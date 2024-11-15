На Заході не мають права говорити про втому від війни, - міністр оборони Естонії Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розкритикував розмови на Заході про втому від війни, яку РФ розв’язала проти України.

Він нагадав, що скоро виповнюється 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення і Україна продовжує боротьбу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Певкур наголосив, що Україна потребує підтримки, особливо гострою є потреба в засобах протиповітряної оборони.

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"Ми на Заході не можемо говорити про втому. Як ми можемо втомитися, якщо там хлопці борються за Україну, матерів, дочок? Ми повинні допомагати Україні, і наступного року вирішено виділити 0,25% ВВП, це приблизно 100 з гаком млн євро, на військову допомогу", – додав міністр.

За його словами, якби західні країни у перші місяці надавали б більшу допомогу Україні, "можливо, війна вже давно б закінчилася".

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"Але реальність така, що ми забарилися з ухваленням рішень", – додав Певкур.