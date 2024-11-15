Путін та Шольц планують сьогодні провести телефонну розмову, - Bloomberg (оновлено)

Російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Це буде перший діалог між ними за майже два роки - попередній відбувся у грудні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Розмова відбувається у критичний для України час, коли країна готується до третьої зими під загрозою нападу з боку Росії, а значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Шольц прагне використати цю можливість, щоб "зіткнути Путіна з реальністю", ймовірно, обговорюючи ситуацію в Україні та перспективи припинення війни.

Канцлер ФРН також раніше консультувався з президентом України Володимиром Зеленським щодо цього питання, додає джерело агентства.

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Нагадаємо, остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року, тоді канцлер ФРН закликав російського президента до виведення військ РФ із території України та пошуку "дипломатичного вирішення конфлікту".

Оновлено о 16:10

Німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що Шольц вже поговорив з Путіним, розмова тривала годину. Інших деталей наразі немає.