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Путін та Шольц планують сьогодні провести телефонну розмову, - Bloomberg (оновлено)

Шольц проведе телефонну розмову з Путіним уперше за майже два роки

Російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Це буде перший діалог між ними за майже два роки - попередній відбувся у грудні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Розмова відбувається у критичний для України час, коли країна готується до третьої зими під загрозою нападу з боку Росії, а значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована", - йдеться у матеріалі. 

Зазначається, що Шольц прагне використати цю можливість, щоб "зіткнути Путіна з реальністю", ймовірно, обговорюючи ситуацію в Україні та перспективи припинення війни.

Канцлер ФРН також раніше консультувався з президентом України Володимиром Зеленським щодо цього питання, додає джерело агентства. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я збираюся поговорити з Путіним, коли для цього настане відповідний час, - Шольц 

Нагадаємо, остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року, тоді канцлер ФРН закликав російського президента до виведення військ РФ із території України та пошуку "дипломатичного вирішення конфлікту".

Оновлено о 16:10

Німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що Шольц вже поговорив з Путіним, розмова тривала годину. Інших деталей наразі немає. 

Автор: 

Німеччина (7317) перемовини (2848) путін (23746) росія (64895) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+9
"Шольц прагне використати цю можливість, щоб "зіткнути Путіна з реальністю"
Хочеться спитати - Шольц вже забув, хто саме цю "реальність" створив?
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15.11.2024 15:36
+8
Які недолугі бовдури ,ці єврорпейські правителі.У них немає ніякої послідовної політики- протидії *****,військовому злочинцю.
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15.11.2024 15:39
+3
Нормально. Толка от разговора не будет, но Шольца назначили для разговора с путлером. Вот пусть потом неделю снимает лапшуу с ушей и готовит тяжелую технику к отправке в Украину.
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15.11.2024 15:35
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Що значить "під загрозою нападу з боку Росії"? Автор на 3, а то й на 11 років загубився.
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15.11.2024 15:28 Відповісти
О!!! Фальодд я... зер гут... кримінальний злочинець... Меркель тебє прів єтік шльоть..Шрьодь єр тожє....
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15.11.2024 15:31 Відповісти
Нормально. Толка от разговора не будет, но Шольца назначили для разговора с путлером. Вот пусть потом неделю снимает лапшуу с ушей и готовит тяжелую технику к отправке в Украину.
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15.11.2024 15:35 Відповісти
"Шольц прагне використати цю можливість, щоб "зіткнути Путіна з реальністю"
Хочеться спитати - Шольц вже забув, хто саме цю "реальність" створив?
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15.11.2024 15:36 Відповісти
Які недолугі бовдури ,ці єврорпейські правителі.У них немає ніякої послідовної політики- протидії *****,військовому злочинцю.
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15.11.2024 15:39 Відповісти
Формат бесіди 69 !
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15.11.2024 15:41 Відповісти
про що розмова з путлєром..?
про «реальність»?
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15.11.2024 15:42 Відповісти
цікаво, що він йому скаже? як же так, вова, ти мене кинув, я ніколи й нікому не дозволяв надати ніякі тауруси, а в нас все одно дострокові вибори й я можу ту-ту..., а ти ж обіцяв...
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15.11.2024 15:42 Відповісти
Незабаром почнуть санкції знімати з *****, щоб швидше знищив Україну та дав Європам спокій.
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15.11.2024 15:43 Відповісти
Більшовизм гірше за фашизм, бо того якось всім світом здолали. А цю мерзоту вже більш століття розчавити не можуть. Тому Європі "покой нам только снится!"
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15.11.2024 16:21 Відповісти
путінофіли що европа що США - слабкі люди, слабші за нас набагато
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15.11.2024 15:43 Відповісти
радістка Кет дочекалась свого "коханого" ?
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15.11.2024 15:48 Відповісти
Шольцу самому в кріслі канцлера сидіти не дуже довго залишилось. "Достойний" послідовник дебільної політики Меркельші..
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15.11.2024 15:51 Відповісти
А на Заході, все так же не хочуть зрозуміти, що для Путлєра, всі ці розмови це доказ слабкості Заходу.
Він не професійний політик, він не КГБіст, як це впарюють в біографії, він просто бандюган з початку 90-х, котрий стрімко пройшов кар'єру від носія чемодану Собчака та контролера портового трафіку наркоти до царського крісла в Кремлі.
Він розуміє лише силу. Всі розмови для нього це прояв слабкості противника. Всі запевнення це ніщо. Лише сила.
А на Заході, все так же думають, що це черговий Єльцин. Та викличте психолога з поліції, котрий робить психоаналіз маніяків і почитайте що він напише про Путлєра!
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15.11.2024 16:05 Відповісти
Правильно, приємна розмова для бандита - це спонукання до чергового злочину. Краще б Шольцу вести приємні розмови зі своїми міністрами, а не куидатись .... тарілками.
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15.11.2024 16:31 Відповісти
Що знову ? Зросла довіра до злочинця, якого ніяк не витягти до Гааги ? Чи Трамп взяв на поруки негідника ?
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15.11.2024 16:19 Відповісти
Захід буде попереджувати про застосування "сили"?
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15.11.2024 17:11 Відповісти
доложил шефу ,что ракет для Украины не дали ((((
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15.11.2024 17:20 Відповісти
обосрались и теперь разговаривают ,что б он с дури не шандарахнул по ним !!!(((
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15.11.2024 17:22 Відповісти
 
 