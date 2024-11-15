Міноборони почало закуповувати продукти для ЗСУ на 2025 рік

Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив закупівлі харчування для Збройних сил України на перше півріччя 2025 року.

Очікувана вартість закупівель – понад 20 млрд грн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДОТ.



"Забезпечення військових належним харчуванням – це не лише питання здоров'я та комфорту, а й фактор, який безпосередньо впливає на моральний стан і бойову ефективність наших захисників. Ми повинні надати військовослужбовцям високоякісне та різноманітне харчування, зокрема через покращення його якості та впровадження сучасних стандартів і новітніх технологій. Ми продовжуємо вдосконалювати всі аспекти тилового забезпечення, щоб армія мала все необхідне для ефективного виконання бойових завдань", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Наразі першим етапом торги оголошені за поточною моделлю, яка передбачає, що постачальник самостійно визначає виробників для товарів, які постачаються до Збройних сил України. Водночас для покращення якості продуктів і посилення процесу контролю в новому договорі вже передбачено низку змін: деталізація описів продуктів, розширення об’єктів аудитів та перевірок, оновлення вимог до транспортування, перегляд штрафних санкцій тощо.



Другим етапом планується оголошення проведення закупівель для нової пілотної моделі закупівель, яка була презентована у вересні 2024. Цього тижня вже було оголошено рамкові угоди на сигнальні торги для виробників за окремими категоріями, а саме овочі і фрукти, ковбасні вироби, м'ясо, молочні вироби та риба. Саме ці категорії товарів були обрані, як такі, що потребують підвищеної уваги у питанні якості. Пілотний проєкт постачання діятиме паралельно з поточною моделлю у 2025 році в 5 областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській. Наразі ДОТ обирає контрагентів для подальшої кваліфікації та проведення, власне, сигнальних торгів, які заплановані на середину грудня.

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"Цього року ми оголошуємо закупівлі заздалегідь, ще в листопаді, щоб гарантувати сталість постачання для військовослужбовців. Поточна логістична модель є відпрацьованою, знайомою та зрозумілою для учасників ринку, тому вона залишається передусім в областях, де проходить лінія зіткнення. Водночас "пілот" має низку переваг, що дозволить підвищити контроль якості товарів та прямий контакт безпосередньо з виробниками", – зазначила Галина Літош, директорка програми харчування ДОТ.