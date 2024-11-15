Власник кіберкоманди NAVI Кріппа про порівняння з Курченко: Моя активність не дає спокою окремим учасникам бізнес-спільноти

Український інвестор Максим Кріппа та його пресофіс вважають інформаційною атакою публікацію статті "Економічної правди" (ЕП) під назвою "Новий олігарх чи Курченко-2. Хто такий Максим Кріппа і звідки в нього гроші?" та відео журналіста Богдана Буткевича, опубліковане на YouTube каналі "Цензор.НЕТ" під назвою "Золоті парашути".

Цензор.НЕТ надійшов коментар від пресофісу Максима Кріппи та самого інвестора, наводимо його зі збереженням орфографії та пунктуації у повному обсязі.

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"7 листопада "Економічна правда" опублікувала матеріал авторства Олександра Колесніченко, який нібито розкриває інформацію про інвестиційні проєкти Максима Кріппи та джерела їх фінансування. 11 листопада Богдан Буткевич, ведучий каналу видання "Цензор.НЕТ", оприлюднив відео, в якому робить спробу проаналізувати статтю ЕП та дає суб’єктивну оцінку її змісту.

Офіційний прес-офіс Максима Кріппи коментує ці матеріали:

"Стаття "Економічної правди" має маніпулятивний характер і демонструє ознаки замовного матеріалу. Автор активно вдається до вільних припущень і проводить необґрунтовані паралелі з Курченко. Ключова теза матеріалу: "У ході підготовки цієї статті про Кріппу ЕП виокремила два найімовірніші джерела походження його коштів: або він заробив сотні мільйонів доларів на діяльності онлайн-казино, або виступає номінальним покупцем активів для впливових". Проте ця теза не підтверджена жодними документами чи фактами, адже:

Жодного названого джерела інформації. Натомість стаття містить посилання на неназвані "джерела ЕП", "одного із колишніх міністрів", "співрозмовників в політичних колах" та анонімного "великого українського інвестбанкіра". На весь матеріал всього дві прямі цитати і ті – анонімні. "Як стало відомо ЕП, після придбання "Главкома" та "Економіки+" Кріппа вів переговори про придбання видань Mind та Liga.net, але вони не увінчалися успіхом", — зазначається в матеріалі. Втім, у статті не наводяться цитати власників вищезгаданих видань, з ким саме велися переговори — чому ці чутки не було перевірено? Адже це легко зробити запитавши в своїх колег зі згаданих медіа, чи бачили вони Максима Кріппу, або чи знайомий хтось із них із ним особисто. "У Реєстрі судових рішень ЕП знайшла кілька справ, де він просить суд визнати недостовірною інформацію на деяких сайтах і зобов'язати відповідачів видалити її" — пише автор і водночас не повідомляє, чи було задоволено вимоги. Мабуть тому, що визнання виконання вимог в повному обсязі — це визнати той факт, що Максим Кріппа постійно перебуває під тиском інформаційних атак. Редакція ЕП звернулася до нас із запитом на коментар до матеріалу в останній момент, увечері, менш ніж за пів доби до публікації матеріалу. Це дає підстави припустити, що матеріал був уже сформований та редакція не планувала брати до уваги заяву нашого спікера, оскільки мала іншу мету. Цю тезу підтверджує той факт, що відповіді з наданого коментаря публікували вибірково.

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У свою чергу, Богдан Буткевич, автор нещодавно опублікованого відео на YouTube каналі "Цензор.НЕТ" робить емоційно забарвлену спробу проаналізувати вищезазначену статтю, постійно посилається на "наполегливі чутки в медіа" та підкреслює, що "це не підтверджена інформація", намагаючись уникнути відповідальності за озвучені припущення замість того, щоб провести належний фактчекінг роботи своїх колег.



На основі вище наведених прикладів, які безперечно не є вичерпними, ми робимо висновок, що обидва матеріали можуть бути розцінені як інформаційна атака, метою якої є завдання шкоди діловій репутації Максима Кріппи, українського інвестора та підприємця".

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Максим Кріппа також прокоментував зазначені публікації та їх зміст:

"Деякий час я спостерігаю потік нашвидкоруч сфабрикованих замовних матеріалів у сумнівних ЗМІ. Несподівано, видання з давньою історією, високими рейтингами та сильною репутацією робить спробу приєднатися до цієї хвилі.

За останні місяці ми спостерігаємо активізацію російських ІПСО. Вони мають за мету дискредитувати українців, які невпинно працюють заради перемоги України: волонтерів, підприємців, благодійників. Прикро констатувати, що навіть поважні медіаресурси, свідомо або піддаючись впливу, стають джерелом хаосу в медіапросторі, що розхитує країну зсередини. Цей рух торкнувся і мене особисто.

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Я спостерігаю за безглуздим серіалом "Чия обкладинка Максим Кріппа" та мені цікаво, хто в ньому буде наступним моїм "справжнім джерелом грошей". При цьому без зайвих зусиль у відкритих офіційних джерелах можна знайти підтвердження наступним фактам:

Купівля готелю "Україна" в момент гарячої фази війни – це ризикова інвестиція, яку я зробив насамперед задля підтримки економіки країни. Я міг вільно інвестувати в будь-яку країну на земній кулі, але вкотре вибрав саме Україну. Запропонована мною ціна на аукціоні за готель у 2,4 рази перевищила початкову, після чого сума у 3,1 мдрд грн була сплачена до бюджету країни. Я на 20 років старший, ніж був Курченко у той період своєї діяльності, який має на увазі редакція. Я маю більш, ніж 25-річну історію ведення бізнесу, серед яких я майже 10 років успішно реалізую проєкти на міжнародних ринках. Мій благодійний фонд MK Foundation вже 3 роки займається матеріально-технічним забезпеченням військових та медиків. За цей час було передано близько 1900 автівок, зокрема броньованих, автомобілі медичного призначення, пожежні, дрони, човни та багато іншого. А загальна сума допомоги фонду сягнула 889 млн грн, при цьому мій фонд не збирає донати. На офіційних сторінках фонду в соціальних мережах та на сайті є безліч відео, на яких військові висловлюють щиру подяку. Фонд неодноразово піддавався атакам в медіа, та на його захист ставали саме військові. Тож, мабуть, аби зупинити діяльність Фонду, було здійснено спробу дискредитувати мене, як його засновника та єдине джерело фінансування. Кіберспортивна організація NAVI, яка є амбасадорами UNITED 24 з 2022 року, представляє Україну на міжнародній арені. Тільки цього року клуб, який є національною гордістю, здобув 4 перемоги на світових чемпіонатах, де кожен раз піднімає український прапор та закликає міжнародну спільноту донатити на підтримку України. Регулярно я ухвалюю ідеологічні рішення, мотивуючись принципами свідомого громадянина України. Зокрема у 2022 році я заборонив продавати гру S.T.A.L.K.E.R росіянам та відмовився від російськомовної локалізації всередині гри. В результаті такого рішення обурені російські хакери здійснили безпрецедентну атаку на серверну інфраструктуру компанії та злили в мережу первинні білди розробки, чим змусили нас відкласти реліз і додатково фінансувати розробку. Був навіть влаштований підпал в серверній Празького офіса компанії. Крім того, протягом останніх днів ширяться повідомлення, що на рівні держдуми рф планується заборона S.T.A.L.K.E.R. 2 та впровадження кримінальної відповідальності за її купівлю, оскільки моя компанія підтримує ЗСУ і має чітку проукраїнську позицію. На останок, студія Maincast відмовилася від російськомовних трансляцій з початком вторгнення, а також на постійній основі проводить благодійні збори й активно співпрацює з UNITED 24.

Я розумію, чому моя активність не дає спокою окремим учасникам бізнес-спільноти. Різного роду гравці, як згаданий "великий інвестбанкір", звикли скуповувати державні об’єкти за безцінь. Назріває питання до цих поважних банкірів: скільки вони задонатили особисто на підтримку ЗСУ і яке джерело походження їх власних статків. Це не важко з'ясувати, адже імена цих "великих" добре відомі всім. Тож їм нічого не залишається, окрім як робити відчайдушні спроби дискредитувати тих, хто робить справедливі інвестиції, виконує свої зобов’язання та продовжує працювати заради майбутнього країни. Хочу ще раз зазначити: це не зупинить мене і не змінить мого прагнення інвестувати в Україну та підтримувати її в надскладні часи", - йдеться у заяві.