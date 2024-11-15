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Фіцо заявив, що чинитиме спротив членству України в НАТО, допоки буде прем’єр-міністром Словаччини

фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступатиме проти вступу України до НАТО, допоки він є словацьким прем'єр-міністром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як зазначається, Фіцо зазначив, що підтримує гуманітарну й економічну допомогу Україні, а також заявив про бажаність вступу України в ЄС.

Однак він наголосив, що чинитиме спротив членству України в оборонному союзі НАТО, заявивши, що це могло б призвести до "спалаху третьої світової війни".

Також читайте: Фіцо після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Словаччина готова долучитися до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії щодо війни в Україні

Фіцо сказав, що допоки він буде словацьким прем'єр-міністром, то виступатиме проти прийняття України до Північноатлантичного Альянсу, в якому сама Словаччина є членом з 2004 року.

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - зазначив Фіцо.

Також читайте: Війна в Україні закінчиться найближчим часом, - прем’єр Словаччини Фіцо

Автор: 

Словаччина (1096) членство в НАТО (1712) Фіцо (200)


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Топ коментарі
+11
Когда ж вы наконец то стрелять научитесь...Хочешь сделать хорошее полезное дело - походи перед этим в тир.
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15.11.2024 18:08
+11
киньте цього пі...ра у вулик
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15.11.2024 18:10
+8
Сподіваємось надовго не затримається.
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15.11.2024 18:10
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Когда ж вы наконец то стрелять научитесь...Хочешь сделать хорошее полезное дело - походи перед этим в тир.
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15.11.2024 18:08 Відповісти
И не говори, Димон, я первый раз в жизни пожалел, что стрелок мазила!
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15.11.2024 18:50 Відповісти
Шарік, і той був би кращим кіллєром.

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15.11.2024 19:13 Відповісти
Сподіваємось надовго не затримається.
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15.11.2024 18:10 Відповісти
киньте цього пі...ра у вулик
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15.11.2024 18:10 Відповісти
Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - зазначив Фіцо. Джерело:

Давай, Фіцо посприяй першому і другому. А третє НАТО залишимо на потім. Ми цим НАТО вже наїлися. Зараз для більшості українців НАТО це як до Місяця.
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15.11.2024 18:17 Відповісти
Значить немає чого перейматися. Від Словаччини спротиву точно не буде.
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15.11.2024 18:18 Відповісти
Фіця, так ти ж вже попередження отримував. Не бикуй фіця...
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15.11.2024 18:20 Відповісти
Кожен пиптик має себе за біг-діка, мля...
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15.11.2024 18:25 Відповісти
У https://suspilne.media/tag/slovaccina/ Словаччині станом на сьогодні отримали тимчасовий притулок майже 400 тисяч українських біженців.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з громадським захисником прав Словаччини Робертом Доброводським.
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15.11.2024 18:33 Відповісти
Тобто 10 % ЕВРОПЕЙЦІВ , Христиан, не мусульман, не сирійців, не афріканців, не арабів.
Висновок - МЗС України плохо працює з Фіцо
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15.11.2024 18:35 Відповісти
ну не поц
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15.11.2024 18:36 Відповісти
Шкода, що цю хвойду не добили.
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15.11.2024 18:38 Відповісти
Треба дострелити як мога швидше
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15.11.2024 18:41 Відповісти
Сподіваємося що Трамп скаже йому: You are fired
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15.11.2024 18:42 Відповісти
просто гроші ***** на пахнуть кров, . правда пдр фіцо?
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15.11.2024 19:06 Відповісти
Зате нашими трубопроводами Словачина отримує російську нафту і газ ,даючи ворого заробити.
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15.11.2024 19:16 Відповісти
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15.11.2024 19:21 Відповісти
жалко что в прошлый раз этого ****** не добили!
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15.11.2024 19:41 Відповісти
То нехай наші слугі дадуть йому таа Орбану ще більше нафти та газу по наших мережах...можна ще олії та борошна,яєць...
Сибіга чого мовчить..?!
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15.11.2024 19:48 Відповісти
Сподіваюсь, наступний стрілець буде вправніший...
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15.11.2024 20:02 Відповісти
фіцо ти сам почув що сказав ?
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15.11.2024 20:10 Відповісти
Цей юний словацький комуніст з мадярським корінням довго не протягне... на посаді.
Тут немає чого переживати.
Нашим найбільшим ''прищом на задниці'' поки що є влада Угорщини.
А визначальними в питанні вступу України в НАТО є чотири параметри:
1. Хто буде новим Президентом України і хто у нас складе нову парламентську більшість (з цією владою ніхто Україну в НАТО не прийме).
2. Позиція оновленої республіканської більшості в Конгресі США (обидвох палатах). Бо Трамп буде вимушений ''лягти'' під свою рідну більшість.
3. Як закінчаться на початку наступного року вибори в Бундестаг ФРН і яка буде позиція нової парламентської більшості.
4. Успіхи Збройних Сил України у війні з москалями.
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15.11.2024 20:19 Відповісти
Хай засуне свій спротив у прострелене місце.
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15.11.2024 20:41 Відповісти
У всіх стрілецьких клубах України: "Для письменників зі Словаччини скидка за навчання 90%!"
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15.11.2024 20:47 Відповісти
багато ще би і"профінансували"...
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15.11.2024 22:34 Відповісти
Тобі залишилося часу до нового року чучело пропутінське
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15.11.2024 21:39 Відповісти
Коли дивишся на "морду ліца" що орбана, що фіцо, то враження що це якісь ущербні чуваки.Але не нам критикувати, адже ми також в 19-му році...
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15.11.2024 21:52 Відповісти
Доки буде.... мабуть відчуває що буде недовго.
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15.11.2024 22:05 Відповісти
 
 