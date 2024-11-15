Путін та Шольц планують сьогодні провести телефонну розмову, - Bloomberg (оновлено)
Російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Це буде перший діалог між ними за майже два роки - попередній відбувся у грудні 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
"Розмова відбувається у критичний для України час, коли країна готується до третьої зими під загрозою нападу з боку Росії, а значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Шольц прагне використати цю можливість, щоб "зіткнути Путіна з реальністю", ймовірно, обговорюючи ситуацію в Україні та перспективи припинення війни.
Канцлер ФРН також раніше консультувався з президентом України Володимиром Зеленським щодо цього питання, додає джерело агентства.
Нагадаємо, остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року, тоді канцлер ФРН закликав російського президента до виведення військ РФ із території України та пошуку "дипломатичного вирішення конфлікту".
Оновлено о 16:10
Німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що Шольц вже поговорив з Путіним, розмова тривала годину. Інших деталей наразі немає.
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Хочеться спитати - Шольц вже забув, хто саме цю "реальність" створив?
про «реальність»?
Він не професійний політик, він не КГБіст, як це впарюють в біографії, він просто бандюган з початку 90-х, котрий стрімко пройшов кар'єру від носія чемодану Собчака та контролера портового трафіку наркоти до царського крісла в Кремлі.
Він розуміє лише силу. Всі розмови для нього це прояв слабкості противника. Всі запевнення це ніщо. Лише сила.
А на Заході, все так же думають, що це черговий Єльцин. Та викличте психолога з поліції, котрий робить психоаналіз маніяків і почитайте що він напише про Путлєра!