Україна в ОБСЄ: Цілі Путіна не змінилися, але під тиском він зменшує свої вимоги й тому тиск слід посилити

Кремлівський диктатор Володимир Путін під належним тиском скорочує свої вимоги у війні проти України й тому цей тиск та відповідну підтримку України треба посилити.

Про це заявила т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безсумнівно, що цілі Путіна не змінилися. Він все ще хоче знищити Україну. Але також вірно, що Путін коригує свої вимоги відповідно до опору та єдності, з якими він стикається. У 2022 році він відверто вимагав повного підкорення України та відкочування НАТО до кордонів 1997 року. У 2024 році Путін вже намагається замасковувати свої цілі, вимагаючи нейтралітету України та передачі під його контроль п’яти регіонів, ніби ми повернулися до 18 століття. І це свідчить про те, що у 2025 році, у разі належного тиску, Путін може ще більше скоротити свої вимоги", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС в ОБСЄ: Жодна ініціатива щодо України не може бути здійснена без самої України

Українська дипломатка вказала на те, що саме це Президент Зеленський запропонував у своєму Плані перемоги. "А саме, це набір конкретних кроків, включаючи удари на великі відстані та виснаження російських нафтових доходів, що посилить Україну у військовому та дипломатичному плані. Це прокладе шлях до реалізації української Формули миру та справедливого завершення війни. Це – в інтересах Європи. І Індо-Тихоокеанського регіону, як показує зростаюче залучення Північної Кореї", - додала Кувшинникова.

Окремо тимчасова очільниця місії України при ОБСЄ вказала на те, що "денацифікація", якою Кремль виправдовує свою війну проти України, полягає в реальності у вбивстві цілих українських сімей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: У Кремлі поскаржилися на відмову інших країн заправляти літак Путіна

"У вересні ми говорили про сім'ю, яку Росія вбила у Львові. Три дівчинки – Ярина, Дарина та Емілія – загинули разом з матір'ю під уламками свого будинку. Вижив лише їхній батько. Цього тижня трагедія повторилася. Цього разу у Кривому Розі. 32-річна Олена та її троє дітей – 10-річний Кирило, 2-річний Демид та 2-місячна Уляна – були поховані під тим, що залишилося від їхньої квартири після російського удару. Їхній батько – єдиний, хто вижив", - зазначила Кувшинникова.

Вона додала, що у день атаки на Кривий ріг 11 листопада Росія також вбила ще п'ятьох мешканців Миколаєва, а повітряні удари по Запоріжжю забрали життя однієї людини й поранили ще 21, включно з дітьми. "Ось що таке денацифікація. Вбивство сім'ї за сім'єю. Саме це має на увазі російська делегація, коли говорить про денацифікацію у своїх щотижневих заявах", - наголосила українська дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії бракує грошей на війну: Путін доручив зменшити виплати російським окупантам за отримані поранення (оновлено)

Крім того, вона нагадала, що 7 листопада Росія вбила в Запоріжжі десять мирних жителів та поранила ще понад 40 осіб, у тому числі чотирьох дітей. У цей же день російський диктатор Володимир Путін виступав на дискусійному клубі "Валдай", де заявив, що "сьогодні Росія бореться за свою свободу, за свої права, за свій суверенітет". "Але яким чином? Вбиваючи цілі родини? Страчуючи військовополонених, і цього тижня є нові випадки? Намагаючись поневолити сусідню державу-учасницю? Це – чистий терор, і нічого більше", - підкреслила Кувшинникова.