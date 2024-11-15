Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого миру, - уряд ФРН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час сьогоднішньої телефонної розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним закликав Росію вивести свої війська з України й бути готовою до мирних переговорів.
Про це повідомив уряд ФРН, передає Цензор.НЕТ.
Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України й закликав Путіна припинити її та вивести війська".
Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", - йдеться в повідомленні канцелярії.
Також, додали в уряді ФРН, Шольц наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".
Нагадаємо, остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року, тоді канцлер ФРН закликав російського президента до виведення військ РФ із території України та пошуку "дипломатичного вирішення конфлікту".
15 листопада 2024 року російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову.
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- «Ах, чим же винен я?»
- «Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
звісно іншого шольц і не мав права сказати, як демократ.
Але якого х*я він спілкується з диктатором, вбивцею і оголошеним в міжнародний розшук? Щось захотів в очкові путіна побачити?
Ось це треба було в заголовок. Це важливіше ніж просто заклик до переговорів.
Куди дієвіші заклики від TAURUS. Але Шольц спілкуватись таким гучномовцем не хоче.
Сподіватимось, його застосує Мерц.
Т.е. ***** прямо предложил самого себя устранить