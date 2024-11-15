Фіцо заявив, що чинитиме спротив членству України в НАТО, допоки буде прем’єр-міністром Словаччини
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступатиме проти вступу України до НАТО, допоки він є словацьким прем'єр-міністром.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Як зазначається, Фіцо зазначив, що підтримує гуманітарну й економічну допомогу Україні, а також заявив про бажаність вступу України в ЄС.
Однак він наголосив, що чинитиме спротив членству України в оборонному союзі НАТО, заявивши, що це могло б призвести до "спалаху третьої світової війни".
Фіцо сказав, що допоки він буде словацьким прем'єр-міністром, то виступатиме проти прийняття України до Північноатлантичного Альянсу, в якому сама Словаччина є членом з 2004 року.
"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - зазначив Фіцо.
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Давай, Фіцо посприяй першому і другому. А третє НАТО залишимо на потім. Ми цим НАТО вже наїлися. Зараз для більшості українців НАТО це як до Місяця.
Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з громадським захисником прав Словаччини Робертом Доброводським.
Висновок - МЗС України плохо працює з Фіцо
Сибіга чого мовчить..?!
Тут немає чого переживати.
Нашим найбільшим ''прищом на задниці'' поки що є влада Угорщини.
А визначальними в питанні вступу України в НАТО є чотири параметри:
1. Хто буде новим Президентом України і хто у нас складе нову парламентську більшість (з цією владою ніхто Україну в НАТО не прийме).
2. Позиція оновленої республіканської більшості в Конгресі США (обидвох палатах). Бо Трамп буде вимушений ''лягти'' під свою рідну більшість.
3. Як закінчаться на початку наступного року вибори в Бундестаг ФРН і яка буде позиція нової парламентської більшості.
4. Успіхи Збройних Сил України у війні з москалями.