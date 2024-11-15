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Ізраїль знищив надсекретний дослідницький центр ядерної зброї в Ірані під час атаки у жовтні, - Axios

26 жовтня Ізраїль знищив надсекретний центр із розробки ядерної зброї в Ірані

Під час атаки на Іран наприкінці жовтня Ізраїль знищив активний надсекретний дослідницький центр з розробки ядерної зброї. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Axios із посиланням на трьох американських чиновників, одного чинного ізраїльського посадовця та одного ізраїльського експосадовця.

Зазначається, що удар армії Ізраїлю, завданий по об'єкту, який раніше вважали недієвим, завдав великої шкоди зусиллям Ірану, що були зроблені протягом останнього року для відновлення досліджень у галузі ядерної зброї.

За словами одного колишнього ізраїльського чиновника, було знищено складне обладнання, яке використовувалося для розробки пластичних вибухових речовин, що оточують уран у ядерному пристрої й необхідні для його детонації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль завдав ударів по військових цілях в Ірані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 

Цілі армії Ізраїлю

Представництво Ірану в ООН відмовилося коментувати ситуацію журналістам.

Видання пише, що однією з цілей ізраїльського удару 25 жовтня був об'єкт "Талеган-2" у військовому комплексі Парчин на південний схід від Тегерана.

Об'єкт Талеган-2 був частиною іранської програми зі створення ядерної зброї Амад — і функціонував до 2003 року, коли її було припинено.

За даними Інституту науки й міжнародної безпеки, об'єкт використовували для випробування вибухових речовин, необхідних для приведення в дію ядерного пристрою.

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Супутникові знімки, отримані інститутом після ізраїльського удару, показали, що будівля "Талеган-2" повністю зруйнована.

Об'єкт Талеган-2 у військовому комплексі Парчин
Об'єкт Талеган-2 у військовому комплексі Парчин

Ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що діяльність, яка фіксувалася на об'єкті "Талеган 2", була частиною зусиль іранського уряду, спрямованих на проведення досліджень, які можуть бути використані для розробки ядерної зброї, але також можуть бути представлені як дослідження в цивільних цілях.

"Вони проводили наукову діяльність, яка могла б закласти основу для виробництва ядерної зброї. Це було надсекретно. Невелика частина іранського уряду знала про це", - заявив американський чиновник.

"Удар був не дуже тонким посланням про те, що Ізраїль має широке розуміння іранської системи, навіть коли йдеться про речі, які тримали в таємниці та були відомі дуже невеликій групі людей в іранському уряді", - заявив один з американських чиновників.

Також читайте: Ізраїль знищив усі російські ЗРК С-300 під час масованого удару по Ірану 26 жовтня, - WSJ 

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня. Унаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.

Автор: 

Ізраїль (1635) Іран (2009) ядерна зброя (1145) розробка ядерної зброї (9)


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Топ коментарі
+16
Молодці ізраїлітяни. Шмаляйте ще.
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15.11.2024 16:39
+14
Отакої! А у Білому Домі не обісцялися? Це ж ескалація!
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15.11.2024 16:34
+6
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15.11.2024 17:18
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Це вже точно кине Іран в міцні "обійми" Кремля ! Звісно за особливу плату у вигляді ракет та шахедів.
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15.11.2024 16:34 Відповісти
Нащо Ірану Кремль якщо в нього є надійний союзник Китай, до того ж уряди деяких західних країн мають з ним економічні проекти.
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15.11.2024 17:30 Відповісти
Що ти за ботяра нова, нема сьогодні жодної гілки де б тебе не було!
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15.11.2024 17:46 Відповісти
Ндяя. А наші тицяють по водачним заводікам. Та ніяк не вцілять.
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15.11.2024 16:34 Відповісти
Вчи матчастину, технічний спирт мае стратегічне
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15.11.2024 18:23 Відповісти
Отакої! А у Білому Домі не обісцялися? Це ж ескалація!
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15.11.2024 16:34 Відповісти
В Билому Доми сцуться только по словам здешних дурачков.
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16.11.2024 16:54 Відповісти
Молодці ізраїлітяни. Шмаляйте ще.
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15.11.2024 16:39 Відповісти
Надсекретний, надсекретний, але якщо єврей дає грошей, то чому б правовірному мусульманину не розказати все до подробиць.
Але не так уже це і добре для нас, адже для Ірану це ще один привід продавати озброєння та ********** рашистам в обмін на ППО, авіацію та ядерні технології.
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15.11.2024 16:56 Відповісти
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15.11.2024 17:18 Відповісти
Так він знищив те що зверху.Там по любому є під землею комплекс.
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15.11.2024 17:30 Відповісти
Был, тепер- нету. Но ты, Ваня, не тужи, через пару лет они заново построятся.
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16.11.2024 16:56 Відповісти
Мабуть був захищенний аналогом нєт. Що ще раз доказує, що нові американські ракети досить ефективні і якби нам їх передали разом з достатньою кількістю Ф16 блок 50 це б багато чого змінило у війні, але простіше дати 6 літаків і розповідати що вони нічого не допоможуть.

Ф35 не заходили у повітряний простір Ірану тому ті самі пуски спокійно і Ф16 робити.
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15.11.2024 17:35 Відповісти
У ізраільтян основна бойова пташка для пуску ракет це старий ф-15.
Ф-35 не потрібно заходи у повітряний простір щоб потушити радари аналоговнєтних парашинських та іранських систем пво.
вони хваляться, прибріхують, що знищили всю іранську пво великого радіусу на півдні Ірану, при тій атаці.
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15.11.2024 18:26 Відповісти
В ізраїльтян F-15EX (IA) пройшов модернізацю.
Саме цей літак 4+ є сьогодні є основним ударним літаком Ізраїлю, а не F-35.
https://defence-ua.com/news/izrajil_zamoviv_f_15ex_za_bezkoshtovni_52_mlrd_dolariv_ale_chekati_budut_do_pochatku_2040_h-17118.html
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15.11.2024 22:34 Відповісти
О, а де ж червоні лінії, та обмеження від Америки бо ескалація ?
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15.11.2024 17:37 Відповісти
От би Буданов дав би прес-конференцію...
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15.11.2024 18:01 Відповісти
А окрім цього був знищений завод нейтронних ініціаторів.
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15.11.2024 18:25 Відповісти
Це приклад для мрійникі про ядерну зброю в Україні. По перше у нас наврядче це буде секретніше чим у Ірану,а по друге його б напевно не бомбили але якось там би регулярно щось взривалося та детонувало не без зовнійшної допомоги втч і довірених партнерів та осіб.
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15.11.2024 19:27 Відповісти
А коли ми так ? Боже , зроби нам подарунок на Різдво , зруйнуй Кримський міст !
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15.11.2024 19:56 Відповісти
 
 