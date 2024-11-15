Британська розвідка підтверджує пошкодження щонайменше двох фрегатів РФ у Каспійську

У Каспійську пошкоджено щонайменше два російські фрегати класу "Гепард" в результаті удару у рамках інноваційної спецоперації ГУР МО України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"6 листопада 2024 року Україна майже напевно вдарила безпілотним літальним апаратом по порту Каспійськ в Росії. У порту, дуже ймовірно, перебували декілька кораблів ВМФ Росії, причому щонайменше два фрегати класу "Гепард", ймовірно, зазнали пошкоджень", - заявили у відомстві.

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У Міноборони зазначили, що нині ступінь цих пошкоджень невідомий, проте імовірніше кораблі будуть відремонтовані швидко.

"Каспійська флотилія Росії, ймовірно, використовувався для масових атак по території України у 2022 році та для здійснення ударів впродовж 2023-2024 рр. Проте, малоймовірно, що російські кораблі, які були пошкоджені під час українського удару, були використані для прямих ударів по українській території", - додали у відомстві.

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У британському Міноборони вказали, що на тлі низької поточної активності РФ у Чорному морі, ця атака продемонструвала, що Україна має здатність завдавати ударів по російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними для проведення операцій.

"Український дрон, найімовірніше, пролетів над значною територією Росії, і не був перехоплений. Подібна атака, швидше за все, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва", - додали у відомстві.

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Як повідомлялося, 6 листопада у результаті інноваційної спецоперації ГУР МО України вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі. Уражень зазнали щонайменше два об’єкти у Каспійську (Дагестан) – зокрема, йдеться, імовірно, про ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також пошкоджень, можливо, зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.