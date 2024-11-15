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На Заході не мають права говорити про втому від війни, - міністр оборони Естонії Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розкритикував розмови на Заході про втому від війни, яку РФ розв’язала проти України.

Він нагадав, що скоро виповнюється 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення і Україна продовжує боротьбу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Певкур наголосив, що Україна потребує підтримки, особливо гострою є потреба в засобах протиповітряної оборони.

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"Ми на Заході не можемо говорити про втому. Як ми можемо втомитися, якщо там хлопці борються за Україну, матерів, дочок? Ми повинні допомагати Україні, і наступного року вирішено виділити 0,25% ВВП, це приблизно 100 з гаком млн євро, на військову допомогу", – додав міністр.

За його словами, якби західні країни у перші місяці надавали б більшу допомогу Україні, "можливо, війна вже давно б закінчилася".

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"Але реальність така, що ми забарилися з ухваленням рішень", – додав Певкур.

Автор: 

допомога (8284) Естонія (1595)


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Шукаю по всій Вікіпедії про яку втому казали під час Другої світової і хто. Хто підкаже де можна знайти .... ВТОМУ
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15.11.2024 16:35 Відповісти
Цей пан має рацію.
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15.11.2024 18:54 Відповісти
 
 