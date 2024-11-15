У центрах зайнятості на окупованих територіях мешканців агітують збирати дрони для армії РФ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях України росіяни набирають працівників для збирання дронів на потреби своєї армії.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, збирання дронів відбувається у цехах на окупованих територіях. Відповідну роботу пропонують створені окупантами центри зайнятості. Таким чином, створивши гуманітарну кризу, ворог намагається використати це на свою користь.
"Зауважимо, що це є порушенням міжнародного права, яке забороняє долучати мешканців окупованих територій до роботи на загарбників. Проте Кремль вчергове демонструє зневагу до законів війни", - додали в ЦНС.
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показати весь коментар15.11.2024 20:05 Відповісти Мені подобається 0
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