На Заході не мають права говорити про втому від війни, - міністр оборони Естонії Певкур
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розкритикував розмови на Заході про втому від війни, яку РФ розв’язала проти України.
Він нагадав, що скоро виповнюється 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення і Україна продовжує боротьбу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Певкур наголосив, що Україна потребує підтримки, особливо гострою є потреба в засобах протиповітряної оборони.
"Ми на Заході не можемо говорити про втому. Як ми можемо втомитися, якщо там хлопці борються за Україну, матерів, дочок? Ми повинні допомагати Україні, і наступного року вирішено виділити 0,25% ВВП, це приблизно 100 з гаком млн євро, на військову допомогу", – додав міністр.
За його словами, якби західні країни у перші місяці надавали б більшу допомогу Україні, "можливо, війна вже давно б закінчилася".
"Але реальність така, що ми забарилися з ухваленням рішень", – додав Певкур.
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