Ізраїль знищив надсекретний дослідницький центр ядерної зброї в Ірані під час атаки у жовтні, - Axios

Під час атаки на Іран наприкінці жовтня Ізраїль знищив активний надсекретний дослідницький центр з розробки ядерної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Axios із посиланням на трьох американських чиновників, одного чинного ізраїльського посадовця та одного ізраїльського експосадовця.

Зазначається, що удар армії Ізраїлю, завданий по об'єкту, який раніше вважали недієвим, завдав великої шкоди зусиллям Ірану, що були зроблені протягом останнього року для відновлення досліджень у галузі ядерної зброї.

За словами одного колишнього ізраїльського чиновника, було знищено складне обладнання, яке використовувалося для розробки пластичних вибухових речовин, що оточують уран у ядерному пристрої й необхідні для його детонації.

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Цілі армії Ізраїлю

Представництво Ірану в ООН відмовилося коментувати ситуацію журналістам.

Видання пише, що однією з цілей ізраїльського удару 25 жовтня був об'єкт "Талеган-2" у військовому комплексі Парчин на південний схід від Тегерана.

Об'єкт Талеган-2 був частиною іранської програми зі створення ядерної зброї Амад — і функціонував до 2003 року, коли її було припинено.

За даними Інституту науки й міжнародної безпеки, об'єкт використовували для випробування вибухових речовин, необхідних для приведення в дію ядерного пристрою.

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Супутникові знімки, отримані інститутом після ізраїльського удару, показали, що будівля "Талеган-2" повністю зруйнована.





Ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що діяльність, яка фіксувалася на об'єкті "Талеган 2", була частиною зусиль іранського уряду, спрямованих на проведення досліджень, які можуть бути використані для розробки ядерної зброї, але також можуть бути представлені як дослідження в цивільних цілях.

"Вони проводили наукову діяльність, яка могла б закласти основу для виробництва ядерної зброї. Це було надсекретно. Невелика частина іранського уряду знала про це", - заявив американський чиновник.

"Удар був не дуже тонким посланням про те, що Ізраїль має широке розуміння іранської системи, навіть коли йдеться про речі, які тримали в таємниці та були відомі дуже невеликій групі людей в іранському уряді", - заявив один з американських чиновників.

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Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня. Унаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.