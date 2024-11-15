У центрах зайнятості на окупованих територіях мешканців агітують збирати дрони для армії РФ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни набирають працівників для збирання дронів на потреби своєї армії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, збирання дронів відбувається у цехах на окупованих територіях. Відповідну роботу пропонують створені окупантами центри зайнятості. Таким чином, створивши гуманітарну кризу, ворог намагається використати це на свою користь.

"Зауважимо, що це є порушенням міжнародного права, яке забороняє долучати мешканців окупованих територій до роботи на загарбників. Проте Кремль вчергове демонструє зневагу до законів війни", - додали в ЦНС.

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