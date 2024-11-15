Фіцо заявив, що чинитиме спротив членству України в НАТО, допоки буде прем’єр-міністром Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступатиме проти вступу України до НАТО, допоки він є словацьким прем'єр-міністром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як зазначається, Фіцо зазначив, що підтримує гуманітарну й економічну допомогу Україні, а також заявив про бажаність вступу України в ЄС.

Однак він наголосив, що чинитиме спротив членству України в оборонному союзі НАТО, заявивши, що це могло б призвести до "спалаху третьої світової війни".

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Фіцо сказав, що допоки він буде словацьким прем'єр-міністром, то виступатиме проти прийняття України до Північноатлантичного Альянсу, в якому сама Словаччина є членом з 2004 року.

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - зазначив Фіцо.

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