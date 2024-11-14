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Новини
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Україна в ОБСЄ: Цілі Путіна не змінилися, але під тиском він зменшує свої вимоги й тому тиск слід посилити

ОБСЄ

Кремлівський диктатор Володимир Путін під належним тиском скорочує свої вимоги у війні проти України й тому цей тиск та відповідну підтримку України треба посилити.

Про це заявила т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безсумнівно, що цілі Путіна не змінилися. Він все ще хоче знищити Україну. Але також вірно, що Путін коригує свої вимоги відповідно до опору та єдності, з якими він стикається. У 2022 році він відверто вимагав повного підкорення України та відкочування НАТО до кордонів 1997 року. У 2024 році Путін вже намагається замасковувати свої цілі, вимагаючи нейтралітету України та передачі під його контроль п’яти регіонів, ніби ми повернулися до 18 століття. І це свідчить про те, що у 2025 році, у разі належного тиску, Путін може ще більше скоротити свої вимоги", - заявила вона.

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Українська дипломатка вказала на те, що саме це Президент Зеленський запропонував у своєму Плані перемоги. "А саме, це набір конкретних кроків, включаючи удари на великі відстані та виснаження російських нафтових доходів, що посилить Україну у військовому та дипломатичному плані. Це прокладе шлях до реалізації української Формули миру та справедливого завершення війни. Це – в інтересах Європи. І Індо-Тихоокеанського регіону, як показує зростаюче залучення Північної Кореї", - додала Кувшинникова.

Окремо тимчасова очільниця місії України при ОБСЄ вказала на те, що "денацифікація", якою Кремль виправдовує свою війну проти України, полягає в реальності у вбивстві цілих українських сімей.

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"У вересні ми говорили про сім'ю, яку Росія вбила у Львові. Три дівчинки – Ярина, Дарина та Емілія – загинули разом з матір'ю під уламками свого будинку. Вижив лише їхній батько. Цього тижня трагедія повторилася. Цього разу у Кривому Розі. 32-річна Олена та її троє дітей – 10-річний Кирило, 2-річний Демид та 2-місячна Уляна – були поховані під тим, що залишилося від їхньої квартири після російського удару. Їхній батько – єдиний, хто вижив", - зазначила Кувшинникова.

Вона додала, що у день атаки на Кривий ріг 11 листопада Росія також вбила ще п'ятьох мешканців Миколаєва, а повітряні удари по Запоріжжю забрали життя однієї людини й поранили ще 21, включно з дітьми. "Ось що таке денацифікація. Вбивство сім'ї за сім'єю. Саме це має на увазі російська делегація, коли говорить про денацифікацію у своїх щотижневих заявах", - наголосила українська дипломатка.

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Крім того, вона нагадала, що 7 листопада Росія вбила в Запоріжжі десять мирних жителів та поранила ще понад 40 осіб, у тому числі чотирьох дітей. У цей же день російський диктатор Володимир Путін виступав на дискусійному клубі "Валдай", де заявив, що "сьогодні Росія бореться за свою свободу, за свої права, за свій суверенітет". "Але яким чином? Вбиваючи цілі родини? Страчуючи військовополонених, і цього тижня є нові випадки? Намагаючись поневолити сусідню державу-учасницю? Це – чистий терор, і нічого більше", - підкреслила Кувшинникова.

Автор: 

ОБСЄ (3503) путін володимир (23773) переговори з Росією (1071)


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Топ коментарі
+4
Цікаво, а що то за такий невидимий суслик тиск, який ніби і є, але його не видно. Приймати резолюції в ООН? Слати дипломптичні ноти нараZZію коняці лаврову? Анулювати губернатору сизрані чи інших мокшанських ****** дипломатичну візу в США/ЄС? Помахати косооким виплодкам, американським фірмам пальчиком з трибуни, щоб не продавали кассабам комплектуючі для виробництва зброї?
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15.11.2024 01:21
+2
Росія навязує "ПРАВО СИЛЬНОГО", хто сильний той і правий.

Вірим у Батю Трампа, Батя Трамп має порішати. Задача повернути Південь, доступ до Азовського моря. Пригрозити передачею далекобійних ракет, а для путіна внутрішня стабільність важлива, бо без електрики і бензину хана росії.

Але якщо батя Трамп не порішає і ми втратимо південь, то владі не вдасться продати це ніяк.

Буде народний бунт.

Знову "мудрий народ" у вигляді парасюковщини, селюковатої черні проти "злочинної влади". Націонал-анархізм, і друге пришестя ПОтужного гетьмана.
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15.11.2024 00:08
+1
в ОБСЄ 50-60 відсотків росіяни - до кого звертається???
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14.11.2024 23:55
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в ОБСЄ 50-60 відсотків росіяни - до кого звертається???
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14.11.2024 23:55 Відповісти
Самоварова Кувшинникова щось не доганяє....
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14.11.2024 23:57 Відповісти
Осталось только определить, кто на ху%ла будет тиснути ...
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15.11.2024 00:00 Відповісти
Росія навязує "ПРАВО СИЛЬНОГО", хто сильний той і правий.

Вірим у Батю Трампа, Батя Трамп має порішати. Задача повернути Південь, доступ до Азовського моря. Пригрозити передачею далекобійних ракет, а для путіна внутрішня стабільність важлива, бо без електрики і бензину хана росії.

Але якщо батя Трамп не порішає і ми втратимо південь, то владі не вдасться продати це ніяк.

Буде народний бунт.

Знову "мудрий народ" у вигляді парасюковщини, селюковатої черні проти "злочинної влади". Націонал-анархізм, і друге пришестя ПОтужного гетьмана.
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15.11.2024 00:08 Відповісти
Пригрозити передачею далекобійних ракет

Представьте что комбат батяня Трам нам передаст 10 тысяч крылатых ракет. К ним 100 самолетов, чтобы могли выпустить по сто ракет. Что дальше? Столько по нам уже выпустили кацапы. Но мы упорствуем в своих целях.
Пусть нам батя даст 20, или лучше 30 тысяч ракет. Так столько и у бати нет.
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15.11.2024 05:09 Відповісти
Свистеть - не мешки ворочать. Если с умом потратить на них 10 тыс ракет, я уверен: результа будет. Вы сомневаетесь, но давайте сначала запустим и посмотрим, а потом уже будем обсуждать. Они нервно реагируют на саму возможность обстрела их территории, а тут целых 10 тысяч.
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15.11.2024 07:32 Відповісти
Цікаво, а що то за такий невидимий суслик тиск, який ніби і є, але його не видно. Приймати резолюції в ООН? Слати дипломптичні ноти нараZZію коняці лаврову? Анулювати губернатору сизрані чи інших мокшанських ****** дипломатичну візу в США/ЄС? Помахати косооким виплодкам, американським фірмам пальчиком з трибуни, щоб не продавали кассабам комплектуючі для виробництва зброї?
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15.11.2024 01:21 Відповісти
Помните анекдот про остров населенный каннибалами? Чтоб спастись нужно или отдать 100 долларов, или выпить стакан уксуса, или .... ну вы поняли.
Американец отдал бабки и отчалил. Кацап перекинул стакан уксуса и уплыл. Наш осилил пол стакана уксуса, больше не смог, вождь ....... Не вытерпел. Вот вам деньги, подавитесь, твари.
Мы в 22-ом отказались от переговоров, в обмен на обещание жениться от Джонсона. Кто такой сейчас Джонсон? Столько людей положили, ресурсов и территорий потеряли, чтобы сейчас давить на Россию и заставить идти на переговоры?
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15.11.2024 05:20 Відповісти
Відмовилися не від переговорів. Інавіть не від капітуляції в класичному її вигляді. Відмовилися підписувати акт про припинення існування України як держави а українців як нації.
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15.11.2024 08:27 Відповісти
Побили батьки синочка за двійку. Щоб він почав носити п'ятірки. Цього вистачило лише на перший урок з музики. А далі ... як завжди. Двійки.
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15.11.2024 09:37 Відповісти
 
 