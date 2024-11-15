Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого миру, - уряд ФРН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час сьогоднішньої телефонної розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним закликав Росію вивести свої війська з України й бути готовою до мирних переговорів.

Про це повідомив уряд ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України й закликав Путіна припинити її та вивести війська".

Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", - йдеться в повідомленні канцелярії.

Також, додали в уряді ФРН, Шольц наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".

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Нагадаємо, остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року, тоді канцлер ФРН закликав російського президента до виведення військ РФ із території України та пошуку "дипломатичного вирішення конфлікту".

15 листопада 2024 року російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову.