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Новини Газова війна
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Міністр енергетики Австрії Гевесслер про зупинку Газпромом постачання газу: Росія знову використала енергетику, як зброю

Газпром

Зупинивши постачання природного газу в Австрію, Росія знову використала енергетику, як зброю та вкотре довела, що не є партнером.

Про це заявила міністр з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні OMV повідомила, що постачання газу з Росії буде припинено завтра вранці. Росія знову використовує енергетику як зброю", - написала Гевесслер.

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Водночас, вона запевнила, що Австрія "готувалася до цієї ситуації протягом тривалого часу" й енергопостачання в країні буде забезпечено. За словами міністра, наразі в газосховищах країни зберігається газу більше, ніж Австрії споживає протягом року, а також і існують альтернативні маршрути постачання газу – не з РФ.

"Вітчизняні газові сховища заповнені. Наразі там зберігається більше, ніж річний обсяг споживання Австрії. Трубопроводи з Італії та Німеччини пропонують достатню потужність для імпорту не російського природного газу. Державний газовий резерв також повністю заповнений", - повідомила Гевесслер.

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Вона висловила сподівання, що усі компанії, які працюють на газовому ринку Австрії, завершать кроки з переходу до нових джерел постачання.

"Газпром сьогодні вкотре доводить, що Росія не є партнером. Проте відзавтра зникне й одна загроза. Якщо у нас більше не буде поставок з Росії, нас більше не зможуть шантажувати. Наша незалежність – це цінний актив. Ми будемо продовжувати її захищати", - наголосила міністр.

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Як повідомлялося, російський "Газпром експорт" повідомив австрійську частково державу нафтогазову компанію OMV, що із завтрашнього дня припиняє їй поставки природного газу транзитом через Україну.

Це відбулося після того, як OMV виграла арбітражний позов на 230 млн євро проти "Газпром експорту" у суперечці щодо зриву поставок газу по "німецькому контракту". Зазначалося, що сума позову буде негайно зарахована в рахунок погашення зобов'язань OMV перед "Газпром експортом" за контрактом на постачання газу в Австрію.

У 2018 році OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року.

На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу, який надходив транзитом через Україну. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія продовжувала купувати більшість свого газу в Росії, що обумовлено існуючим контрактом та наявним в ньому принципом "купуй або плати".

Автор: 

Австрія (958) газ (10405) Газпром (3386) росія (64895)


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Топ коментарі
+12
Австрія була основним симпатиком ***** після Угорщини в Європі. Саме там притулок для кацапських олігархів, європейська резедентура ГРУ і склад кацапських кривавих грошей та алмазів з Якутії. Є ще банк Ватикану. І це все що у кацапів лишається. Але щось пішло "не так". Мінус Австрія буде дуже боляче кацапам...
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15.11.2024 20:52
+11
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там помогут.

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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15.11.2024 20:47
+11
Тобто тягнули до останнього. Поки кацапи вже відверто не насрали на голову...
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15.11.2024 20:49
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- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там помогут.

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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15.11.2024 20:47 Відповісти
так, то антикацапська антисовкова Біблія... 1962 р н
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15.11.2024 20:49 Відповісти
менш обійм зі всякою сволотою - буде менш розчарувань... де там їхня красуня... ще мліє від рук недофюрера
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15.11.2024 20:48 Відповісти
Тобто тягнули до останнього. Поки кацапи вже відверто не насрали на голову...
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15.11.2024 20:49 Відповісти
Поматросили и бросили..
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15.11.2024 20:50 Відповісти
Австрія була основним симпатиком ***** після Угорщини в Європі. Саме там притулок для кацапських олігархів, європейська резедентура ГРУ і склад кацапських кривавих грошей та алмазів з Якутії. Є ще банк Ватикану. І це все що у кацапів лишається. Але щось пішло "не так". Мінус Австрія буде дуже боляче кацапам...
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15.11.2024 20:52 Відповісти
Да вся наша мразота с симоненкой и бойким бойко там массово паслась после Майдана, заранее застоговав немеряно бабла! Там же гений реформатор мура- мураев с вадиком гадиком пасутся. А сколько подобных--- не пересчитать, из сегодняшних в том числе.
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16.11.2024 07:26 Відповісти
А ще брати Клюєви. І здається саме туди дременув Боголюбов. А ще там Фірташ.
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16.11.2024 08:08 Відповісти
Да ладно ! Никогда такого небыло , и вот опять ! Вы видать думали что Австрию ***** НЕ оставит БЕЗ газа ?
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15.11.2024 20:55 Відповісти
Отакої!Не може бути,росія ж ваш приятель,газок,нафта,криваві кацапські грошики в Відні по банках,і таке інше.Чому ви здивовані????
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15.11.2024 21:01 Відповісти
Так вона ніби каже от бачте я попереджала.
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15.11.2024 21:05 Відповісти
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15.11.2024 21:25 Відповісти
д'якувати рашистському канцлеру фатерлянду Меркель...
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15.11.2024 21:14 Відповісти
Ой як неочікувано. А ми вас попереджали..
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15.11.2024 21:29 Відповісти
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16.11.2024 07:37 Відповісти
 
 