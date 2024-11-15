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Новини Війна
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Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого миру, - уряд ФРН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Путіним 15 листопада

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час сьогоднішньої телефонної розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним закликав Росію вивести свої війська з України й бути готовою до мирних переговорів.

Про це повідомив уряд ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України й закликав Путіна припинити її та вивести війська".

Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", - йдеться в повідомленні канцелярії. 

Також, додали в уряді ФРН, Шольц наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін та Шольц планують сьогодні провести телефонну розмову, - Bloomberg (оновлено) 

Нагадаємо, остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року, тоді канцлер ФРН закликав російського президента до виведення військ РФ із території України та пошуку "дипломатичного вирішення конфлікту".

15 листопада 2024 року російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову

Автор: 

перемовини (2848) путін (23746) Шольц Олаф (1135) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+11
Жоско, безкомпромісно.
Обнять і плакать...
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15.11.2024 16:51
+10
Путлер не розуміє нормальної мови. Тільки зняття обмежень на удари вглиб кислобздійщини, змусить кацапів проявляти ініціативу в переговорах
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15.11.2024 16:52
+8
Справедливіть з точки зору кацапів і з точки зору нормальних людей - це геть протилежні речі.
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15.11.2024 16:52
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Жоско, безкомпромісно.
Обнять і плакать...
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15.11.2024 16:51 Відповісти
Путлер не розуміє нормальної мови. Тільки зняття обмежень на удари вглиб кислобздійщини, змусить кацапів проявляти ініціативу в переговорах
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15.11.2024 16:52 Відповісти
Справедливіть з точки зору кацапів і з точки зору нормальних людей - це геть протилежні речі.
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15.11.2024 16:52 Відповісти
Переговори - це ******* інсценізація байки "Вовк та ягня".

- «Ах, чим же винен я?»
- «Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
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15.11.2024 17:44 Відповісти
який же він потужний.

звісно іншого шольц і не мав права сказати, як демократ.

Але якого х*я він спілкується з диктатором, вбивцею і оголошеним в міжнародний розшук? Щось захотів в очкові путіна побачити?
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15.11.2024 16:53 Відповісти
"засудив російську загарбницьку війну проти України й закликав Путіна припинити її та вивести війська"
Ось це треба було в заголовок. Це важливіше ніж просто заклик до переговорів.
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15.11.2024 16:53 Відповісти
А ще потрібно було оприлюднити відповідь ху#ла, бо без неї це знову просто "буря в стакані".
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15.11.2024 17:02 Відповісти
А відповідь була: "Ging zum nah..."
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15.11.2024 17:27 Відповісти
А казали, що двійник дохлого ху#ла не володіє німецькою
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15.11.2024 17:39 Відповісти
На рівні "нах..." Навіть я вододію 😂
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15.11.2024 18:09 Відповісти
значить Шольца скоро виженуть..
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15.11.2024 17:01 Відповісти
нормально, по савецкі так! "заклики шольца та його політбюро до наближаючогося вайнахту та сільвестера!" ))
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15.11.2024 17:09 Відповісти
А я знаю,що йому на це відповіло х-ло: "Іди на йух" І на хіба було... далі у мене слова тільки французською
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15.11.2024 17:10 Відповісти
Та навіть дитяті зрозуміло що марно закликати вовка їсти капусту!
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15.11.2024 17:21 Відповісти
До сраки такі заклики від Шольца.
Куди дієвіші заклики від TAURUS. Але Шольц спілкуватись таким гучномовцем не хоче.
Сподіватимось, його застосує Мерц.
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15.11.2024 17:22 Відповісти
длб !!!!((((
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15.11.2024 17:25 Відповісти
от теперь точно война закончится. и репарации пойдут и кенигсберг немцам вернут. то ли дурак, то ли притворяется. и то и другое плохо.
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15.11.2024 17:32 Відповісти
Призывало *****
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15.11.2024 17:33 Відповісти
це потужно
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15.11.2024 17:34 Відповісти
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15.11.2024 17:53 Відповісти
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15.11.2024 17:54 Відповісти
чи там цей Шольц вже зовсім безпорадний!? дав привід - з нього зари навіть найтупіша обизяна-пропагандист проросійська тиждень знущатиметься мовляв "тауруси не дав, дзвонить і скулить ссікун"
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15.11.2024 17:55 Відповісти
Німці знову хочуть дешевого газіка
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15.11.2024 18:02 Відповісти
Ну якщо це все що було в розмові, то можно було і не содрогати повітря. Але на справді мабуть якісь месседжі були в розмові не такі хоробрі, незламні та більше преземленні, знаючи реалістів і педантів немців.
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15.11.2024 18:54 Відповісти
Путин сказав, что нужно "устранить первопричину конфликта".
Т.е. ***** прямо предложил самого себя устранить
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15.11.2024 19:05 Відповісти
 
 