любит? А що відносно молдаван: Так хіба ж вони зробили хибний вибір?
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15.11.2024 03:01 Відповісти
Формально громадяни, фактично ні. Це їх вибір, просто не бачу логіки їхньої участі в подальшому вирішенні долі цієї крахни. Як поділити тих хто не буде повертатися , чи буде-хз.
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15.11.2024 11:46 Відповісти
І зробили правильний вибір, зауважу.
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15.11.2024 06:17 Відповісти
Безумовно.
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15.11.2024 09:57 Відповісти
Бачу сарказм в коментарі. Пан за ссср-2.0?
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15.11.2024 11:14 Відповісти
В даному випадку сарказму нема.
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15.11.2024 11:39 Відповісти
Якщо не байдуже, то нехай приїдуть її боронити. Жодного права голосу для ухилянтів не може бути!
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15.11.2024 08:07 Відповісти
До чого тут ухилянти. Вони зробили свій вибір самі, жити тут чи ні.
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15.11.2024 09:59 Відповісти
Дію зламати легче легкого.
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15.11.2024 00:54 Відповісти
"За" голосування через "Дію", як не дивно. Для тих хто давно за кордоном. Якщо поїздка до консульства стане в $пару сотень мінімум, то багато хто відмовиться, а так це був би вихід. За умови звісно захисту чесного голосування.
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15.11.2024 02:07 Відповісти
От і голосуйте за кордоном - на виборах Президента США. В українських виборах можуть брати участь лише ті хто залишився в Україні.
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15.11.2024 08:09 Відповісти
Легитимизация вождя, а крымнаш и новороссия тоже...
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15.11.2024 09:36 Відповісти
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