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Проводить незаконні розкопки в Криму, що завдало Україні понад 200 млн грн збитків: Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу", - СБУ

Повідомлено про підозру археологу російського

Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн збитків.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про завідувача сектору археології федерального закладу "Державний Ермітаж" у Санкт-Петербурзі. У 2014 році він очолив експедицію, яку особисто відвідував Путін і яка понад 10 років проводить незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини України в Криму. Зокрема, зазначена група проводила незаконні розкопки на площі сотень квадратних метрів, унаслідок чого рашисти зняли так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 м.

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Повідомляється, що насамперед ідеться про територію українського археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекій", що розташоване в районі Керчі. Як встановила експертиза, під час розкопок рашисти пошкодили українську історичну локацію і завдали шкоду на суму понад 200 млн грн.

Так, на підставі отриманих доказів археологу заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини, вчинене з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об’єктів археологічної спадщини). Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти культурної спадщини тисячолітньої Української державності.

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Автор: 

археолог (81) Крим (14135) СБУ (12790) розкопки (44)


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Україні завдано збитків на понад 200 млн грн збитків

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15.11.2024 13:40 Відповісти
У 2014 році він очолив експедицію, яку особисто відвідував Путін і яка понад 10 років проводить незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини України в Криму. Джерело:
*******
А ми готувалися до виборів....
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15.11.2024 13:41 Відповісти
Так половина колекцій в єрмитажу з України .
крадуть кацапи віками
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15.11.2024 14:00 Відповісти
Эрмитаж (фр. ermitage - уединение). Так что это Государственное уединение
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15.11.2024 14:32 Відповісти
 
 